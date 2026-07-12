Bất chấp doanh số kỷ lục của Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft vẫn sa thải hàng loạt nhân sự Ubisoft Barcelona chuẩn bị cắt giảm 51 vị trí ngay sau khi Assassin’s Creed Black Flag Resynced bán được 2 triệu bản. Sự việc làm nổi bật những thách thức về cấu trúc và quản trị trong ngành game.

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang chứng kiến một nghịch lý lớn khi các dự án thành công về mặt thương mại vẫn không thể bảo vệ nhân sự khỏi làn sóng cắt giảm. Trường hợp mới nhất diễn ra tại Ubisoft Barcelona, nơi hàng chục nhân viên sắp mất việc dù vừa đóng góp vào sự ra mắt ấn tượng của bom tấn Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Nghịch lý tại Ubisoft Barcelona: Thành công không đi đôi với ổn định

Theo báo cáo từ Insider Gaming, Ubisoft đã lên kế hoạch cắt giảm 51 vị trí tại văn phòng Barcelona. Đáng chú ý, đây là đội ngũ nòng cốt vừa hoàn tất dự án Assassin’s Creed Black Flag Resynced – tựa game đã tiêu thụ được hơn 2 triệu bản chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên ra mắt. Quyết định này đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía nhân viên.

Thông thường, Ubisoft sẽ phân bổ các đội ngũ vào dự án mới khoảng một năm trước khi dự án hiện tại kết thúc. Tuy nhiên, nhóm nhân sự tại Barcelona đã không nhận được bất kỳ kế hoạch nào từ mùa hè năm 2025, dẫn đến những lo ngại về tương lai công việc. Để phản đối tình trạng sa thải và văn hóa quản trị từ trên xuống (top-down), các nhân viên bị ảnh hưởng đã bắt đầu cuộc đình công từ ngày 30/06 và dự kiến kéo dài đến ngày 16/07.

Nhân viên tại Ubisoft Barcelona đang đối mặt với việc cắt giảm việc làm.

Phân tích nguyên nhân: Tại sao làn sóng sa thải càn quét ngành game?

Tình trạng tại Ubisoft không phải là cá biệt. Kể từ năm 2022, hàng chục nghìn việc làm trong ngành game trên toàn thế giới đã bị xóa bỏ. Có nhiều yếu tố kỹ thuật và kinh tế đan xen dẫn đến thực trạng này:

Yếu tố Chi tiết ảnh hưởng Điều chỉnh hậu đại dịch Các công ty mở rộng quá nhanh trong giai đoạn bùng nổ COVID-19, dẫn đến dư thừa nhân sự khi nhu cầu người chơi bình thường hóa. Chi phí phát triển tăng cao Các trò chơi AAA hiện đại đòi hỏi đội ngũ lớn hơn, chu kỳ sản xuất dài hơn và ngân sách khổng lồ, làm tăng rủi ro tài chính. Lãi suất tăng Chi phí vay vốn đắt đỏ khiến các nhà đầu tư chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sang lợi nhuận thuần túy. Chuyển dịch chiến lược Ưu tiên đầu tư vào trò chơi dịch vụ trực tuyến (live-service), game di động và các công cụ phát triển hỗ trợ bởi AI.

Thách thức về văn hóa quản trị và quyền lợi người lao động

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, cuộc đình công tại Barcelona còn phơi bày những vấn đề sâu sắc trong văn hóa doanh nghiệp. Những người khiếu nại đã đề cập đến tình trạng "đối xử không công bằng, chảy máu chất xám và sự xói mòn quyền lợi của người lao động".

Mô hình quản trị tập quyền khiến nhân viên có rất ít tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ. Điều này tạo ra một môi trường làm việc thiếu tính cam kết lâu dài, ngay cả khi sản phẩm họ tạo ra đạt được những thành tựu rực rỡ về doanh thu.

Làn sóng sa thải tại Ubisoft diễn ra ngay sau đợt cắt giảm 1.600 nhân sự tại Xbox, và dự kiến sẽ còn khoảng 1.600 vị trí khác bị ảnh hưởng từ nay đến năm 2027. Nhìn chung, ngành công nghiệp game đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc đau đớn, nơi hiệu quả vận hành và lợi nhuận ngắn hạn đang được đặt lên trên hết.