Bát cháo “0 đồng” ấm lòng người bệnh

Hơn 1 năm qua, nồi cháo “0 đồng” của nhóm thiện nguyện tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng đã lan tỏa yêu thương, mang hơi ấm và niềm tin đến cho hàng trăm bệnh nhân.

Đều đặn mỗi sáng thứ ba, thứ sáu hàng tuần, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, khi kim đồng hồ chỉ khoảng hơn 6 giờ sáng, tại cổng Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng, 1 nhóm thiện nguyện nhỏ nhưng đầy nhiệt huyết đã có mặt. Mỗi người một việc, người xếp bàn, người đi từng khoa gọi bệnh nhân, người cẩn thận múc cháo vào từng hộp. Bất kể công việc vất vả, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui. Họ đang tạm gác lại những bận rộn của riêng mình, chung tay mang đến 100 suất ăn miễn phí mỗi lần phát. Mỗi suất bao gồm 1 hộp cháo nóng, 1 phần bánh ngọt và 1 chai nước.

Chị Ka Nhiễu, một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội cũng chia sẻ: “Nằm điều trị bệnh dạ dày tại Trung tâm đã hơn 1 tuần nay, nên mỗi lần nhóm phát cháo, tôi đều có phần. Cháo rất thơm ngon, còn có thêm bánh ngọt và 1 chai nước nên tôi và mẹ đã có 1 bữa sáng ngon lành”. Chị Nguyễn Thị Mai, một thân nhân đang chăm sóc mẹ sau ca mổ ruột thừa, chia sẻ trong sự xúc động: “Mẹ tôi nằm viện từ đầu tuần nên đây là lần thứ 2, mẹ con tôi được nhận cháo từ thiện. Cả 2 mẹ con đều cảm thấy rất vui và ấm lòng”. Nụ cười của chị Mai và của nhiều bệnh nhân khác chính là động lực lớn nhất để những người làm công tác thiện nguyện tiếp tục công việc này.

Người khởi xướng chương trình ý nghĩa này là chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, một nữ doanh nhân bận rộn với công việc kinh doanh bột mì. Dù công việc hàng ngày chiếm nhiều thời gian, chị Hạnh vẫn luôn dành tâm huyết cho nồi cháo “0 đồng”. Chị tự tay đi chợ, chọn lựa nguyên liệu tươi ngon, từ thịt đến rau củ. Để có được nồi cháo nóng hổi vào sáng sớm, chị phải thức khuya chuẩn bị từ tối hôm trước, rồi dậy thật sớm để nấu. “Thấy các bệnh nhân nằm viện cực khổ nên tôi chỉ mong muốn được sẻ chia bớt phần nào khó khăn, vất vả của họ”, chị Hạnh tâm sự. Chị cũng khẳng định sẽ duy trì công việc này đến chừng nào còn có thể, bởi niềm vui khi được giúp đỡ người khác lớn hơn mọi vất vả.

Kinh phí để duy trì nồi cháo thiện nguyện trong suốt hơn 1 năm qua chủ yếu được chị Hạnh trích từ tiền túi của mình. Tuy nhiên, khi thấy tấm lòng của chị, đôi khi cũng có nhiều người bạn đã tự nguyện hỗ trợ, đóng góp thêm bánh ngọt để suất ăn thêm đầy đủ.



Cô Nguyễn Thị Hồng, một thành viên đồng hành với chương trình từ những ngày đầu, bộc bạch: “Chúng tôi đều là thành viên của nhóm Đức Trọng kết nối yêu thương, khi thấy Hạnh khởi xướng chương trình này, chị em chúng tôi đã tự nguyện cùng tham gia. Là người thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện, chúng tôi mong muốn được chia sẻ những khó khăn của người bệnh và truyền những năng lượng tích cực đến cho bệnh nhân. Những bát cháo tuy có giá trị vật chất không lớn, nhưng thực sự là liều thuốc tinh thần để mỗi bệnh nhân có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật”.

Còn với chị Huỳnh Thanh Vân, một tiểu thương bán gạo và tạp hóa, việc dậy sớm hơn một chút để đến phụ chị Hạnh chuẩn bị và chở đồ đến Trung tâm y tế mỗi sáng thứ ba, thứ sáu đã trở thành một niềm vui. Chị Vân tâm sự: “Khi tham gia chương trình này, tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt cho xã hội. Đó là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng mọi người”.