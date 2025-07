Pháp luật Bắt nữ quái thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản Công an xã Tuyên Quang đã cùng với Công an phường Bình Thuận bắt giữ Phạm Thị Nỡ (SN 1990, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng). Đây là đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân tại nhiều xã, phường. Hiện nay đối tượng Nỡ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên lực lượng Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Dựng lại hiện trường quá trình đối tượng Nữ đột nhập vào nhà ông T

Trước đó, vào trưa ngày 6/7, sau khi đi công việc về, ông T.X.T (70 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện nhà của mình đã bị kẻ gian đột nhập và lấy một chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 16Promax nên đã đến Công an phường Bình Thuận trình báo.

Qua định vị điện thoại, Công an phường Bình Thuận xác định tài sản của ông T đang ở tại vị trí xã Tuyên Quang nên đã đề nghị Công an xã này phối hợp để truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Nỡ đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Sau 2 ngày tổ chức mật phục, theo dõi, đến ngày 9/7, khi đối tượng Nỡ vừa về đến nhà riêng tại phường Tiến Thành thì lực lượng Công an đã ập vào bắt giữ. Tại đây, Nỡ liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng mà lực lượng Công an đưa ra, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tang vật các vụ việc

Tại cơ quan công an, Nỡ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này thường xuyên thay đổi phương tiện để đi tìm các giáo xứ, những nhà dân thiếu cảnh giác hoặc đánh lạc hướng những người bán hàng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trong khoảng một năm trở lại đây, Nỡ đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ, đa số là điện thoại, máy tính bảng và tiền mặt (ước tính thiệt hại hơn 120 triệu đồng).

Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi những ai là bị hại của đối tượng này cần đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.