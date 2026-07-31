Bayern Munich trút mưa 15 bàn thắng vào lưới Rottach-Egern trong màn trình diễn hủy diệt Thầy trò HLV Vincent Kompany phô diễn sức mạnh áp đảo khi đè bẹp Rottach-Egern 15-0, ghi dấu ấn đậm nét từ dàn sao trẻ đến các trụ cột như Kimmich, Palhinha.

Bayern Munich tiếp tục quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng chiến thắng hủy diệt 15-0 trước Rottach-Egern. Dù phải thi đấu dưới cái nóng gần 40 độ C, sức mạnh vượt trội cùng tinh thần thi đấu quyết liệt giúp đoàn quân của HLV Vincent Kompany hoàn toàn áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút.

Bayern thắng hủy diệt Rottach-Egern 15-0. Ảnh: Trang chủ Bayern.

Cơn mưa bàn thắng ngay trong hiệp một

Trái ngược với trận giao hữu thử nghiệm cầu thủ trẻ thua 1-2 trước Wehen Wiesbaden, HLV Vincent Kompany đã đưa một số cái tên dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Sven Ulreich, trung vệ Kim Min-jae và tiền vệ Tom Bischof vào đội hình xuất phát. Sự hiện diện của các nhân tố này giúp đại diện xứ Bavaria thiết lập thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sức ép liên tục sớm mang lại hiệu quả ở phút thứ 8. Từ một tình huống phạt góc, Filip Pavic bật cao đánh đầu hiểm hóc khai thông thế bế tắc. Bàn thắng mở tỷ số kích hoạt ngòi nổ cho chuỗi lên bóng dồn dập của Hùm Xám. Chỉ trong vòng 15 phút đầu, tỷ số đã là 4-0 sau các pha lập công của Arijon Ibrahimovic cùng cú đúp thần tốc của tài năng trẻ Felipe Chavez.

Dù thời tiết oi bức khiến nhịp độ trận đấu có thời điểm chùng xuống ở giữa hiệp, Bayern vẫn làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến. Đến những phút bù giờ cuối hiệp một, Ibrahimovic cùng Maycon Cardozo liên tiếp nổ súng, nâng tỷ số lên 6-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Đoàn quân Kompany trút cơn mưa bàn thắng vào đối thủ. Ảnh: Trang chủ Bayern.

Sức mạnh chiều sâu và sự xuất hiện của các trụ cột

Bước sang hiệp hai, kịch bản một chiều tiếp tục diễn ra khi HLV Kompany tung thêm hàng loạt nhân tố quan trọng của đội một vào sân. Maycon Cardozo hoàn tất cú đúp ở phút 50, trước khi Armindo Sieb ghi liên tiếp hai bàn thắng để nới rộng khoảng cách.

Đáng chú ý, trận đấu này đánh dấu mốc quan trọng khi tân binh Nathaniel Brown chính thức có màn chào sân trong màu áo Bayern Munich. Hậu vệ này từng để lại nhiều ấn tượng trong màu áo tuyển Đức tại kỳ World Cup 2026 vừa qua.

Trong thời gian còn lại, sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn khiến Rottach-Egern hoàn toàn vỡ trận. Lần lượt Joao Palhinha, Bara Ndayie, Bastian Assomo, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich và Skender Nuraj ghi tên mình lên bảng điện tử, ấn định chiến thắng tưng bừng 15-0.

Khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phía trước

Thắng lợi đậm đà này không chỉ phản ánh sự vượt trội về thể lực, tư duy chơi bóng và khả năng dứt điểm đa dạng của Bayern Munich, mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Vincent Kompany. Đây sẽ là bước đệm đà hoàn hảo trước khi Hùm Xám bước vào thử thách tiếp theo gặp câu lạc bộ Hàn Quốc Jeju United trong chuyến đấu giao hữu tiền mùa giải.

Danh sách ghi bàn: