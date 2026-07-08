An ninh trật tự Bắt 6 đối tượng cắt trộm dây điện ở hồ Tuyền Lâm Làm rõ hàng loạt vụ cắt trộm dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm 4/6 nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ trộm dây điện tại khu vực Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: CTV

Chiều 7/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm nghi phạm liên quan nhiều vụ trộm thiết bị điện tại khu du lịch nổi tiếng này.

Nhóm bị bắt gồm: Vi Văn Thanh (35 tuổi), Lữ Văn Công (31 tuổi), Lữ Văn Tình (26 tuổi), cùng quê Nghệ An; Lô Văn Ngoan (25 tuổi), Mai Thế Đạt (32 tuổi), cùng quê Thanh Hóa và Đỗ Minh Quang (40 tuổi, quê Thái Nguyên).

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp nhận thông tin về việc hệ thống điện chiếu sáng tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm liên tiếp bị cắt trộm. Các vụ việc không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động phục vụ du khách.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, lực lượng công an xác định nhóm 6 người trên có liên quan trực tiếp đến các vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai đã lợi dụng đêm khuya, khu vực vắng người để cắt trộm dây điện chiếu sáng. Sau đó, các đối tượng tách lấy lõi đồng đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, lấy tiền mua ma túy và chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 5 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện hơn 10 vụ trộm, cắt hơn 1.200 m dây điện tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, gây thiệt hại lớn cho Ban Quản lý khu du lịch.

Trước đó, đầu tháng 5, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm phát hiện nhiều hạng mục của hệ thống điện chiếu sáng bị kẻ gian tháo dỡ, lấy cắp. Riêng 2 vị trí đầu tiên được phát hiện đã gây thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Sau nhiều lần xảy ra mất trộm, đơn vị quản lý đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.