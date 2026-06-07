Bê bối hợp đồng GTA 6: Khi làm thêm giờ 80 tiếng mỗi tuần trở thành điều khoản bắt buộc Đội ngũ phát triển GTA 6 tại Rockstar North đang đối mặt với văn hóa làm việc khắc nghiệt, nơi việc làm thêm giờ được cài cắm trực tiếp vào hợp đồng lao động. Các báo cáo cho thấy nhân viên phải làm việc tới 80 giờ/tuần cùng sự thiếu minh bạch trong hệ thống lương thưởng.

Trong khi cộng đồng game thủ toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý vào ngày ra mắt của Grand Theft Auto VI (GTA 6), những góc khuất về điều kiện làm việc tại Rockstar North đang dần bị lộ diện. Theo các nhà phát triển và thành viên Công đoàn Công nhân Rockstar Games (RGWU), văn hóa "crunch" – tình trạng làm thêm giờ quá độ – đã trở thành một phần không thể tách rời trong các thỏa thuận lao động tại studio có trụ sở tại Edinburgh này.

Các thành viên IWGB và RGWU biểu tình phản đối điều kiện lao động bên ngoài trụ sở Take Two House.

Cơ chế pháp lý đằng sau những tuần làm việc 80 giờ

Các nhân viên hiện tại cho biết Rockstar North đã bình thường hóa việc làm thêm giờ đến mức đưa nó vào các điều khoản hợp đồng chính thức. Đáng chú ý, các hợp đồng này thường bao gồm một điều khoản "tự nguyện từ bỏ" Quy định về Thời gian Làm việc (Working Time Regulations). Đây là quy định vốn nhằm ngăn chặn người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên làm thêm quá 10 giờ mỗi tuần.

Bằng cách yêu cầu nhân viên ký vào điều khoản này ngay từ đầu, công ty có thể hợp pháp hóa các tuần làm việc kéo dài tới 80 giờ trong giai đoạn nước rút của dự án. Một thành viên ẩn danh của RGWU chia sẻ: "Tình trạng crunch phổ biến đến mức công ty đã xây dựng nó thành một tiêu chuẩn trong hợp đồng của chúng tôi".

Bất cập trong hệ thống lương thưởng và khoảng cách giới tính

Bên cạnh áp lực về thời gian, đội ngũ phát triển còn bày tỏ sự bất mãn về cơ cấu trả thưởng thiếu minh bạch. Các khoản tiền thưởng được báo cáo là biến động mạnh và dựa trên những tiêu chí mơ hồ, không nhất quán giữa các bộ phận, thậm chí giữa các cá nhân trong cùng một nhóm.

Nhiều nhân viên cho biết họ thường nhận được mức thưởng thấp hơn dự kiến do những đánh giá mang tính chủ quan hoặc hồi tố từ phía quản lý. Nghiêm trọng hơn, các thành viên công đoàn cũng cáo buộc về sự tồn tại của khoảng cách thu nhập theo giới tính đang ngày càng mở rộng, bất chấp những nỗ lực giải quyết vấn đề này trước đó đã bị hủy bỏ.

Sự tương phản giữa lợi nhuận tỷ đô và quyền lợi lao động

Những tranh cãi về lao động nổ ra trong bối cảnh GTA 6 được dự báo sẽ là một trong những sản phẩm giải trí thành công nhất lịch sử. Các báo cáo tài chính ước tính trò chơi đã tạo ra khoảng 3 đến 4 tỷ USD doanh thu từ đơn đặt hàng trước, với doanh số kỳ vọng đạt từ 40 đến 50 triệu bản sau khi phát hành.

Việc Rockstar Games duy trì văn hóa làm việc cường độ cao trong khi thu về lợi nhuận khổng lồ đang dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Các chuyên gia ngành game nhận định, việc thiếu công bằng trong phân chia lợi nhuận và áp lực tâm lý từ văn hóa crunch có thể gây ra những hệ lụy dài hạn cho sức sáng tạo và sự ổn định nhân sự của studio trong tương lai.

Hiện tại, các thành viên RGWU tại Anh vẫn đang tiếp tục chiến dịch vận động để nhân viên hiểu rõ quyền lợi của mình, bao gồm quyền rút lại sự đồng ý đối với các điều khoản làm thêm giờ quá mức trong hợp đồng.