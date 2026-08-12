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    Bautista tỏa sáng phút 90, CF Pachuca đánh bại Charlotte ngay trên sân khách

    Đại Ngàn12/08/2026 01:27

    Bàn thắng duy nhất của Bautista ở phút 90 đã giúp CF Pachuca giành chiến thắng 0-1 trước Charlotte ngay trên sân Bank of America tại vòng bảng Leagues Cup, khiến đội chủ nhà ngậm ngùi nhận thất bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Charlotte 0-1 CF Pachuca: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Charlotte0 - 1CF PachucaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Charlotte tiếp đón CF Pachuca.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, CF Pachuca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi R. Pizarro được tung vào sân thay cho E. Montiel. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới để khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số với Charlotte vẫn là 0-0.

    • 46'CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, CF Pachuca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung A. Alcaraz vào sân thế chỗ S. Rondon. Đội khách hy vọng làn gió mới trên hàng công sẽ tạo ra sự khác biệt trong bối cảnh trận đấu với Charlotte vẫn đang hòa 0-0.

    • 57'Phút 57: Charlotte tung A. Goodwin vào sân

      Phút 57, ban huấn luyện Charlotte quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi tung A. Goodwin vào sân thay thế cho I. Toklomati. Đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của Goodwin sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi trong thời gian còn lại của hiệp hai.

    • 57'Charlotte rút T. Smalls, tung R. Aloko vào sân

      Phút 57, Charlotte thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Aloko được tung vào sân thay thế cho T. Smalls. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang đến nét tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà trong cuộc đối đầu tại Leagues Cup trên sân Bank of America Stadium.

    • 57'Charlotte thay người: B. Bronico thế chỗ D. Diani

      Phút 57, Charlotte có sự thay đổi nhân sự trên sân Bank of America Stadium khi B. Bronico được tung vào sân thay thế cho D. Diani. Đây là sự điều chỉnh tuyến giữa nhằm mang lại làn gió mới cho đội chủ nhà trong hiệp thi đấu thứ hai.

    • 61'CF Pachuca thay người: N. Vallejo thế chỗ Kenedy

      Phút 61, CF Pachuca thực hiện sự thay đổi người trên sân Bank of America Stadium. Cầu thủ N. Vallejo được tung vào sân để thế chỗ cho Kenedy nhằm làm mới đội hình trong trận đấu thuộc vòng bảng Leagues Cup.

    • 61'CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ở phút 61

      Phút 61, ban huấn luyện CF Pachuca thực hiện sự thay đổi người đầu tiên. G. Alvarez được tung vào sân để thế chỗ cho O. Idrissi, với hy vọng mang lại sự tươi mới trong lối chơi của đại diện Mexico tại Leagues Cup.

    • 62'N. Byrne nhận thẻ vàng ở phút 62

      Phút 62, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo N. Byrne sau một tình huống phạm lỗi. CharlotteCF Pachuca vẫn đang thi đấu giằng co với tỷ số 0-0.

    • 72'Charlotte tung A. Saint-Maximin vào sân tìm sự đột biến

      Phút 72, Charlotte quyết định rút L. Abada ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Saint-Maximin. Trong bối cảnh trận đấu với CF Pachuca vẫn đang giữ tỷ số 0-0, sự xuất hiện của Saint-Maximin được kỳ vọng sẽ gia tăng hỏa lực nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

    • 83'A. Goodwin bỏ lỡ cơ hội đắt giá trên chấm phạt đền

      Phút 83, cơ hội vàng được trao cho Charlotte trên chấm phạt đền nhưng A. Goodwin lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Pha sút hỏng ở thời điểm nhạy cảm cuối trận khiến đội chủ nhà bỏ lỡ bước ngoặt quan trọng ngay tại Bank of America Stadium.

    • 86'CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ở phút 86

      Phút 86, CF Pachuca thực hiện sự thay đổi người khi P. Budib được tung vào sân thay thế cho Eduardo Bauermann. Trong bối cảnh tỷ số trận đấu vẫn đang hòa 0-0 ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đây là động thái nhằm gia cố tính an toàn cho đội bóng Mexico.

