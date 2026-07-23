Pháp luật - Đời sống Bắt cướp cạn chỉ sau 6 giờ Nhờ mô hình công an địa phương 2 cấp gần dân, hiệu quả, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư ở Lâm Đồng có chiều hướng giảm, đem lại bình yên cho người dân.

Người dân xem vụ dựng lại hiện trường cướp tài sản của ông Ung Văn Tám

Khi chủ trương tăng cường công an về cấp xã “ăn cùng dân, ở cùng dân”, nhiều vụ việc về an ninh trật tự được xử lý kịp thời, hiệu quả, được người dân đánh giá cao. Điển hình, vụ cướp cạn xảy ra ở xã Hàm Thuận Bắc mới đây. Chỉ chưa đầy 6 tiếng đồng hồ, tên cướp đã bị bắt giữ. Cụ thể, diễn biến vụ việc, vào khoảng gần trưa ngày 7/7, ông Ung Văn Tám, ngoài 60 tuổi, ở thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc đang đi bán vé số trên đường ĐT714. Đến khu vực trước Nhà máy gạo Chín Phong thuộc thôn Hàm Phú cùng xã thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát vờ hỏi mua vé số rồi giật túi đồ của ông, bên trong có chứa tiền và vé số, điện thoại. Ông Tám cho biết, ngoài vé số, điện thoại, bên trong túi có hơn 12,5 triệu đồng tiết kiệm tích lũy nhiều năm. Ông mang theo người vì để ở nhà sợ mất. Đây cũng là số tiền ông chuẩn bị đi TP Hồ Chí Minh điều trị căn bệnh liên quan bàng quang”.

Ngay sau đó, ông Tám đến Công an Hàm Thuận Bắc trình báo. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tên cướp bị bắt sau chưa đầy 6 giờ kể từ khi ông Tám trình báo. Tại cơ quan công an, tên cướp khai là Nguyễn Duy Th. (SN 1993), trú thôn 1, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang tạm trú tại xã La Dạ, Lâm Đồng. Do túng quẫn vì nợ nần nên đã làm liều cướp túi xách của ông Tám khi đang trên đường từ La Dạ đến Phan Thiết gặp một người bạn.

Ông Ung Văn Tám đến cơ quan công an trình báo vụ việc



Vụ việc sau đó được công an dựng lại hiện trường, đông đảo người dân đến xem. Ai cũng có chung một cảm nhận, công an xã vào cuộc rất nhanh và kịp thời. “Trước đây, ma túy, đánh lộn, trộm cắp, cá độ, đánh bạc… xảy ra thường xuyên, bây giờ thì hầu như không còn vì công an tuần tra cả đêm, tạo sự bình yên cho làng xóm, chúng tôi an tâm”, bà Nguyễn Thị Chín ở thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc nói.

Trung tá Chu Hồng Trường - Trưởng Công an xã Hàm Thuận Bắc cho biết: “Công an xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, xác định những vấn đề, khu vực trọng điểm cần tập trung giải quyết. Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với đó, thường xuyên thông báo cho Nhân dân biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm...”.

Từ vụ việc trên cho thấy, lực lượng công an cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương.