Barcelona sẵn sàng chi 70 triệu euro nhằm hoàn tất thương vụ chiêu mộ Rodri từ Man City Barcelona chuẩn bị gửi đề nghị 70 triệu euro tới Manchester City để chốt hạ thương vụ Rodri, đáp ứng yêu cầu chiến thuật trọng yếu từ HLV Hansi Flick.

Thương vụ chuyển nhượng bom tấn đưa Rodri rời Manchester City để gia nhập Barcelona đang bước vào giai đoạn quyết định. Đội chủ sân Camp Nou vừa thực hiện bước tiến quan trọng trên bàn đàm phán khi chuẩn bị gửi đề xuất chính thức trị giá tiệm cận 70 triệu euro. Đây được xem là con số đủ sức thuyết phục đại diện nước Anh nhả người sau nhiều vòng giằng co gay gắt.

Barcelona quyết tâm chiêu mộ Rodri. Ảnh: Getty Images

Tháo gỡ nút thắt tài chính trên bàn đàm phán

Theo nhật báo Diario SPORT, quá trình thương lượng giữa hai bên đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách. Ban đầu, Manchester City kiên quyết giữ mức giá 80 triệu euro cho tiền vệ trụ cột của mình. Trong khi đó, lời đề nghị đầu tiên từ xứ Catalunya chỉ dừng lại ở con số 45 triệu euro cố định kèm 10 triệu euro phụ phí và lập tức bị từ chối.

Không nản lòng, phía Barcelona nhanh chóng nâng mức giá lên 60 triệu euro ở lượt đàm phán thứ hai để thu hẹp khoảng cách. Nhận thấy sự quyết tâm từ phía đối tác, đội bóng thành Manchester đã chấp nhận lùi bước so với yêu cầu ban đầu. Với mức phí 70 triệu euro sắp được chính thức đặt lên bàn đàm phán, rào cản tài chính giữa hai câu lạc bộ gần như đã được tháo gỡ hoàn toàn.

Tác động chiến thuật và cuộc gọi từ Hansi Flick

Về mặt chuyên môn, Rodri được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho tuyến giữa của Blaugrana. Tư duy kiểm soát không gian, khả năng thoát pressing và điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc của ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ giải quyết triệt để bài toán đánh chặn lẫn triển khai bóng từ tuyến dưới.

Đáng chú ý, HLV Hansi Flick đã trực tiếp tham gia thúc đẩy thương vụ này. Chiến lược gia người Đức đã thực hiện một cuộc gọi điện thoại riêng để thuyết phục tiền vệ thuộc biên chế Man City. Trong cuộc trao đổi, thuyền trưởng Barca khẳng định Rodri sẽ giữ vai trò nhạc trưởng trung tâm trong dự án chiến thuật cho mùa giải 2026-2027.

Bầu không khí lạc quan tại xứ Catalunya

Nhờ những tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán lẫn sự đồng thuận từ phía cầu thủ, thượng tầng Barcelona hiện đang rất tự tin. Bầu không khí lạc quan đang bao trùm đội bóng xứ Catalunya khi họ kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chính thức tổ chức lễ ra mắt tân binh ngay trong tuần tới.