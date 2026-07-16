Bate Borisov thắng AF Elbasani trên chấm luân lưu sau trận hòa 0-0 Bate Borisov hòa AF Elbasani 0-0 rồi thắng 5-4 trên chấm luân lưu tại vòng sơ loại thứ nhất UEFA Europa Conference League, trên sân Mehdi Huseynzade Stadium. Bate Borisov giành chiến thắng, còn AF Elbasani nhận thất bại sau loạt sút quyết định.

Bate Borisov 0 - 0 (pen 5-4) AF Elbasani Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Bate Borisov tiếp đón AF Elbasani.

11' Y. Epitaux nhận thẻ vàng Phút 11, Y. Epitaux của AF Elbasani nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

17' N. Neskoromnyi nhận thẻ vàng Phút 17, N. Neskoromnyi của Bate Borisov nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai được rút ra trong trận đấu.

42' V. Varaksa nhận thẻ vàng Phút 42', V. Varaksa của Bate Borisov nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo đáng chú ý dành cho cầu thủ Bate Borisov trong những phút còn lại của hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' A. Sakhonchik vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Bate Borisov thay người: A. Sakhonchik vào sân thay K. Kaplenko. Đội chủ nhà làm mới nhân sự khi trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0.

59' Bate Borisov thay người ở phút 59 Phút 59, E. Rusakov vào sân thay N. Bochko , khi Bate Borisov thực hiện điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai.

59' Bate Borisov thay người ở phút 59 Phút 59, Bate Borisov điều chỉnh nhân sự khi V. Yatskevich vào sân thay E. Puerto. Một sự thay đổi đáng chú ý trong hiệp hai của đội bóng Belarus.

73' V. Yatskevich nhận thẻ vàng Phút 73', V. Yatskevich của Bate Borisov nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ ba của Bate Borisov, trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

76' AF Elbasani điều chỉnh nhân sự phút 76 Phút 76, AF Elbasani thay người: E. Lukoki Mateso vào sân thay A. Nikaj. Đội bóng Albania làm mới nhân sự trong những phút cuối, khi trận đấu đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

76' AF Elbasani thay người ở phút 76 Phút 76', AF Elbasani đưa A. Lleshi vào sân thay R. Hebaj. Đây là sự điều chỉnh trong chặng cuối trận, khi đội bóng cần thêm sức tươi mới.

77' I. Diallo nhận thẻ vàng Phút 77', I. Diallo của AF Elbasani nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài nhắc nhở. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vẫn chưa thể tạo ra khác biệt.

82' Bate Borisov thay người ở phút 82 Phút 82, Bate Borisov thực hiện thay người: P. Dubovskiy vào sân thay I. Mikhnyuk. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

95' AF Elbasani thay người ở phút 95 Phút 95, AF Elbasani điều chỉnh nhân sự khi A. Kasa vào sân thay M. Barjamaj. Sự thay đổi đến ở những phút cuối, trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co.

95' AF Elbasani thay người ở phút 95 Phút 95', AF Elbasani đưa B. Karrica vào sân thay L. Tresa. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 0-0.

105+3' I. Boye vào sân thay I. Diallo Phút 105+3, AF Elbasani thay người: I. Boye vào sân thay I. Diallo.

106' Bate Borisov thay người ở phút 106 Phút 106, Y. Khramtsevich vào sân thay V. Varaksa bên phía Bate Borisov. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi cuộc so tài với AF Elbasani vẫn chưa có bàn thắng.

120+1' Luân lưu: Bate Borisov 1 - 0 P. Dubovskiy (Bate Borisov) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+1' Luân lưu: AF Elbasani 1 - 1 A. Lleshi (AF Elbasani) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Bate Borisov 2 - 1 V. Angban (Bate Borisov) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

120+2' Luân lưu: AF Elbasani 2 - 2 B. Lulaj (AF Elbasani) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Bate Borisov sút hỏng A. Sakhonchik (Bate Borisov) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: AF Elbasani 2 - 3 I. Boye (AF Elbasani) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

120+4' Luân lưu: Bate Borisov 3 - 3 E. Rusakov (Bate Borisov) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+4' Luân lưu: AF Elbasani 3 - 4 B. Lila (AF Elbasani) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.

