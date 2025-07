Pháp luật Bắt đối tượng dùng súng chống trả lực lượng công an Khi lực lượng công an đến để thuyết phục, Phước đã không chấp hành mà còn có hành vi dùng súng bắn vào lực lượng chức năng.

Tang vật được lực lượng Công an thu giữ

Chiều ngày 13/7, Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ chống người thi hành công vụ trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 12/7, Công an xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về đối tượng K' Văn Phước (SN 1978 ngụ xóm 5, thôn 1 xã Đông Giang) đang có hành vi đánh vợ. Nhận tin báo, Công an xã Đông Giang đã cử lực lượng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc

Tổ công tác đã ra sức thuyết phục nhưng Phước vẫn cố thủ trong nhà và có hành vi dùng dao đe dọa Tổ công tác. Đến 1 giờ 10 phút ngày 13/7, khi Trung tá Đinh Quốc Hiệp - Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Đông Giang di chuyển đến trước nhà quan sát tình hình thì bị Phước dùng súng bắn xuyên qua thắt lưng bên hông phải. Đồng chí Đinh Quốc Hiệp sau đó được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng K' Văn Phước.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng và tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ được 2 khẩu súng, 6 vỏ đạn, 6 viên đạn và 1 ống ngắm lazer màu đen.

Hiện tại, lực lượng Công an đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với K' Văn Phước và đang tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.