Barcelona thắng Al Ahly 2-1: Raphinha nổ súng, nỗ lực rượt đuổi của Al Ahly bất thành Barcelona vượt qua Al Ahly với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu CLB nhờ các bàn thắng của Abdelkarim và Raphinha, bất chấp nỗ lực rút ngắn cách biệt của đối thủ ở hiệp hai nhờ công của Zizo.

Barcelona 2 - 1 Al Ahly Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Barcelona tiếp đón Al Ahly.

30' H. Abdelkarim mở tỷ số cho Barcelona Phút 30, H. Abdelkarim ghi bàn thắng quan trọng giúp Barcelona vươn lên dẫn trước Al Ahly với tỷ số 1-0. Pha lập công này giúp đại diện xứ Catalan cởi bỏ áp lực và khai thông thế bế tắc của trận đấu.

45' Raphinha nhân đôi cách biệt cho Barcelona trên chấm phạt đền Đúng vào phút 45, Raphinha thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona trong trận giao hữu với Al Ahly. Bàn thắng ngay trước khi hiệp một khép lại giúp Barcelona nhân đôi cách biệt và nắm lợi thế tâm lý rất lớn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Barcelona điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Barcelona đưa ra sự thay đổi người khi O. Goren được tung vào sân thế chỗ M. Bernal . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 sau hiệp một, đại diện Tây Ban Nha chủ động thử nghiệm thêm nhân tố mới trong trận giao hữu này.

46' Barcelona điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Barcelona thực hiện sự thay đổi người khi J. Pesquer được tung vào sân thế chỗ cho A. Balde. Nắm lợi thế dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên, ban huấn luyện đội bóng xứ Catalonia chủ động đưa ra phương án thử nghiệm nhân sự cho chặng đường tiếp theo.

46' Barcelona điều chỉnh nhân sự: A. Gordon thế chỗ Raphinha Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Barcelona thực hiện sự thay đổi người khi A. Gordon vào sân thay cho Raphinha. Nắm lợi thế dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên, ban huấn luyện đội bóng chủ động đưa ra những thử nghiệm mới trên hàng công.

46' D. Olmo vào sân thế chỗ Fermin ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, Barcelona có sự thay đổi nhân sự khi D. Olmo được tung vào sân thay cho Fermin . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, điều chỉnh này hứa hẹn giúp đội bóng gia tăng sức ép và kiểm soát tốt thế trận.

46' Barcelona điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Barcelona thực hiện sự thay đổi người khi A. Cortes được tung vào sân thay cho G. Martin . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, việc điều chỉnh nhân sự giúp đại diện xứ Catalonia tiếp tục thử nghiệm đội hình trong trận giao hữu này.

46' Barcelona điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Barcelona thực hiện sự thay đổi người khi B. Farinas được tung vào sân thế chỗ X. Espart . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 sau hiệp một, đội bóng tiếp tục có những thử nghiệm nhân sự trong trận giao hữu này.

51' Zizo ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Al Ahly Phút 51, Zizo tỏa sáng với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Al Ahly. Sau khi bị Barcelona dẫn trước 2-0 trong hiệp một, pha lập công sớm ở đầu hiệp hai này giúp thắp lại hy vọng cho đại diện đến từ Ai Cập.

59' Al Ahly tung K. El Debes vào sân thay K. Fouad Phút 59, Al Ahly có sự thay đổi người đầu tiên khi K. El Debes được tung vào sân để thay thế cho K. Fouad . BHL Al Ahly quyết định làm mới đội hình nhằm nỗ lực gia tăng áp lực tìm bàn gỡ trong bối cảnh đang bị Barcelona dẫn 2-1.

59' Al Ahly tung Afsha vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 59, Al Ahly có sự thay đổi nhân sự khi Afsha được tung vào sân thay thế cho Zizo . Hưng phấn sau bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 51, đại diện Ai Cập tiếp tục thực hiện điều chỉnh nhân sự để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trước Barcelona.

63' Barcelona gia cố hàng thủ, Christensen thay Kounde Phút 63, Barcelona thực hiện sự thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự khi A. Christensen được tung vào sân thế chỗ J. Kounde . Trong bối cảnh Al Ahly vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1, sự xuất hiện của Christensen được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Tây Ban Nha củng cố sự chắc chắn cho tuyến dưới.

63' Barcelona điều chỉnh nhân sự, Gavi thế chỗ E. Garcia Phút 63, Barcelona thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Gavi được tung vào sân thế chỗ cho E. Garcia . Trong bối cảnh Al Ahly vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-1, sự góp mặt của Gavi được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới giúp đại diện Tây Ban Nha củng cố lại tuyến giữa.

63' Barcelona tung K. Adeyemi vào sân thay Lamine Yamal Phút 63, Barcelona quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi K. Adeyemi được tung vào sân thay thế Lamine Yamal . Trong bối cảnh Al Ahly vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Tây Ban Nha gia tăng sức ép để củng cố lợi thế.

73' Al Ahly tung Y. Marei vào sân thay A. El Gazar Phút 73, Al Ahly quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Y. Marei được tung vào sân thay cho A. El Gazar . Đội bóng này đang nỗ lực tìm kiếm phương án làm tươi mới đội hình nhằm hy vọng san bằng tỷ số khi đang bị Barcelona dẫn 2-1.

73' Al Ahly tung H. El Shahat vào sân tìm bàn gỡ Phút 73, Al Ahly thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi H. El Shahat được tung vào sân thế chỗ cho T. Mohamed. Ban huấn luyện đại diện Ai Cập kỳ vọng sự xuất hiện của anh sẽ giúp đội nhà gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ, trong bối cảnh họ đang bị Barcelona dẫn trước 2-1.

73' Al Ahly điều chỉnh nhân sự: A. Eid thế chỗ M. Hany Phút 73, Al Ahly có sự thay đổi người khi A. Eid được tung vào sân thế chỗ cho M. Hany . Đội bóng Ai Cập hy vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Barcelona dẫn 2-1.

73' Al Ahly tung A. Abdallah vào sân thay A. Bencharki Phút 73, Al Ahly thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Abdallah vào sân thế chỗ A. Bencharki . BHL đội bóng hy vọng sự bổ sung này sẽ giúp họ tìm kiếm bàn san bằng tỷ số trong thế bị Barcelona dẫn 2-1.

73' Pedri vào sân thay O. Goren ở phút 73 Phút 73, Barcelona có sự thay đổi nhân sự khi Pedri được tung vào sân để thế chỗ cho O. Goren . Sự xuất hiện của tiền vệ này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng kiểm soát tuyến giữa tốt hơn và bảo toàn lợi thế dẫn 2-1.

73' Barcelona điều chỉnh khung gỗ: W. Szczesny vào sân Phút 73, Barcelona thực hiện sự thay đổi ở vị trí thủ môn khi W. Szczesny được tung vào sân thay cho J. Garcia . Khi tỷ số đang là 2-1, sự xuất hiện của Szczesny hứa hẹn giúp đại diện Tây Ban Nha gia cố sự chắc chắn nơi khung thành trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73' Barcelona tung J. Bisiwu vào sân ở phút 73 Phút 73, Barcelona thực hiện điều chỉnh nhân sự khi tung J. Bisiwu vào sân thay thế cho H. Abdelkarim . Đội bóng đang nắm lợi thế dẫn 2-1 và muốn làm tươi mới đội hình cho những phút còn lại của trận giao hữu.

78' Al Ahly điều chỉnh nhân sự ở phút 78 Phút 78, Al Ahly quyết định tung O. El Saaiy vào sân để thay thế cho A. Kouka . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Barcelona, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới giúp Al Ahly gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

89' A. Eid bên phía Al Ahly nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, cầu thủ A. Eid bên phía Al Ahly đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Ở những phút cuối trận khi Al Ahly đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thế bị Barcelona dẫn 2-1, pha phạm lỗi này càng khiến hy vọng lật ngược thế cờ của họ trở nên mỏng mong.

90+1' A. Gordon sút hỏng phạt đền ở phút 90+1' Phút 90+1', A. Gordon bên phía Barcelona bước lên chấm phạt đền nhưng không thể thực hiện thành công. Cú sút hỏng ăn ở thời điểm nhạy cảm khiến Barcelona bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách và phải tiếp tục bảo vệ tỷ số 2-1 mong manh trước Al Ahly trong những phút bù giờ.

KT Kết thúc: Barcelona 2-1 Al Ahly Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:05 20/08/2026

Cuộc đối đầu giữa Barcelona và Al Ahly trong khuôn khổ loạt trận giao hữu các câu lạc bộ hứa hẹn sẽ mang tới nhiều diễn biến đáng chú ý. Trận đấu diễn ra vào lúc 01:00 ngày 20/08/2026, đóng vai trò là cơ hội quan trọng để hai đội bóng rà soát lực lượng và thử nghiệm các phương án tác chiến.

Phong độ thi đấu gần đây

Xét về mặt phong độ, Barcelona đang trải qua giai đoạn thi đấu có sự đan xen giữa những kết quả khả quan và các vấp ngã. Cụ thể, trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện bóng đá Tây Ban Nha ghi nhận kết quả thắng 3 trận và thua 2 trận. Sự thiếu ổn định này cho thấy đội bóng vẫn đang trong quá trình điều chỉnh để tìm kiếm sự ăn ý cao nhất giữa các tuyến.

Trong khi đó, cuộc so tài với một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Barcelona mang đến động lực tinh thần rất lớn cho Al Ahly. Đây là thử thách chất lượng giúp đội bóng cọ xát kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu đỉnh cao trước khi bước vào những giải đấu chính thức.

Nhận định thế trận chiến thuật

Do đây là một trận giao hữu, thử nghiệm nhân sự và lối chơi sẽ là ưu tiên hàng đầu của cả hai huấn luyện viên. Barcelona với triết lý bóng đá quen thuộc nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình, áp đặt lối chơi và kiểm soát phần lớn thời lượng bóng trên sân.

Về phía Al Ahly, việc đối đầu với đối thủ kiểm soát bóng tốt đòi hỏi họ phải duy trì sự tập trung cao độ ở khâu phòng ngự. Lối chơi phòng ngự phản công nhanh cùng những tình huống chuyển trạng thái tốc độ sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Với tính chất không đặt nặng áp lực thành tích, trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra cởi mở, tạo điều kiện cho cầu thủ hai bên phô diễn kỹ thuật và cống hiến màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả.

Barcelona 5 trận gần nhất T B T H T 5 Trận 3-0-2 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 7 Thủng lưới Al Ahly 5 trận gần nhất T T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới