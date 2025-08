Pháp luật - Đời sống Bắt đôi nam nữ trộm xe máy tinh vi Trong vòng 24 giờ, Công an Phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng triệt phá 2 vụ trộm cắp xe máy, bắt giữ 4 đối tượng… Vụ việc thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả của lực lượng công an trong chiến dịch tấn công tội phạm ngay ngày đầu ra quân.

\

Tang vật xe máy bị trộm tại đường Cao Thắng, phường Lang Biang - Đà Lạt

Trước đó, tối ngày 30/7, một người dân trú tại phường Xuân Trường - Đà Lạt trình báo về việc bị mất một chiếc xe máy Honda Airblade (biển số 49E1-456.82, màu đỏ đen) ngay trước cửa nhà tại đường Cao Thắng (phường Lang Biang - Đà Lạt). Chiếc xe được để trên vỉa hè, còn nguyên chìa khóa và không có người trông coi. Ngoài ra, một vụ trộm tương tự cũng xảy ra tại đường Hải Thượng, phường Cam Ly - Đà Lạt cũng được báo tin tới lực lượng Công an. Nạn nhân trú tại Vĩnh Long đã trình báo mất một chiếc Honda Airblade khác (biển số 49K1-502.31).

Nhận được tin báo, Công an Phường Langbiang - Đà Lạt lập tức vào cuộc, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra. Các chiến sỹ đã thu thập dấu vết tại hiện trường và làm việc với các nhân chứng. Qua quá trình điều tra, rà soát hàng chục đối tượng trên địa bàn, lực lượng Công an phường xác định hai nghi can gây ra 2 vụ trộm trên là L. S. M. T (SN 2007, trú tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) và T. T. T. H. (SN 2009, trú tại xã Ngã An, tỉnh Thanh Hóa).

Làm việc với cơ quan Công an, T và H khai nhận lên Đà Lạt với mục đích tìm việc làm. Tuy nhiên, lợi dụng sự sơ hở của người dân, cả hai đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để làm phương tiện di chuyển. Trong vụ trộm tại phường Lang Biang - Đà Lạt, T trực tiếp thực hiện hành vi mở khóa và điều khiển chiếc xe của nạn nhân, trong khi H đứng cảnh giới cách đó 20 mét. Sau khi trộm được xe, cả hai đưa xe về phòng trọ của T tại đường Ngô Quyền, sau đó tiếp tục cất giấu tại một nơi khác ở phường Cam Ly - Đà Lạt

Tương tự, trong vụ trộm tại phường Cam Ly - Đà Lạt vào ngày 24/7/2025, 2 đối tượng cũng lợi dụng chiếc xe của nạn nhân để trống, còn cắm chìa khóa để ra tay. Chiếc xe này sau đó được giao lại cho V T L A (SN 2005) và Đ Q H (SN 2007, cùng trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt) để giữ và sử dụng làm phương tiện di chuyển, dù L. A và Q. H biết rõ đây là tài sản trộm cắp.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Phường Langbiang - Đà Lạt, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, các đối tượng đã bị bắt giữ. Tang vật thu hồi bao gồm hai chiếc xe máy Honda Airblade (trị giá lần lượt khoảng 13 triệu đồng và 15 triệu đồng) cùng một chiếc xe Yamaha Sirius của Thọ.

Điều đáng nói, các đối tượng trong vụ án này đã lợi dụng sự sơ hở của người dân khi để xe không khóa hoặc còn cắm chìa khóa ở những nơi công cộng. Các đối tượng thường xuyên di chuyển qua các khu vực đông đúc, giả vờ tìm việc làm để che giấu ý định trộm cắp. Trong khi đó, L. A và H tiếp tay bằng cách tiêu thụ tài sản phạm pháp tạo thành một đường dây khép kín.

Hiện tại, các vụ việc đang được Công an Phường Langbiang - Đà Lạt tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.