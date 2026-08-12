Bautista tỏa sáng phút 90, CF Pachuca đánh bại Charlotte ngay trên sân khách Bàn thắng duy nhất của Bautista ở phút 90 đã giúp CF Pachuca giành chiến thắng 0-1 trước Charlotte ngay trên sân Bank of America tại vòng bảng Leagues Cup, khiến đội chủ nhà ngậm ngùi nhận thất bại.

Charlotte 0 - 1 CF Pachuca Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Charlotte tiếp đón CF Pachuca.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, CF Pachuca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi R. Pizarro được tung vào sân thay cho E. Montiel . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới để khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số với Charlotte vẫn là 0-0.

46' CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, CF Pachuca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung A. Alcaraz vào sân thế chỗ S. Rondon . Đội khách hy vọng làn gió mới trên hàng công sẽ tạo ra sự khác biệt trong bối cảnh trận đấu với Charlotte vẫn đang hòa 0-0.

57' Phút 57: Charlotte tung A. Goodwin vào sân Phút 57, ban huấn luyện Charlotte quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi tung A. Goodwin vào sân thay thế cho I. Toklomati . Đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của Goodwin sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi trong thời gian còn lại của hiệp hai.

57' Charlotte rút T. Smalls, tung R. Aloko vào sân Phút 57, Charlotte thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Aloko được tung vào sân thay thế cho T. Smalls . Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang đến nét tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà trong cuộc đối đầu tại Leagues Cup trên sân Bank of America Stadium.

57' Charlotte thay người: B. Bronico thế chỗ D. Diani Phút 57, Charlotte có sự thay đổi nhân sự trên sân Bank of America Stadium khi B. Bronico được tung vào sân thay thế cho D. Diani . Đây là sự điều chỉnh tuyến giữa nhằm mang lại làn gió mới cho đội chủ nhà trong hiệp thi đấu thứ hai.

61' CF Pachuca thay người: N. Vallejo thế chỗ Kenedy Phút 61, CF Pachuca thực hiện sự thay đổi người trên sân Bank of America Stadium. Cầu thủ N. Vallejo được tung vào sân để thế chỗ cho Kenedy nhằm làm mới đội hình trong trận đấu thuộc vòng bảng Leagues Cup.

61' CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61, ban huấn luyện CF Pachuca thực hiện sự thay đổi người đầu tiên. G. Alvarez được tung vào sân để thế chỗ cho O. Idrissi , với hy vọng mang lại sự tươi mới trong lối chơi của đại diện Mexico tại Leagues Cup.

62' N. Byrne nhận thẻ vàng ở phút 62 Phút 62, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo N. Byrne sau một tình huống phạm lỗi. Charlotte và CF Pachuca vẫn đang thi đấu giằng co với tỷ số 0-0.

72' Charlotte tung A. Saint-Maximin vào sân tìm sự đột biến Phút 72, Charlotte quyết định rút L. Abada ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Saint-Maximin . Trong bối cảnh trận đấu với CF Pachuca vẫn đang giữ tỷ số 0-0, sự xuất hiện của Saint-Maximin được kỳ vọng sẽ gia tăng hỏa lực nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

83' A. Goodwin bỏ lỡ cơ hội đắt giá trên chấm phạt đền Phút 83, cơ hội vàng được trao cho Charlotte trên chấm phạt đền nhưng A. Goodwin lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Pha sút hỏng ở thời điểm nhạy cảm cuối trận khiến đội chủ nhà bỏ lỡ bước ngoặt quan trọng ngay tại Bank of America Stadium.

86' CF Pachuca điều chỉnh nhân sự ở phút 86 Phút 86, CF Pachuca thực hiện sự thay đổi người khi P. Budib được tung vào sân thay thế cho Eduardo Bauermann. Trong bối cảnh tỷ số trận đấu vẫn đang hòa 0-0 ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đây là động thái nhằm gia cố tính an toàn cho đội bóng Mexico.

88' R. Pizarro nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, cầu thủ R. Pizarro của CF Pachuca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trên sân Bank of America Stadium đang trôi dần về những phút cuối trong sự căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0.

90+1' A. Bautista ghi bàn quý như vàng ở phút 90+1 Phút 90+1', A. Bautista xuất sắc tỏa sáng để mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho CF Pachuca. Bàn thắng muộn ở những phút bù giờ mang lại lợi thế vô cùng quan trọng cho đội khách ngay trên sân Bank of America Stadium.

90+3' S. Rodriguez nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Ở phút 90+3', tiền đạo S. Rodriguez bên phía CF Pachuca bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Đội khách liên tiếp chịu phạt thẻ trong thời gian bù giờ nhạy cảm, ngay sau khi vừa vượt lên dẫn Charlotte 0-1 ở phút 90+1'.

KT Kết thúc: Charlotte 0-1 CF Pachuca Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 09:45 12/08/2026

Đội hình chính thức Charlotte Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith CF Pachuca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Benjamin Mora 21 Tyler Miller 14 Nathan Byrne 22 Henry Kessler 3 Tim Ream 23 David Schnegg 17 Luca De La Torre 8 Ashley Westwood 28 Djibril Diani 25 Tyger Smalls 9 Idan Toklomati 11 Liel Abada 25 Carlos Moreno 14 Carlos Sánchez 13 Jorge Berlanga 4 Eduardo Bauermann 6 Mauricio Isais 30 Sergio Rodríguez 10 Elías Montiel 29 Kenedy 26 Alan Bautista 11 Oussama Idrissi 23 Salomón Rondón Dự bị Charlotte 1 Kristijan Kahlina 42 Isaac Walker 44 Morrison Agyemang 4 Andrew Privett 39 Jack Neeley 15 Harry Toffolo 35 Will Cleary 13 Brandt Bronico 20 Baye Coulibaly CF Pachuca 31 Jose Eulogio 22 Alan Mozo 32 Pedro Budib 15 Francisco Venegas 16 Christian Rivera 187 Gael Álvarez 7 Rodolfo Pizarro 9 Adrián Alcaraz 19 Illian Hernandez Cập nhật đội hình lúc 06:01 12/08/2026

Trận đấu giữa Charlotte và CF Pachuca trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium. Cuộc đối đầu giữa đại diện của giải MLS và đại diện Liga MX thu hút sự chú ý khi hai đội sở hữu phong độ hoàn toàn trái ngược trước giờ bóng lăn.

Phong độ gần đây của hai đội

Đội chủ nhà Charlotte đang duy trì sự hưng phấn cao độ khi giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Lối chơi hiệu quả cùng ưu thế thi đấu trên sân nhà Bank of America Stadium kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này.

Bên phía đối diện, CF Pachuca lại bước vào trận đấu với không ít nỗi lo. Đội khách đã nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần nhất, tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều khó khăn.

Nhận định cục diện trận đấu

Màn so tài giữa hai đội bóng mang hai trạng thái phong độ trái ngược hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đầy tính tính toán. Charlotte với mạch 2 trận thắng liên tiếp sẽ chủ động triển khai lối chơi nhằm tìm kiếm lợi thế sớm ngay trên thánh địa của mình.

Trong khi đó, CF Pachuca buộc phải nhanh chóng củng cố lại sự tập trung ở hàng phòng ngự nếu muốn ngắt chuỗi 2 trận thua liên tiếp và tìm kiếm một kết quả khả quan trong chuyến làm khách này.

Charlotte 5 trận gần nhất T T B T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới CF Pachuca 5 trận gần nhất B B B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới