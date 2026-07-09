Bê bối lạm dụng dữ liệu camera Flock Safety: Hàng loạt cảnh sát tại Georgia bị bắt giữ Nhiều cơ quan thực thi pháp luật tại Georgia phát hiện sĩ quan sử dụng hệ thống nhận diện biển số xe (LPR) để theo dõi cá nhân trái phép, dấy lên lo ngại về quyền riêng tư.

Các cuộc kiểm tra nội bộ tại nhiều cơ quan cảnh sát thuộc bang Georgia (Mỹ) đã làm sáng tỏ những hành vi lạm dụng dữ liệu nghiêm trọng liên quan đến hệ thống camera của Flock Safety. Theo báo cáo, sĩ quan tại hơn năm khu vực đã bị phát hiện sử dụng hệ thống nhận diện biển số xe (LPR) để theo dõi trái phép bạn gái cũ, những người họ đang quan tâm về mặt tình cảm và đồng nghiệp mà không có sự đồng ý.

Tình trạng lạm dụng camera LPR đang ngày càng gia tăng.

Trường hợp cựu cảnh sát trưởng bị bắt giữ

Một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến Michael Steffman, cựu cảnh sát trưởng đã lợi dụng hệ thống LPR của cơ quan để rình rập và quấy rối nhiều người. Ông Steffman đã từ chức đột ngột và ngay sau đó bị Cục Điều tra Georgia (GBI) bắt giữ vào tháng 11/2025. Đáng chú ý, vụ việc này diễn ra trong bối cảnh công chúng đang ngày càng lo ngại về quyền riêng tư đối với các hệ thống giám sát biển số xe diện rộng.

Kể từ sau vụ việc của Steffman, nhiều cơ quan khác đã tiến hành rà soát và phát hiện các trường hợp tương tự. Tuy nhiên, bất chấp việc tích hợp một số công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu trong quá trình điều tra, công ty Flock Safety phần lớn vẫn giữ thái độ không can thiệp sâu vào cách thức người dùng quản lý dữ liệu nội bộ.

Sự bùng nổ của Flock và thách thức trong kiểm soát dữ liệu

Mặc dù các vụ bê bối liên tục xảy ra, Flock Safety vẫn duy trì mô hình kinh doanh quyết liệt nhằm ký kết hợp đồng với càng nhiều khách hàng càng tốt trong thời gian ngắn nhất. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn giữa tốc độ triển khai công nghệ và khả năng chuẩn bị của các cơ quan chức năng trong việc quản lý hệ thống giám sát phức tạp này.

Mức độ quan tâm đến hệ thống nhận diện biển số xe theo thời gian.

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với công nghệ LPR đang tăng cao, tỷ lệ thuận với những rủi ro về quyền riêng tư. Đáng lo ngại hơn, không chỉ các cơ quan thực thi pháp luật mới có quyền truy cập vào nguồn dữ liệu này. Camera của Flock hiện đang được triển khai rộng rãi tại các doanh nghiệp tư nhân, hiệp hội chủ nhà (HOA) và các trung tâm thương mại.

Các hệ thống dân sự này sở hữu tính năng tương đương với hệ thống của cảnh sát, cùng nạp dữ liệu vào một mạng lưới chung và mang theo những rủi ro tiềm ẩn về việc sử dụng dữ liệu sai mục đích. Sự thiếu minh bạch trong các kịch bản sử dụng dữ liệu đang là bài toán chưa có lời giải đối với cả đơn vị cung cấp lẫn cơ quan quản lý nhà nước.