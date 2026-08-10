Barcelona nhắm chiêu mộ Aymeric Laporte để thay thế Ronald Araujo vừa chuyển sang Liverpool Việc Ronald Araujo chuyển sang Liverpool theo dạng cho mượn khiến Barcelona gấp rút tìm trung vệ. Giám đốc Deco và HLV Hansi Flick chọn Aymeric Laporte.

Barcelona đang khẩn trương hoạt động trên thị trường chuyển nhượng nhằm củng cố hệ thống phòng ngự. Quyết định bất ngờ khi để Ronald Araujo gia nhập Liverpool theo hợp đồng cho mượn đã để lại khoảng trống lớn trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hansi Flick. Để khắc phục bài toán nhân sự này, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou đã đưa Aymeric Laporte vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu.

Barcelona dành sự quan tâm cho Aymeric Laporte.

Kế hoạch gia cố hàng thủ của Deco và Hansi Flick

Cả Giám đốc thể thao Deco lẫn HLV Hansi Flick đều đánh giá rất cao tài năng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của trung vệ người Tây Ban Nha. Dù chưa chính thức mở các cuộc đàm phán trên bàn đàm phán, Barcelona đã duy trì kết nối và liên tục theo dõi sát sao tình hình của Laporte để sẵn sàng kích hoạt thương vụ. Tuy nhiên, mức giá được phía Athletic Bilbao đưa ra lên tới 80 triệu euro sẽ là bài toán tài chính không dễ dàng với đội bóng xứ Catalan.

Tái hiện cặp trung vệ ăn ý tại tuyển Tây Ban Nha

Một trong những lý do quan trọng thúc đẩy Barcelona quyết tâm đuổi đuổi thương vụ này là khả năng kết hợp giữa Aymeric Laporte và tài năng trẻ Pau Cubarsi. Bộ đôi trung vệ này từng thi đấu vô cùng ấn tượng và ăn ý khi sát cánh bên nhau trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Những màn trình diễn thuyết phục ở cấp độ đội tuyển quốc gia đã thuyết phục ban lãnh đạo Barcelona tái hợp cặp bài trùng này ở cấp câu lạc bộ. Việc mất Ronald Araujo là tổn thất lớn đối với kế hoạch của HLV Hansi Flick, do đó sự bổ sung chất lượng từ một trung vệ giàu bản lĩnh như Aymeric Laporte được kỳ vọng sẽ mang lại tính ổn định cần thiết cho hàng thủ Barca trong chặng đường sắp tới.