Barcelona nhắm 3 phương án thay thế Julian Alvarez để tái thiết hàng công ở mùa giải mới Trước thái độ cứng rắn từ Atletico Madrid trong thương vụ Julian Alvarez, Barcelona buộc phải cân nhắc các lựa chọn gồm Vlahovic, Marmoush và Guirassy.

Thái độ kiên quyết từ Atletico Madrid trong thương vụ Julian Alvarez đang đặt Barcelona vào một bài toán nhân sự hóc húa. Dù đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng chi ra con số lên tới 100 triệu euro, sự cứng rắn của đại diện thủ đô cùng sự can thiệp từ Arsenal khiến khả năng chiêu mộ tiền đạo người Argentina trở nên bế tắc. Trước nguy cơ hụt mất mục tiêu hàng đầu, ban lãnh đạo Blaugrana bắt buộc phải kích hoạt các phương án dự phòng nhằm tìm kiếm trung phong chất lượng thay thế Robert Lewandowski và tạo bước đệm cho tài năng trẻ Hamza Abdelkarim.

Dusan Vlahovic: Lựa chọn tự do giàu sức mạnh

Dusan Vlahovic có thể cập bến Barcelona ngay mùa hè 2026. Ảnh: Getty Images

Gương mặt đầu tiên nằm trong tầm ngắm của Barcelona là Dusan Vlahovic. Dù chưa thể vươn tầm thành ngôi sao rực rỡ như kỳ vọng tại Juventus, chân sút 26 tuổi người Serbia vẫn sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể với 68 pha lập công sau 168 lần ra sân cho đại diện Serie A.

Vlahovic mang mẫu hình trung phong cắm cổ điển: thể hình lý tưởng, tì đè tốt và sở hữu kèo trái cực kỳ hiểm hóc. Ở mùa giải 2025/26, dù chỉ có 7 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo tại Serie A, anh vẫn thể hiện ấn tượng ở chỉ số dứt điểm trúng đích (18/49 cú sút) và thắng 25 lần tranh chấp trên không. Kỹ năng này biến anh thành vũ khí hữu hiệu khi Barcelona chạm trán các đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự. Hơn thế nữa, tư cách cầu thủ tự do giúp Vlahovic trở thành phương án tối ưu về mặt tài chính, dẫu Barcelona phải cạnh tranh gay gắt với Manchester United.

Omar Marmoush: Chìa khóa cho các pha chuyển trạng thái

Nếu xét về mặt phong cách thi đấu, Omar Marmoush chính là cái tên tiệm cận nhất với mẫu tiền đạo đa năng như Julian Alvarez. Ngôi sao 27 tuổi người Ai Cập có thể chơi tốt ở vị trí trung phong lẫn hành lang cánh trái nhờ tốc độ bùng nổ, kỹ thuật rê dắt và khả năng khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Tại Manchester City, Marmoush có 16 bàn thắng sau 61 trận đấu (bao gồm 3 bàn và 3 kiến tạo sau 21 trận ở Ngoại hạng Anh mùa 2025/26). Việc chưa có chỗ đứng vững chắc tại Anh xuất phát từ việc không được xếp đá đúng vị trí sở trường một cách thường xuyên. Nếu gia nhập Barcelona, tốc độ cùng khả năng sút phạt trực tiếp ấn tượng của Marmoush sẽ cung cấp giải pháp tấn công chuyển trạng thái vô cùng nguy hiểm cho HLV trưởng.

Serhou Guirassy: Giải pháp thực dụng ngắn hạn

Serhou Guirassy là mục tiêu khả dĩ khác dành cho Barcelona. Ảnh: Getty Images

Phương án thứ ba là Serhou Guirassy, tiền đạo thuộc biên chế Borussia Dortmund. Tuy không mang lại giá trị truyền thông quá lớn, tuyển thủ Guinea lại là một "sát thủ" đáng gờm trong vòng cấm với hiệu suất làm bàn ấn tượng. Anh khép lại mùa giải 2025/26 bằng thành tích 22 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ở tuổi 30, Guirassy đóng vai trò một điểm neo vững chắc ở tuyến trên nhờ khả năng làm tường và chọn vị trí nhạy bén. Dù không phải phương án đầu tư dài hạn, Guirassy lại là đáp án thực dụng giúp Barcelona duy trì sức mạnh hàng công tức thì, giải phóng áp lực tài chính trong lúc chờ đợi sự trưởng thành từ tài năng trẻ Hamza Abdelkarim.