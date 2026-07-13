Thể thao 360 Bế mạc Giải Bóng chuyền nam, nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 13/7, tại phường Nam Gia Nghĩa, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 tổ chức Lễ bế mạc Giải Bóng chuyền nam, nữ tỉnh năm 2026.

Diễn ra từ ngày 11 - 13/7, giải đấu quy tụ nhiều đội bóng đến từ các cụm thi đua và đơn vị trong tