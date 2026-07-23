Bate Borisov và FC Sion níu chân nhau ở vòng loại Conference League Hòa 1-1 tại Sumgayit City Stadium ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, Bate Borisov và FC Sion cùng chia điểm sau trận đấu không có đội thắng.

Bate Borisov 1 - 1 FC Sion Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bate Borisov tiếp đón FC Sion.

12' FC Sion kiểm soát thế trận Sau 12 phút, FC Sion kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 23% - 77%, đẩy Bate Borisov vào thế phòng ngự. Tuy nhiên, sức ép chưa tạo khác biệt rõ rệt khi số cú dứt điểm mới là 1 - 2 và cả hai đội đều chưa có pha trúng đích.

16' V. Varaksa đưa Bate Borisov vượt lên Phút 16, V. Varaksa dứt điểm ghi bàn cho Bate Borisov sau đường kiến tạo của E. Rusakov, mở tỷ số 1-0 trước FC Sion. Đội chủ nhà đang có lợi thế quan trọng sau khoảnh khắc tận dụng cơ hội này.

24' Sion kiểm soát, Bate Borisov rình rập Bước sang phút 24', FC Sion kiểm soát bóng vượt trội với 72%, đồng thời có số lần dứt điểm 2 - 6, nhưng Bate Borisov vẫn dẫn trước và tỏ ra hiệu quả hơn khi dứt điểm trúng đích 1 - 0. Đội chủ nhà đang lùi sâu chịu sức ép, chờ cơ hội phản công.

32' V. Yatskevich nhận thẻ vàng Phút 32, V. Yatskevich của Bate Borisov nhận thẻ vàng. Bate Borisov vẫn đang dẫn FC Sion 1-0.

36' Sion ép sân, Bate Borisov phòng ngự Phút 36', FC Sion kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34% - 66% và dứt điểm 2 - 7, nhưng Bate Borisov vẫn giữ lợi thế 1 - 0. Đội chủ nhà đang chịu sức ép và trông chờ những pha phản công.

42' W. Boteli giúp FC Sion gỡ hòa Phút 42', W. Boteli lập công cho FC Sion sau đường kiến tạo của R. Nivokazi, đưa tỷ số về 1-1. FC Sion đã tìm được bàn gỡ và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Bate Borisov điều chỉnh nhân sự phút 46 Phút 46, Bate Borisov đưa V. Angban vào sân thay E. Rusakov. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi FC Sion gỡ hòa 1-1, khi Bate Borisov đang chịu sức ép đáng kể.

46' Bate Borisov thay người đầu hiệp hai Phút 46', E. Puerto vào sân thay V. Yatskevich bên phía Bate Borisov. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1.

48' FC Sion áp đảo thế trận Bước sang phút 48’, FC Sion đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 31% - 69% và vượt trội về dứt điểm 5 - 11 . Bate Borisov phải lùi sâu phòng ngự, trong khi Sion duy trì sức ép nhưng chưa tạo ra khác biệt.

60' FC Sion kiểm soát thế trận Phút 60', FC Sion đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 33% - 67% và số pha dứt điểm vượt trội 6 - 13 . Bate Borisov chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, trong khi Sion tìm cách tạo thêm khác biệt sau khi hai đội hòa 1-1.

64' L. Chipperfield vào sân cho FC Sion Phút 64, L. Chipperfield vào sân thay F. Surdez bên phía FC Sion. Khi tỷ số đang là 1-1, đội bóng Thụy Sĩ có thêm một điều chỉnh cho phần còn lại của trận đấu.

64' FC Sion thay người ở phút 64 Phút 64, FC Sion đưa J. Lukembila vào sân thay W. Boteli . Tỷ số đang là 1-1, và sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho FC Sion trong phần còn lại.

66' N. Bochko vào sân, Bate Borisov điều chỉnh nhân sự Phút 66', Bate Borisov đưa N. Bochko vào sân thay Y. Kovalev. Sự điều chỉnh đến khi tỷ số đang là 1-1, trong bối cảnh FC Sion kiểm soát bóng và dứt điểm nhiều hơn.

72' Sion áp đảo, Bate chống đỡ Phút 72', Sion đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 32% - 68% và ưu thế dứt điểm 6 - 15. Bate Borisov chịu sức ép trong thế trận hòa 1-1, khi Sion tiếp tục tìm khoảng trống để tạo khác biệt.

76' FC Sion thay người ở phút 76 Phút 76, T. Berdayes vào sân thay R. Nivokazi bên phía FC Sion. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong lúc trận đấu vẫn đang cân bằng 1-1.

78' Bate Borisov thay người ở phút 78 Phút 78', L. Djordjevic vào sân thay V. Varaksa bên phía Bate Borisov. Đội chủ nhà có điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang hòa 1-1 với FC Sion.

82' E. Puerto nhận thẻ vàng Phút 82, E. Puerto của Bate Borisov nhận thẻ vàng khi tỷ số đang là 1-1. Đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ Bate Borisov trong những phút cuối.

82' FC Sion thay người ở phút 82 Phút 82', FC Sion đưa D. Rrudhani vào sân thay I. Chouaref.

84' D. Rrudhani nhận thẻ vàng phút 84 Phút 84, D. Rrudhani của FC Sion nhận thẻ vàng sau một tình huống tranh chấp quyết liệt. Những phút cuối đang diễn ra căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1.

84' FC Sion áp đảo nhưng chưa thể vượt lên Phút 84, FC Sion kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 33% - 67% và liên tục gây sức ép lên Bate Borisov. Đội khách dứt điểm 6 - 19, có 5 quả phạt góc so với 0 của đối thủ, nhưng tỷ số vẫn là 1 - 1.

