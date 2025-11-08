Pháp luật - Đời sống Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 3kg ma túy đá Đối tượng Giàng Seo Hòa (SN 2001), trú tại thôn 6, xã Tà Đùng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Lâm Đồng bắt quả tang khi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an xã Quảng Sơn bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Hòa khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng Seo Hòa cùng tang vật

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Hòa có nhiều biểu hiện nghi vấn vận chuyển số lượng lớn ma túy từ khu vực cửa khẩu Bờ Y (giáp biên giới Lào) vào địa bàn xã Quảng Sơn để tiêu thụ.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 8/8, tại quán cà phê võng, xã Quảng Sơn, lực lượng Công an đã bắt quả tang Hòa khi đang vận chuyển ma túy cho người khác để thu lợi 5 triệu đồng. Tang vật thu giữ tại hiện trường là khoảng 3,025 kg ma túy tổng hợp Methamphetamine.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ Giàng Seo Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.