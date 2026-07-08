Bẫy lương bổng khiến Man Utd bế tắc trên thị trường chuyển nhượng Điều khoản tự động tăng 25% lương khi giành vé dự Champions League từ các bản hợp đồng cũ đang biến Marcus Rashford và Andre Onana thành những gánh nặng tài chính khó thanh lý tại Old Trafford.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 tại Old Trafford đang diễn ra vô cùng trầm lắng. Thay vì kích hoạt các thương vụ bom tấn, ban lãnh đạo Manchester United lại rơi vào thế bị động khi phải giải quyết những hậu quả tài chính từ bộ sậu tiền nhiệm. Những điều khoản lương bổng thiếu hợp lý trong quá khứ đang bào mòn ngân sách, đồng thời biến hàng loạt ngôi sao của đội bóng thành các món hàng không thể thanh lý.

Mức lương của Marcus Rashford là trở ngại lớn trên TTCN.

Cấu trúc hợp đồng bất cập từ quá khứ

Gốc rễ của vấn đề nằm ở điều khoản cài cắm trong các bản hợp đồng cũ: cầu thủ mặc định nhận thêm 25% lương ngay khi Manchester United giành quyền tham dự Champions League. Việc cán đích trong nhóm dự cúp C1 mùa trước khiến quỹ lương của "Quỷ đỏ" ngay lập tức phình to ngoài tầm kiểm soát.

Để khắc phục, ban lãnh đạo mới đã áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ hơn. Theo đó, cầu thủ chỉ được hưởng khoản tăng lương nếu thi đấu tối thiểu 60% tổng số phút trong mùa giải. Điển hình như trường hợp của Joshua Zirkzee, tiền đạo người Hà Lan không đáp ứng đủ hạn mức thi đấu nên không nhận được đãi ngộ tăng thêm, giúp câu lạc bộ tiết kiệm quỹ lương và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán với Juventus. Ngược lại, những trụ cột ký hợp đồng ở giai đoạn trước vẫn nghiễm nhiên nhận trọn vẹn đặc quyền này.

Rào cản mang tên Marcus Rashford

Trường hợp của Marcus Rashford là ví dụ tiêu biểu cho sự bế tắc trong chính sách nhân sự tại Old Trafford. Dù trải qua mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona và không đóng góp vào thành tích dự Champions League của đội bóng chủ quản, anh vẫn nhận mức tăng 25% lương theo giao kèo ký từ năm 2023. Thu nhập của tiền đạo người Anh hiện đã vượt mốc 300.000 bảng/tuần.

Khoản chi phí phát sinh khoảng 4 triệu bảng mỗi năm khiến các phương án bán đứt bị đình trệ. Barcelona đã từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro (khoảng 26 triệu bảng) để chuyển hướng sang chiêu mộ Anthony Gordon với giá 69 triệu bảng. Mức lương quá cao khiến không nhiều đội bóng đủ khả năng đáp ứng, buộc HLV Michael Carrick phải tính đến phương án đưa Rashford trở lại đội hình thi đấu.

Onana thuộc nhóm hưởng lương khủng tại Man Utd.

Tác động dây chuyền đến các nhân tố khác

Tương tự Rashford, thủ thành Andre Onana cũng được tăng 25% lương dù khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua. Yếu tố này trực tiếp làm giảm tính khả thi của các thỏa thuận cho mượn tiếp theo đối với đối tác.

Ở chiều ngược lại, Manchester United nhận được khoản hỗ trợ tài chính từ FIFA đối với trường hợp của Manuel Ugarte. Do tiền vệ này dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi phục vụ đội tuyển quốc gia tại World Cup, FIFA sẽ chi trả 80% mức lương 150.000 bảng/tuần của anh. Dẫu vậy, sự hỗ trợ đó vẫn không đủ bù đắp cho những gánh nặng khác, tiêu biểu là Mason Mount – người chỉ có 25 lần ra sân đá chính trong 3 năm nhưng vẫn hưởng trọn mức đãi ngộ tăng thêm theo khung Champions League cũ.

Những nỗ lực tái thiết đội hình của HLV Michael Carrick đang gặp thách thức lớn. Việc giải phóng quỹ lương và dọn dẹp các bản hợp đồng cồng kềnh sẽ là điều kiện bắt buộc nếu Manchester United muốn duy trì sự chủ động trên thị trường chuyển nhượng.