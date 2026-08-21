Thông tin Bcons công bố lộ trình ra mắt Bcons Central Park hơn 4.400 tỷ đồng tại Đồng Nai Tập đoàn Bcons vừa công bố lộ trình đưa dự án Bcons Central Park tại phường Tam Hiệp, Đồng Nai ra thị trường, với tổng mức đầu tư khoảng 4.400 tỷ đồng. Dự kiến, 2.820 căn hộ và 113 shophouse sẽ được giới thiệu theo 3 đợt, từ tháng 9 đến tháng 12/2026.

Thành phố Đồng Nai đang bước vào giai đoạn định hình vai trò mới trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, lực đẩy chính đến từ các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng và sân bay Long Thành. Đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng này, Tập đoàn Bcons đã chính thức công bố lộ trình ra mắt khu nhà ở phức hợp cao tầng Bcons Central Park với tổng mức đầu tư xấp xỉ 4.400 tỷ đồng.

Bcons Central Park mang đến chuẩn sống xanh mới giữa lòng Biên Hòa

Trong quý I/2026, thị trường bất động sản Đồng Nai ghi nhận sự mở rộng về nguồn cung nhưng lại phân hóa mạnh mẽ. Nơi đây đang dẫn đầu cả nước về số lượng dự án nhà ở xã hội khởi công mới với khoảng 71.800 căn thuộc 73 dự án. Cùng với đó, dòng vốn cũng đổ dồn về các khu vực phụ cận sân bay Long Thành hay Nhơn Trạch nhờ hưởng lợi từ hạ tầng.

Nghịch lý diễn ra ở các lõi đô thị hiện hữu khi nguồn cung nhà ở thương mại phục vụ nhu cầu thực lại đang bị bỏ ngỏ. Những khách hàng có thu nhập ổn định – vượt ngưỡng tiêu chuẩn nhà ở xã hội nhưng chưa đủ khả năng tài chính cho phân khúc cao cấp – đang rất thiếu các lựa chọn căn hộ hiện đại tại trung tâm.

Sự xuất hiện của tổ hợp nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại phường Tam Hiệp được xem là giải pháp lấp đầy khoảng trống này. Khu vực này đã hình thành sẵn hệ thống tiện ích đồng bộ từ việc làm, y tế, trường học đến dân cư hiện hữu. Hướng tới những người mua nhà lần đầu, các sản phẩm của Bcons Central Park được thiết kế đa dạng diện tích, từ căn hộ studio cho đến căn 3 phòng ngủ, shophouse. Sau khi hoàn thành, dự án ước tính sẽ là nơi an cư của cộng đồng khoảng 3.990 cư dân.

Theo kế hoạch, 2.820 căn hộ và 113 shophouse tại dự án sẽ được chủ đầu tư đưa ra thị trường theo 3 đợt, từ tháng 9 đến tháng 12/2026:

Tháng 9: Mở bán đợt đầu tiên với 1.400 căn hộ và toàn bộ 113 căn shophouse.

Tháng 11: Tiếp tục tung ra thị trường 800 căn hộ.

Tháng 12: Ra mắt đợt ba với 620 căn hộ.

Tiện ích tại Bcons Central Park

Dự án được lên kế hoạch triển khai trong giai đoạn từ 2026 đến 2030. Chủ đầu tư cam kết thời gian thực hiện sẽ không vượt quá 72 tháng tính từ thời điểm được giao đất trên thực địa, dựa theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cấp bởi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đồng Nai.

Song song với lộ trình đưa sản phẩm ra thị trường, các thủ tục pháp lý quan trọng như thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và giấy phép xây dựng đang tiếp tục được hoàn tất.

Đại diện doanh nghiệp, ông Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM, chia sẻ triết lý kinh doanh: "Trong nghề xây dựng, thứ giữ cho một khối nhà đứng vững không phải viên gạch, mà là mạch vữa nối giữa chúng. Với Bcons, mạch vữa quan trọng nhất là chữ Tín".

Để minh chứng cho lời khẳng định này, chủ đầu tư cho biết sẽ công khai toàn bộ chuỗi pháp lý cùng số hiệu văn bản trước khi giới thiệu dự án. Tiến độ thi công trên công trường cũng sẽ được cập nhật hằng tháng để báo chí và khách hàng trực tiếp theo dõi, kiểm chứng. Thêm vào đó, bảng giá căn hộ Bcons Central Park dự kiến hiện vẫn đang chưa được phía chủ đầu tư công khai, người mua có nhu cầu có thể theo dõi các trang đưa tin chính thống để kịp thời nắm bắt thông tin.

Đây là dự án thứ 21 trong danh mục của Tập đoàn Bcons, đánh dấu bước ngoặt mở rộng quỹ đất sang Đồng Nai sau chặng đường dài phát triển nhà ở tại khu vực phía Nam. Khởi đầu từ lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng vào năm 2013, định hướng bám sát nhu cầu ở thực đã giúp doanh nghiệp gặt hái thành công, tiêu biểu là việc lọt vào Top 10 Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2024 (do VIRES và Reatimes tổ chức).

Hiện tại, mạng lưới phân phối dự án sẽ do Bcons PS, Tera Land và Bcons Homes đảm nhận, trong khi đối tác Red Communications phụ trách hoạt động truyền thông.