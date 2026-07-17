Bất động sản Hà Nội tái định hình theo mô hình đa cực và trục hạ tầng mới Thị trường bất động sản Hà Nội đang chuyển dịch mạnh mẽ từ khu vực lõi sang các cực đô thị mới dọc tuyến vành đai và metro, ưu tiên nhu cầu ở thực và giá trị kết nối.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua một sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt. Thay vì tập trung vào khu vực lõi trung tâm như trước đây, bản đồ phát triển của Thủ đô đang mở rộng theo cấu trúc đa trung tâm, bám sát các trục hạ tầng giao thông trọng điểm và các đại đô thị quy mô lớn.

Hà Nội bước vào chu kỳ phát triển đa trung tâm

Theo báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026, quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng là những trụ cột chính tái định hình thị trường. Sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở cấu trúc nguồn cung. Nếu hơn một thập kỷ trước, dự án mới chủ yếu tập trung tại các khu vực lõi, thì hiện nay nguồn cung đang mở rộng mạnh ra vùng cận trung tâm và các đô thị vệ tinh.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy tỷ trọng nguồn cung tại khu vực lõi (gồm các khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã giảm từ 12% năm 2014 xuống còn khoảng 5% trong năm 2026. Ngược lại, khu vực vệ tinh và vùng ven tăng từ 4% lên 11%, trong khi khu vực cận trung tâm tăng mạnh từ 9% lên 23%. Sự dịch chuyển này cho thấy quá trình bão hòa của trung tâm cũ và sự hình thành các cực đô thị mới phía Đông sông Hồng và phía Tây - Nam dọc các tuyến Vành đai 3, Vành đai 3,5.

Thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến xu hướng dịch chuyển nguồn cung ra ngoài khu vực lõi. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Hạ tầng giao thông đóng vai trò "kim chỉ nam"

Khái niệm vị trí hiện nay không còn chỉ tính bằng khoảng cách tới trung tâm mà được thay thế bằng khả năng kết nối. Các dự án mở bán từ năm 2019 đến nay phần lớn tập trung dọc các tuyến vành đai, metro và các cây cầu vượt sông Hồng. Tại các khu vực như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức, Hà Đông, Hoàng Mai hay Đan Phượng, Hà Nội, nhiều dự án mới xuất hiện với mức giá dao động từ 50 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng mỗi m2.

Hạ tầng đang trở thành một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến hành vi của người mua. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Khảo sát trong quý II/2026 ghi nhận 65% môi giới đánh giá khách hàng đặc biệt ưu tiên các dự án gần công trình hạ tầng trọng điểm. Đáng chú ý, người mua sẵn sàng trả thêm từ 5-15% giá trị để sở hữu bất động sản có khả năng kết nối tốt. Điều này minh chứng hạ tầng đã trở thành một phần giá trị thực tế của sản phẩm thay vì chỉ là kỳ vọng tăng giá trong tương lai.

Nhu cầu ở thực dẫn dắt thị trường chung cư

Mặc dù nguồn cung dịch chuyển nhanh, nhưng nhu cầu của cư dân vẫn đang trong quá trình thích nghi. Khu vực lõi trung tâm mở rộng vẫn chiếm khoảng 74% lượng quan tâm trong quý II/2026, trong khi khu vực cận trung tâm đạt 15%. Điều này phản ánh đặc tính của các đô thị lớn: doanh nghiệp phát triển dự án trước, cư dân sẽ dịch chuyển sau khi hệ thống tiện ích và dịch vụ hoàn thiện.

Nguồn cung thị trường Hà Nội hiện phát triển dọc các tuyến vành đai và các đại đô thị. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trong cơ cấu sản phẩm, chung cư đang trở thành loại hình dẫn dắt thị trường. Tỷ trọng tìm kiếm chung cư tại Hà Nội tăng từ 39% đầu năm lên 49% vào tháng 6/2026. Ngược lại, các phân khúc như đất nền, nhà riêng và biệt thự có dấu hiệu chững lại hoặc giảm nhẹ về mức độ quan tâm và giá rao bán. Khoảng 66% người mua chung cư hiện nay phục vụ mục đích để ở, cho thấy thị trường đang hướng về giá trị sử dụng thực.

Thay đổi tiêu chí lựa chọn của người mua

Người mua nhà tại Hà Nội hiện nay không chỉ nhìn vào giá bán và vị trí. Các tiêu chí về chất lượng xây dựng (60%), thương hiệu chủ đầu tư (54%) và hệ thống tiện ích nội khu (46%) đang chiếm ưu thế trong quá trình ra quyết định. Bên cạnh đó, tính minh bạch của thị trường cũng được cải thiện rõ rệt với 81% người tham gia khảo sát đánh giá tốt hơn so với hai năm trước.

Thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay đang có sự dịch chuyển và phân bổ theo xu hướng đa cực, đa trung tâm. Ảnh minh họa

Có thể thấy, động lực tăng trưởng của bất động sản Hà Nội không còn phụ thuộc vào sự khan hiếm đất tại lõi trung tâm. Thay vào đó, quy hoạch đa cực, hạ tầng đồng bộ và nhu cầu ở thực sẽ là những yếu tố then chốt định hình chu kỳ phát triển mới của thị trường trong những năm tới.