87' Bate Borisov thay người ở phút 87 Phút 87', A. Sakhonchik vào sân thay E. Kress bên phía Bate Borisov. Trong thế trận đang có tỷ số 1-1, đây là sự điều chỉnh muộn khi Bate Borisov hướng đến khác biệt ở những phút cuối.

KT Kết thúc: Bate Borisov 1-1 FC Sion Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Đội hình chính thức Bate Borisov Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitali Rogozhkin FC Sion Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot 16 Danila Sokol 25 Nikita Neskoromnyi 33 Artem Rakhmanov 5 Maksim Sakuta 17 Yuri Kovalev 52 Egor Kress 28 Ivan Mikhnyuk 55 Kirill Kaplenko 10 Egor Rusakov 24 Vladislav Yatskevich 26 Vladislav Varaksa 1 Anthony Racioppi 14 Numa Lavanchy 5 Noé Sow 17 Jan Kronig 20 Nias Hefti 88 Ali Kabacalman 8 Baltazar 7 Ylyas Chouaref 13 Winsley Boteli Mokango 10 Benjamin Kololli 33 Rilind Nivokazi Dự bị Bate Borisov 35 Arseniy Skopets 23 Nikolay Bochko 42 Andrey Zhurin 88 Pavel Dubovskiy 7 Victorien Angban 13 Yaroslav Khramtsevich 18 Platon Kolosovskiy 21 Marat Titov 47 Ales Sakhonchik FC Sion 12 Francesco Ruberto 40 Simon Caillet 6 Marquinhos Cipriano 9 Josias Lukembila 21 Liam Scott Chipperfield 29 Théo Berdayes 37 Fode Sylla 38 Ryan Kessler 77 Donat Rrudhani Cập nhật đội hình lúc 23:33 23/07/2026

Bate Borisov Thống kê FC Sion 33% Kiểm soát bóng 67% 7 Dứt điểm 22 2 Trúng đích 7 0 Phạt góc 7 11 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Vladislav Varaksa Bate Borisov 1 bàn Winsley Boteli Mokango FC Sion 1 bàn Egor Rusakov Bate Borisov 1 kiến tạo · điểm 6.9 Rilind Nivokazi FC Sion 1 kiến tạo · điểm 6.5 Noé Sow FC Sion Điểm 7.6 Danila Sokol Bate Borisov Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Bate Borisov sẽ đối đầu FC Sion tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Kapital Bank Arena.

Đây là cuộc so tài mà Bate Borisov có thể mang theo sự tự tin nhất định từ màn trình diễn gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp phong độ của FC Sion, vị trí của hai đội, lực lượng vắng mặt hay lịch sử đối đầu. Vì vậy, mọi đánh giá trước trận cần tập trung vào những thông tin đã được xác nhận.

Phong độ gần đây của Bate Borisov

Trong hai trận gần nhất, Bate Borisov có một trận hòa và một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định nhất định trước khi bước vào cuộc đối đầu với FC Sion.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Bate Borisov không trải qua một chuỗi kết quả tiêu cực trong hai trận gần nhất. Một trận hòa có thể phản ánh sự cân bằng, trong khi chiến thắng tiếp theo đem lại tín hiệu tích cực về khả năng duy trì hiệu quả thi đấu. Dù vậy, số liệu hiện có không cho phép kết luận sâu hơn về hàng công, hàng thủ hay mức độ áp đảo của đội bóng trong các trận đấu đó.

Thế trận được chờ đợi

Với lợi thế thi đấu tại Kapital Bank Arena và nền tảng gồm một trận hòa cùng một chiến thắng gần nhất, Bate Borisov có cơ sở để nhập cuộc với sự chủ động. Đội chủ nhà cần kiểm soát nhịp độ, tránh để trận đấu trở nên quá cởi mở khi chưa có đủ thông tin về cách FC Sion tổ chức lối chơi.

Ở chiều ngược lại, FC Sion sẽ là ẩn số đáng chú ý bởi dữ liệu trước trận chưa nêu phong độ, đội hình hay cách tiếp cận chiến thuật của họ. Điều này khiến khả năng thích ứng trong trận đấu trở thành yếu tố quan trọng. Bên nào xử lý tốt các thời điểm chuyển trạng thái và duy trì sự tập trung sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Nhận định chiến thuật

Chưa có thông tin chính thức về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định cách Bate Borisov và FC Sion sẽ bố trí nhân sự trên sân.

Về mặt diễn biến, Bate Borisov nhiều khả năng cần phát huy sự chắc chắn được thể hiện qua chuỗi kết quả gần đây, đồng thời tìm cách chuyển lợi thế sân nhà thành áp lực thực tế. Một cách tiếp cận cân bằng sẽ giúp đội bóng hạn chế rủi ro và duy trì khả năng kiểm soát trận đấu.

Nhận định trước trận

Bate Borisov có điểm tựa từ sân nhà và phong độ hai trận gần nhất gồm một trận hòa, một chiến thắng. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu về FC Sion khiến tương quan giữa hai đội chưa thể được đánh giá toàn diện.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật, kiểm soát nhịp độ và tận dụng những cơ hội rõ ràng. Bate Borisov đang có tín hiệu tích cực, nhưng đội bóng vẫn cần thể hiện sự chắc chắn trước một đối thủ chưa được cung cấp đủ dữ liệu để phân tích sâu hơn.

Bate Borisov 5 trận gần nhất H H B B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới FC Sion 5 trận gần nhất T T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới