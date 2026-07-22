Başakşehir và Inter Turku níu chân nhau ở vòng loại Conference League Başakşehir hòa Inter Turku 1-1 tại Basaksehir Fatih Terim Stadium ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, khiến hai đội cùng rời sân mà không bên nào giành chiến thắng.

Başakşehir 1 - 1 Inter Turku Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Başakşehir tiếp đón Inter Turku.

12' Başakşehir kiểm soát bóng, Inter Turku dứt điểm nhiều hơn Sau 12 phút, Başakşehir chủ động kiểm soát bóng với tỷ lệ 57% - 43%, nhưng Inter Turku lại dứt điểm nhiều hơn, 2 - 4. Dù vậy, cả hai đội vẫn chưa có cú sút trúng đích, khi chỉ số này là 0 - 0.

16' C. Jephta đưa Inter Turku vượt lên Phút 16', C. Jephta lập công cho Inter Turku sau đường kiến tạo của J. Tuominen, đưa tỷ số lên 0-1 trước Başakşehir. Inter Turku tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số tại Basaksehir Fatih Terim Stadium.

26' Başakşehir cầm bóng, Inter Turku sắc bén Phút 26', Başakşehir kiểm soát bóng nhiều hơn với 58% - 42%, nhưng Inter Turku mới là đội chơi hiệu quả và đang dẫn 0-1. Đội khách dứt điểm 7 - 5, trong đó có 3 - 1 lần trúng đích, cho thấy khả năng rình rập và tạo sức ép tốt hơn.

44' Başakşehir ép sân, Inter Turku phòng ngự Bước sang phút 44, Başakşehir đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64% - 36% và số pha dứt điểm 13 - 8 , nhưng Inter Turku vẫn dẫn bàn. Đội khách chủ động phòng ngự, trong khi Başakşehir gia tăng sức ép với lợi thế phạt góc 5 - 1 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' O. Ba nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 46, O. Ba của Başakşehir nhận thẻ vàng. Trong thế bị Inter Turku dẫn 0-1, Başakşehir cần tránh thêm những tình huống bất lợi.

54' Başakşehir gỡ hòa nhờ E. Bayram Phút 54, E. Bayram đưa Başakşehir trở lại với bàn thắng từ đường kiến tạo của Y. Sari, quân bình tỷ số 1-1. Đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận chủ động để xóa khoảng cách trước Inter Turku.

56' Başakşehir áp đảo sau giờ nghỉ Phút 56', Başakşehir đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 65% - 35% và sức ép rõ rệt qua 14 - 9 pha dứt điểm. Inter Turku phải lùi sâu chống đỡ, khi đối thủ đã hưởng 7 - 1 quả phạt góc.

61' Başakşehir điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61, Başakşehir thay người: A. Fayzullaev vào sân thay I. Brnic. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đang ở thế cân bằng với tỷ số 1-1.

61' J. Opoku vào sân, O. Ba rời trận Phút 61', J. Opoku vào sân thay O. Ba bên phía Başakşehir. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng 1-1.

64' Inter Turku thay người ở phút 64 Phút 64, Inter Turku thay người: P. Ahiabu vào sân thay L. Essomba. Đội hình Inter Turku được làm mới trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.

69' Başakşehir thay người ở phút 69 Phút 69, D. Selke được tung vào sân thay B. Yildirim bên phía Başakşehir. Đội chủ nhà tăng cường nhân sự khi trận đấu đang có tỷ số 1-1.

69' N. Da Costa vào sân cho Başakşehir Phút 69, N. Da Costa vào sân thay E. Shomurodov bên phía Başakşehir. Sự thay đổi này đến khi trận đấu đang ở thế cân bằng, hứa hẹn tiếp thêm sức cho đội chủ nhà trong phần còn lại.

69' Başakşehir tiếp tục làm chủ thế trận Bước sang phút 69', Başakşehir đang kiểm soát thế trận với 65% - 35% thời lượng cầm bóng, đồng thời vượt trội về dứt điểm 17 - 10. Inter Turku chịu sức ép khi đối thủ đã có 7 - 1 quả phạt góc, dù tỷ số vẫn là 1-1.

75' J. Tuominen nhận thẻ vàng Phút 75, J. Tuominen của Inter Turku nhận thẻ vàng. Inter Turku sẽ cần giữ sự tỉnh táo trong những phút tiếp theo.

77' Inter Turku làm mới hàng công Phút 77, Inter Turku đưa J. Botue vào sân thay A. Conteh. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tạo thêm khác biệt ở những phút cuối.

77' Inter Turku thay người ở phút 77 Phút 77, Inter Turku đưa J. Tauriainen vào sân thay J. Tuominen. Sự điều chỉnh này diễn ra khi trận đấu đang cân bằng, hứa hẹn tiếp thêm năng lượng cho Inter Turku trong quãng thời gian còn lại.

82' Başakşehir thay người ở phút 82 Phút 82, Başakşehir đưa B. Ozdemir vào sân thay U. Gunes. Đội chủ nhà có thêm một điều chỉnh khi thế trận đang ở mức cân bằng sau bàn gỡ.

82' Başakşehir kiểm soát, Inter Turku chống đỡ Phút 82, Başakşehir đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66% - 34% và áp đảo về dứt điểm 21 - 12. Inter Turku chịu sức ép rõ rệt khi đối thủ có 7 - 1 quả phạt góc, nhưng tỷ số vẫn là 1-1.

89' Inter Turku thay người ở phút 89 Phút 89', I. Jarvinen vào sân thay B. Ampofo bên phía Inter Turku. Sự thay đổi diễn ra khi trận đấu đang giữ tỷ số 1-1.

90+2' J. Laine nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', J. Laine (Inter Turku) nhận thẻ vàng khi trận đấu bước vào những phút cuối. Başakşehir và Inter Turku vẫn đang hòa 1-1.

KT Kết thúc: Başakşehir 1-1 Inter Turku Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:37 23/07/2026

Đội hình chính thức Başakşehir Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nuri Sahin Inter Turku Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara 16 Muhammed Şengezer 42 Ömer Ali Şahiner 23 Emin Bayram 27 Ousseynou Ba 33 Michał Karbownik 20 Umut Güneş 8 Olivier Kemen 7 Yusuf Sarı 14 Eldor Shomurodov 77 Ivan Brnić 91 Bertuğ Yıldırım 1 Eetu Huuhtanen 18 Seth Saarinen 22 Luka Kuittinen 21 Ilari Kangasniemi 2 Jussi Niska 17 Bismark Ampofo 14 Janne-Pekka Laine 9 Jasse Tuominen 23 Antoin Loic Essomba 10 Alie Conteh 16 Clinton Jephta Dự bị Başakşehir 1 Volkan Babacan 98 Deniz Dilmen 3 Jerome Opoku 6 Onur Bulut 15 Hamza Güreler 4 Onur Ergün 5 Berat Ayberk Özdemir 11 Abbosbek Fayzullaev 19 Berkay Özcan Inter Turku 12 Eero Vuorjoki 36 Ville Seppä 20 Axel Sandler 24 Julius Tauriainen 30 Yeboah Amankwah 4 Prosper Ahiabu 19 Iiro Järvinen 25 Henri Salomaa 26 Vilho Huovila Cập nhật đội hình lúc 00:23 23/07/2026

Başakşehir Thống kê Inter Turku 68% Kiểm soát bóng 32% 25 Dứt điểm 13 9 Trúng đích 5 8 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 5 3 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Emin Bayram Başakşehir 1 bàn Clinton Jephta Inter Turku 1 bàn Yusuf Sarı Başakşehir 1 kiến tạo · điểm 8.5 Jasse Tuominen Inter Turku 1 kiến tạo · điểm 6.5 Eetu Huuhtanen Inter Turku Điểm 8.2 Muhammed Şengezer Başakşehir Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Başakşehir sẽ đối đầu Inter Turku tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:45 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Basaksehir Fatih Terim Stadium, nơi đội chủ nhà có lợi thế về không gian thi đấu quen thuộc.

Đây là cuộc chạm trán mà sự thận trọng có thể đóng vai trò quan trọng. Khi thông tin về thứ hạng, lực lượng và thành tích đối đầu không được nêu, trọng tâm nhận định nằm ở trạng thái thi đấu gần đây của Inter Turku cùng cách hai đội kiểm soát thế trận.

Inter Turku có sự khởi đầu tương đối tích cực

Trong hai trận gần nhất, Inter Turku có một trận hòa và một trận thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách duy trì được sự ổn định nhất định trước chuyến làm khách tại Basaksehir Fatih Terim Stadium.

Điểm đáng chú ý là Inter Turku không bước vào trận đấu với chuỗi kết quả thiếu cân bằng. Một trận hòa có thể phản ánh khả năng duy trì thế trận, trong khi chiến thắng ở trận gần nhất mang lại nền tảng tinh thần cần thiết. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ để kết luận đội khách sẽ áp đảo, đặc biệt khi họ phải thi đấu trên sân của Başakşehir.

Thế trận có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát

Với Başakşehir, lợi thế sân nhà tạo điều kiện để đội bóng chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Họ có thể hướng tới việc kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình hợp lý và gây sức ép khi Inter Turku tìm cách triển khai bóng.

Ngược lại, Inter Turku nhiều khả năng cần duy trì sự tập trung trong giai đoạn đầu trận. Kết quả gần đây cho thấy đội khách có khả năng đứng vững và tìm kiếm kết quả tích cực, nhưng việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sẽ là bài kiểm tra quan trọng trước đối thủ thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cuộc đấu có thể xoay quanh khả năng giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Đội nào giữ được cự ly giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự sẽ có cơ hội tạo ra thế trận thuận lợi hơn.

Başakşehir cần tránh để lợi thế sân nhà biến thành áp lực nếu không sớm kiểm soát được bóng. Trong khi đó, Inter Turku phải cân bằng giữa sự an toàn và khả năng phản công, bởi việc lùi quá sâu có thể khiến họ khó duy trì sức ép lên phần sân đối phương.

Nhận định trước trận

Başakşehir có lợi thế sân nhà, còn Inter Turku sở hữu nền tảng phong độ gần đây tương đối ổn định với một trận thắng và một trận hòa. Vì vậy, thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi và khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật.

Inter Turku có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chắc chắn, nhưng Başakşehir vẫn nắm lợi thế quan trọng về địa điểm thi đấu. Đây là trận đấu mà sự kiên nhẫn, kiểm soát không gian và hiệu quả trong từng cơ hội có thể tạo ra khác biệt.

Başakşehir 5 trận gần nhất T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Inter Turku 5 trận gần nhất H T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới