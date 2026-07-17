Giáo dục - Đào tạo Bắt nhịp với tiếng Việt trước ngày khai trường Trước thềm năm học mới, những lớp tăng cường tiếng Việt lại rộn ràng ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Lâm Đồng. Không chỉ giúp trẻ làm quen với tiếng Việt, các lớp học còn trang bị kỹ năng giao tiếp, nền nếp học tập và sự tự tin, tạo bước đệm để các em vững vàng bước vào lớp 1.

Lớp học tiếng Việt hè tại Trường Tiểu học Hàm Cần

Trao cho trẻ sự tự tin

Tại Trường Tiểu học Hàm Cần 1 (xã Hàm Thạnh), lớp tăng cường tiếng Việt hè được tổ chức trong 4 tuần, từ ngày 13/7 - 7/8, với 60 tiết học. Chương trình không chỉ giúp trẻ nhận biết chữ cái, chữ số mà còn hướng dẫn cách cầm bút, ngồi học đúng tư thế, sử dụng đồ dùng học tập và hình thành những kỹ năng giao tiếp đầu tiên.

Để những bài học không khô cứng, giáo viên đưa tiếng Việt đến với trẻ thông qua các chủ đề gần gũi như: gia đình, trường học, bản làng, thiên nhiên hay những ước mơ tuổi thơ. Kể chuyện, hát, vẽ tranh, trò chơi ngôn ngữ… trở thành cầu nối để các em tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Cần 1 cho biết: “Điều quan trọng nhất của những lớp học hè này là giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng Việt, tự tin bước vào lớp 1 và tiếp cận bài học thuận lợi hơn”.

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Hàm Cần 1 sẽ có 33 học sinh vào lớp 1, phần lớn là người Raglai. Nhà trường đã bố trí giáo viên là người DTTS dạy tiếng Việt trong hè nên việc trao đổi, hướng dẫn học sinh thuận lợi hơn. Cô giáo Mai Thị Thu Trâm, giáo viên trực tiếp giảng dạy chia sẻ: “Ban đầu các em còn khá rụt rè, chủ yếu sử dụng tiếng mẹ đẻ. Nhưng chỉ sau vài buổi học, các em đã chủ động trao đổi với cô giáo và bạn bè bằng tiếng Việt.”

Trẻ tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 tại Trường TH Hàm Cần

Còn ở Trường TH&THCS La Dạ (xã La Dạ) có 92/93 trẻ người K’ho tham gia lớp học tăng cường tiếng Việt hè trước khi vào lớp 1. Theo đó, chương trình được thực hiện trong 16 buổi, tập trung hình thành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt, đồng thời rèn nền nếp học tập, tư thế ngồi học, cách cầm bút và các kỹ năng cần thiết của học sinh lớp 1. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh vận động học sinh đến lớp đầy đủ, tạo thêm môi trường sử dụng tiếng Việt ngay trong gia đình. Ông Vũ Đình Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS La Dạ cho biết: “Việc tổ chức dạy tiếng Việt trong dịp hè giúp các em làm quen với môi trường học tập, mạnh dạn giao tiếp và giảm bỡ ngỡ khi chính thức bước vào năm học mới”.

Xóa rào cản ngôn ngữ

Ở nhiều vùng đồng bào DTTS, tiếng mẹ đẻ vẫn là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu nên không ít trẻ trước khi vào lớp 1 còn hạn chế khả năng sử dụng tiếng Việt. Để giúp trẻ có nền tảng tốt khi bước vào bậc tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS, phấn đấu hằng năm 100% trẻ gặp khó khăn về tiếng Việt được tham gia học và 100% cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy được bồi dưỡng phương pháp phù hợp.

Tại Trường TH&THCS La Dạ trẻ tham gia học tiếng Việt khá đầy đủ

Các lớp học được tổ chức từ đầu tháng 7, không quá 80 tiết, giúp trẻ làm quen với tiếng Việt, nền nếp học tập và kỹ năng giao tiếp trước khi vào lớp 1. Với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm thông qua trò chơi, kể chuyện và hoạt động trải nghiệm. Cùng với đó, ưu tiên bố trí giáo viên dạy lớp 1 hoặc giáo viên biết tiếng mẹ đẻ của học sinh nhằm giúp quá trình chuyển tiếp diễn ra nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Những lớp học hè đặc biệt này rồi cũng sẽ khép lại, nhưng điều còn ở lại không chỉ là vốn tiếng Việt được bồi đắp, mà còn là ánh mắt tự tin, những cánh tay mạnh dạn giơ lên và niềm háo hức chờ ngày đến lớp. Khi đã bắt nhịp được với tiếng Việt, các em cũng bắt đầu bắt nhịp với hành trình học tập phía trước, nơi mỗi con chữ hôm nay sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho ngày mai.