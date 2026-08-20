Pháp luật - Đời sống Bẫy “lấy lại tiền” bằng vàng giả Từ những miếng vàng giả tinh vi, đối tượng dựng kịch bản “lấy lại tiền”, đánh vào tâm lý nạn nhân để tiếp tục giăng bẫy, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tạm giữ đối tượng Phạm Anh Tiến để điều tra vụ án

Dựng chuyện để tạo lòng tin

Ngày 29/7/2026, tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, một phụ nữ mang 3 lượng vàng miếng loại 99,99% đến cầm cố. Trên vàng dán tem “Kho bạc Nhà nước Việt Nam”, kèm các mã số lưu trữ. Nhận thấy bất thường, chủ tiệm trình báo cơ quan công an.

Từ tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tập trung truy xét, làm rõ Phạm Anh Tiến (SN 1992, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) là người đứng sau vụ việc.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Tiến rủ gia đình bà Mười và gia đình mình đầu tư tiền ảo, dẫn đến thua lỗ khoảng 68 tỷ đồng. Biết bà Mười đang nợ nần, bị kiện cáo và hoang mang vì khoản tiền đã mất, Tiến lợi dụng hoàn cảnh này để dựng bẫy.

Tiến lập hàng loạt tài khoản zalo giả, đóng giả cán bộ Kho bạc Nhà nước, nhắn tin với bà Mười, đưa ra thông tin có thể giúp lấy lại số tiền ảo đã mất và lấy được vàng thanh lý từ Kho bạc Nhà nước.

Giữa tháng 7/2026, Tiến lên facebook đặt mua 13 miếng vàng giả với giá 3,755 triệu đồng. Loại vàng này tinh vi đến mức mắt thường khó nhận biết thật, giả; chỉ khi kiểm tra bằng máy soi phổ quang mới phát hiện.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ban đầu Tiến tạo lòng tin bằng việc kêu gọi người thân đầu tư vào các sàn giao dịch ảo trên mạng, sau đó nâng hạn mức nộp tiền khiến nạn nhân không còn khả năng chi trả. Khi nạn nhân muốn lấy lại vốn, Tiến dựng chuyện có người ở cơ quan chức năng hỗ trợ bằng cách đưa vàng giả để mang đi cầm cố.

Tang vật vàng giả được sử dụng làm “mồi nhử” trong vụ lừa đảo

Tiến giao số vàng cho bà Mười, nói đây là “vàng của kho bạc lấy ra”, yêu cầu mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, trả nợ. Đối tượng còn hướng nạn nhân đến tiệm cầm đồ quen biết sau 19 giờ, khi các tiệm vàng đã đóng cửa, khó kiểm tra chất lượng vàng.

Tin vào câu chuyện được dựng sẵn, từ ngày 18 - 26/7, bà Mười mang 9 lượng vàng giả thế chấp tại 2 tiệm cầm đồ ở Đà Lạt, để chiếm đoạt 930 triệu đồng.

Cảnh giác bẫy “lấy lại tiền”

Ngày 2/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Anh Tiến về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Một chủ cơ sở kinh doanh cầm đồ tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, nạn nhân trong vụ lừa đảo, cho biết, việc kiểm tra gặp khó khi khách hàng nói vàng đang trong “seal” (bao bì niêm phong), nếu mở sẽ mất giá trị. “Sai lầm đầu tiên là quá tin người và không nghi ngờ. Tiệm cầm đồ lại khó có máy móc đo lường chuyên nghiệp như các cửa hàng vàng lớn để phát hiện vàng giả”, chủ cơ sở chia sẻ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai điều tra vụ án

Vụ việc không chỉ cho thấy thủ đoạn làm giả vàng tinh vi, mà còn hé lộ nguy cơ “lừa đảo kép”: sau khi mất tiền, nạn nhân dễ nóng lòng tìm cách thu hồi tài sản và tiếp tục trở thành mục tiêu của kẻ gian.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, khuyến cáo các cơ sở cầm đồ cần nâng cao cảnh giác, nhất là với tài sản phải giám định giá trị; không nên nhận cầm cố khi không thể sử dụng máy móc, thiết bị để kiểm tra chất lượng kim loại quý và không để bị hối thúc dẫn đến quyết định sai lầm.

Đối với người dân, khi đã thua lỗ, cần tỉnh táo trước những lời mời chào “lấy lại tiền”, xác minh kỹ thông tin và kịp thời trình báo công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bởi chính mong muốn lấy lại tài sản đã mất có thể trở thành điểm yếu để kẻ gian tiếp tục giăng bẫy.