    • 88'R. Pizarro nhận thẻ vàng ở phút 88

      Phút 88, cầu thủ R. Pizarro của CF Pachuca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trên sân Bank of America Stadium đang trôi dần về những phút cuối trong sự căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0.

    • 90+1'A. Bautista ghi bàn quý như vàng ở phút 90+1

      Phút 90+1', A. Bautista xuất sắc tỏa sáng để mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho CF Pachuca. Bàn thắng muộn ở những phút bù giờ mang lại lợi thế vô cùng quan trọng cho đội khách ngay trên sân Bank of America Stadium.

    • 90+3'S. Rodriguez nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ

      Ở phút 90+3', tiền đạo S. Rodriguez bên phía CF Pachuca bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Đội khách liên tiếp chịu phạt thẻ trong thời gian bù giờ nhạy cảm, ngay sau khi vừa vượt lên dẫn Charlotte 0-1 ở phút 90+1'.

    • KTKết thúc: Charlotte 0-1 CF Pachuca

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 09:45 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Charlotte
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith
    CF Pachuca
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Benjamin Mora
    21
    Tyler Miller
    14
    Nathan Byrne
    22
    Henry Kessler
    3
    Tim Ream
    23
    David Schnegg
    17
    Luca De La Torre
    8
    Ashley Westwood
    28
    Djibril Diani
    25
    Tyger Smalls
    9
    Idan Toklomati
    11
    Liel Abada
    25
    Carlos Moreno
    14
    Carlos Sánchez
    13
    Jorge Berlanga
    4
    Eduardo Bauermann
    6
    Mauricio Isais
    30
    Sergio Rodríguez
    10
    Elías Montiel
    29
    Kenedy
    26
    Alan Bautista
    11
    Oussama Idrissi
    23
    Salomón Rondón
    Dự bị
    Charlotte
    1 Kristijan Kahlina42 Isaac Walker44 Morrison Agyemang4 Andrew Privett39 Jack Neeley15 Harry Toffolo35 Will Cleary13 Brandt Bronico20 Baye Coulibaly
    CF Pachuca
    31 Jose Eulogio22 Alan Mozo32 Pedro Budib15 Francisco Venegas16 Christian Rivera187 Gael Álvarez7 Rodolfo Pizarro9 Adrián Alcaraz19 Illian Hernandez
    Cập nhật đội hình lúc 06:01 12/08/2026

    Trận đấu giữa Charlotte và CF Pachuca trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium. Cuộc đối đầu giữa đại diện của giải MLS và đại diện Liga MX thu hút sự chú ý khi hai đội sở hữu phong độ hoàn toàn trái ngược trước giờ bóng lăn.

    Phong độ gần đây của hai đội

    Đội chủ nhà Charlotte đang duy trì sự hưng phấn cao độ khi giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Lối chơi hiệu quả cùng ưu thế thi đấu trên sân nhà Bank of America Stadium kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này.

    Bên phía đối diện, CF Pachuca lại bước vào trận đấu với không ít nỗi lo. Đội khách đã nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần nhất, tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều khó khăn.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Màn so tài giữa hai đội bóng mang hai trạng thái phong độ trái ngược hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đầy tính tính toán. Charlotte với mạch 2 trận thắng liên tiếp sẽ chủ động triển khai lối chơi nhằm tìm kiếm lợi thế sớm ngay trên thánh địa của mình.

    Trong khi đó, CF Pachuca buộc phải nhanh chóng củng cố lại sự tập trung ở hàng phòng ngự nếu muốn ngắt chuỗi 2 trận thua liên tiếp và tìm kiếm một kết quả khả quan trong chuyến làm khách này.

    Charlotte
    5 trận gần nhất
    TTBTH
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    0
    Thủng lưới
    CF Pachuca
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    5
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Bautista tỏa sáng phút 90, CF Pachuca đánh bại Charlotte ngay trên sân khách
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