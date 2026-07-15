Barcelona nhận tin dữ: Frenkie de Jong đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn Frenkie de Jong dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau World Cup 2026 khiến Barca lo sốt vó. Trong khi đó, Andrea Pirlo bất ngờ trở thành ứng viên dẫn dắt tuyển Italia.

Barcelona đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng ngay khi các giải đấu cấp câu lạc bộ chuẩn bị quay trở lại. Tiền vệ trụ cột Frenkie de Jong được xác định dính chấn thương đầu gối nặng sau hành trình vất vả cùng đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2026.

Cú sốc từ Frenkie de Jong: Barcelona mất "nhạc trưởng"

Theo báo cáo từ Marca, Frenkie de Jong đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu vào đầu tuần này sau khi trở về từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kết quả ban đầu khiến ban huấn luyện và đội ngũ y tế của đội chủ sân Camp Nou hết sức lo ngại. Dù Barcelona chưa đưa ra thông báo chính thức cuối cùng, nhưng nhiều khả năng ngôi sao 29 tuổi này sẽ phải rời xa sân cỏ trong nhiều tháng tới.

De Jong chấn thương nặng

Tại World Cup 2026, De Jong là nhân tố không thể thay thế trong cấu trúc lối chơi của "Cơn lốc màu da cam". Anh đã thi đấu bền bỉ suốt hành trình của đội nhà, bao gồm cả 110 phút căng thẳng trong thất bại trước Morocco tại vòng 1/16 trên chấm luân lưu. Việc phải cày ải với cường độ cao trong thời gian ngắn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tổn thương vùng đầu gối của tiền vệ này.

Andrea Pirlo và tham vọng tái thiết đội tuyển Italia

Trong một diễn biến đáng chú ý khác của bóng đá châu Âu, Andrea Pirlo bất ngờ nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại đội tuyển quốc gia Italia. Sau thất bại lịch sử khi lỡ hẹn với ba kỳ World Cup liên tiếp, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đang ráo riết tìm kiếm một gương mặt đủ tầm vóc để thực hiện cuộc cách mạng triệt để.

Huyền thoại của AC Milan hiện đang dẫn dắt United FC tại Dubai và vừa ghi dấu ấn đậm nét khi giúp đội bóng này giành quyền thăng hạng. Theo La Gazzetta dello Sport, Pirlo nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những nhân vật có tầm ảnh hưởng như Paolo Maldini và Leonardo. Bên cạnh Pirlo, FIGC cũng đang cân nhắc những chiến lược gia lão luyện khác như Antonio Conte, Roberto Mancini và cả Pep Guardiola cho mục tiêu đưa "Azzurri" trở lại đỉnh cao thế giới.

Tương lai Neymar và quyết định của Xabi Alonso

Tại khu vực Nam Mỹ, HLV Rogerio Micale đã có những phát biểu gây chú ý về trường hợp của Neymar. Ông Micale cho rằng Carlo Ancelotti đã không trao đủ cơ hội cho tiền đạo này tại World Cup 2026, khi anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 37 phút trong hai trận cuối do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Dù thời gian thi đấu ít ỏi, Neymar vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới Na Uy. Chiến lược gia này kêu gọi Neymar rút lại quyết định giã từ đội tuyển để tiếp tục cống hiến cho mục tiêu World Cup 2030.

Tại Anh, tân HLV Xabi Alonso cũng đã chính thức lên tiếng giải mã lý do chọn Chelsea thay vì trở lại đội bóng cũ Liverpool. Chia sẻ với BBC Sport trong ngày ra mắt tại Stamford Bridge, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định đây hoàn toàn là lựa chọn dựa trên yếu tố thời điểm và cơ hội phát triển. Alonso tiết lộ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Liverpool trước khi đội bóng này bổ nhiệm Arne Slot, và mục tiêu hiện tại của ông là giúp Chelsea chinh phục những danh hiệu lớn trong tương lai gần.