Barcelona mở cuộc đàm phán chiêu mộ Dusan Vlahovic theo dạng chuyển nhượng tự do Giám đốc thể thao Deco đã trực tiếp gặp đại diện của Dusan Vlahovic nhằm thảo luận về hợp đồng gia nhập Barcelona sau khi chân sút người Serbia rời Juventus.

Barcelona đang lên kế hoạch tái thiết hàng công trong bối cảnh trung phong chủ lực Robert Lewandowski sẽ chia tay đội bóng sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Để khỏa lấp khoảng trống này, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou đã đưa tiền đạo Dusan Vlahovic vào tầm ngắm theo dạng chuyển nhượng tự do.

Dusan Vlahovic trở thành mục tiêu chuyển nhượng tự do hàng đầu của Barcelona.

Cuộc gặp trực tiếp giữa Deco và đại diện Vlahovic

Theo nguồn tin từ MARCA, Giám đốc thể thao Deco đã có cuộc gặp trực tiếp với đại diện của Dusan Vlahovic để thảo luận về khả năng đưa chân sút người Serbia cập bến Camp Nou. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Juventus, tiền đạo 26 tuổi trở thành một trong những cái tên tự do đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Bên cạnh sự quan tâm từ Barcelona, Vlahovic cũng nhận được đề nghị tài chính hấp dẫn từ câu lạc bộ Besiktas. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chi trả mức lương gần 10 triệu euro mỗi mùa kèm 5 triệu euro phí lót tay. Mặc dù vậy, cựu sao Juventus vẫn ưu tiên chờ đợi động thái chính thức từ phía gã khổng lồ xứ Catalonia, bởi La Liga mới là điểm đến ưu tiên của anh.

Tính toán tài chính và góc nhìn chiến thuật từ Hansi Flick

Từng khiến Juventus phải chi ra tới 75 triệu euro để chiêu mộ từ Fiorentina, Dusan Vlahovic đã chứng minh được năng lực của một trung phong hàng đầu dù phong độ tại Turin trải qua nhiều biến động. Việc chiêu mộ ngôi sao 26 tuổi với giá 0 đồng được xem là giải pháp lý tưởng giúp Barcelona tối ưu hóa quỹ lương và thuận lợi trong việc đăng ký thi đấu.

Xét về mặt chiến thuật, HLV Hansi Flick vốn ưu tiên mẫu tiền đạo có khả năng di chuyển rộng và tích cực tham gia pressing tầm cao. Tuy nhiên, Chủ tịch Joan Laporta cùng Giám đốc thể thao Deco đánh giá rất cao cơ hội tài chính mà thương vụ này mang lại trong bối cảnh đội bóng cần bổ sung hỏa lực chất lượng.

Bên cạnh đó, thương vụ này chỉ có thể chính thức kích hoạt nếu Barcelona thanh lý thành công một số nhân sự hiện tại trên hàng công để giải phóng quỹ lương. Nếu các điều kiện này được đáp ứng, khả năng Dusan Vlahovic khoác áo đội chủ sân Camp Nou hoàn toàn có thể xảy ra.