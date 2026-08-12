Barcelona tìm trung vệ thay Ronald Araujo: Bốn phương án chiến lược gia cố hàng thủ năm 2026 Sau khi Ronald Araujo tới Liverpool với giá mua đứt 55 triệu euro, Barcelona cân nhắc mua trung vệ đẳng cấp hoặc tin dùng tài năng trẻ Alvaro Cortes.

Việc Barcelona chấp thuận để Ronald Araujo gia nhập Liverpool theo dạng cho mượn ở mùa giải 2026/27, kèm điều khoản mua đứt trị giá 55 triệu euro cùng thỏa thuận phía đội bóng nước Anh chi trả 100% lương, đã để lại bài toán lớn nơi hàng phòng ngự. Trung vệ 27 tuổi người Uruguay từ lâu đã là nhân tố then chốt nhờ thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp vượt trội. Việc chia tay anh ngay trước thềm mùa giải La Liga khởi tranh buộc ban huấn luyện xứ Catalonia phải nhanh chóng tính toán các phương án thay thế nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình.

Kinh nghiệm đỉnh cao từ Aymeric Laporte và Cristian Romero

Để bổ sung bản lĩnh lập tức cho hệ thống phòng ngự, ban lãnh đạo Barcelona đã đưa Cristian Romero của Tottenham và Aymeric Laporte vào danh sách ưu tiên. Trong đó, Aymeric Laporte được đánh giá là mục tiêu đặc biệt phù hợp nhờ tư duy chơi bóng và khả năng bọc lót, hứa hẹn tạo thành cặp trung vệ ăn ý cùng tài năng trẻ Pau Cubarsi.

Laporte là mục tiêu của Barcelona. Ảnh: Getty.

Rào cản tài chính mang tên Alessandro Bastoni

Bên cạnh hai cái tên trên, Alessandro Bastoni thuộc biên chế Inter Milan cũng nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng rất cao dành cho ngôi sao người Italy đang là rào cản lớn đối với tình hình tài chính hiện tại của đội bóng Tây Ban Nha.

Giải pháp nội bộ đầy hứa hẹn mang tên Alvaro Cortes

Ngoài các phương án mua sắm đắt đỏ, Barcelona hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp tự cường với sự thăng tiến của Alvaro Cortes. Trung vệ 21 tuổi đã có màn thể hiện rất ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải. Anh thậm chí chủ động từ chối nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác để ở lại sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính với Pau Cubarsi, Eric Garcia và Andreas Christensen.

Quyết định cuối cùng về việc kích hoạt bom tấn chuyển nhượng hay trao trọn niềm tin cho tài năng trẻ nhà làm được ban lãnh đạo đưa ra trước khi thị trường đóng cửa, qua đó trực tiếp định hình tham vọng chinh phục các danh hiệu mùa này.