120+5' Luân lưu: Bate Borisov 4 - 4 E. Kress (Bate Borisov) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

120+5' Luân lưu: AF Elbasani sút hỏng B. Karrica (AF Elbasani) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 4.

120+6' Luân lưu: Bate Borisov 5 - 4 Y. Khramtsevich (Bate Borisov) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 4.

120+6' Luân lưu: AF Elbasani sút hỏng Y. Epitaux (AF Elbasani) sút hỏng. Loạt luân lưu: 5 - 4.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Bate Borisov 0-0 AF Elbasani Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:44 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Bate Borisov vs AF Elbasani

Thời gian: 17/07/2026 00:00

Sân vận động: Mehdi Huseynzade Stadium

Bate Borisov sẽ gặp AF Elbasani tại UEFA Europa Conference League trong một trận đấu được dự báo có thế cân bằng. Hai đội đều vừa trải qua trận gần nhất với kết quả hòa, còn lần chạm trán trước đó cũng không xác định được bên chiếm ưu thế.

Thế cân bằng từ phong độ gần nhất

Phong độ gần nhất của Bate Borisov là một trận hòa. AF Elbasani cũng có kết quả tương tự ở trận đấu mới nhất. Khi cả hai cùng bước vào cuộc đối đầu với diễn biến gần đây giống nhau, sự khác biệt nhiều khả năng sẽ được tạo ra bởi khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng những thời điểm quan trọng.

Với Bate Borisov, trận đấu trên sân Mehdi Huseynzade Stadium là cơ hội để đội bóng tìm kiếm sự chủ động trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, kết quả hòa gần nhất cho thấy họ cần duy trì sự tập trung xuyên suốt thay vì chỉ trông chờ vào một khoảnh khắc quyết định.

Ở phía đối diện, AF Elbasani cũng có cơ sở để hướng tới một thế trận thận trọng. Kết quả gần nhất giúp đội bóng giữ được sự ổn định nhất định trước khi bước vào màn so tài này, nhưng họ sẽ phải đối mặt với yêu cầu duy trì cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống có thể xuất hiện trong quá trình chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu không tạo ra ưu thế rõ ràng

Bate Borisov và AF Elbasani mới có một lần đối đầu được ghi nhận. Kết quả là hai đội hòa nhau, Bate Borisov chưa giành chiến thắng và AF Elbasani cũng chưa vượt qua đối thủ.

Xu hướng này khiến cuộc tái đấu trở nên khó đoán hơn. Không bên nào sở hữu lợi thế đối đầu đủ rõ để tạo sức ép tâm lý lên đối thủ, vì vậy màn trình diễn thực tế trong ngày thi đấu sẽ có ý nghĩa quyết định hơn những dữ liệu quá khứ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh thông tin về sơ đồ và đội hình dự kiến chưa được cung cấp, trọng tâm chiến thuật có thể nằm ở cách hai đội tổ chức thế trận. Bên kiểm soát bóng tốt hơn sẽ có khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương, nhưng việc đẩy đội hình lên cao cũng đòi hỏi sự thận trọng trước các tình huống phản công.

Bên cạnh đó, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là yếu tố đáng chú ý. Một trận đấu cân bằng thường được định đoạt bởi chất lượng xử lý ở khu vực gần vòng cấm, cũng như mức độ chính xác trong những pha phối hợp cuối cùng. Hai đội cần tránh để thế trận bị chia cắt và hạn chế các sai lầm không đáng có.

Nhận định trận đấu

Bate Borisov và AF Elbasani đều có phong độ gần nhất là một trận hòa, đồng thời chưa bên nào tạo được ưu thế trong lần đối đầu trước đó. Những dữ kiện này cho thấy đây có thể là cuộc so tài giằng co, nơi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quan trọng hơn việc nhập cuộc quá mạo hiểm.

Nhìn chung, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào vượt trội rõ ràng. Bate Borisov có thể hướng tới việc kiểm soát nhịp độ, trong khi AF Elbasani cần duy trì tính kỷ luật để bảo vệ thế cân bằng. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng thực hiện kế hoạch của mỗi đội trong từng thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Bate Borisov · 0 thắng 1 hòa AF Elbasani · 0 thắng AF Elbasani 1 - 1 Bate Borisov Hòa

Bate Borisov 5 trận gần nhất H B B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới AF Elbasani 5 trận gần nhất H T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới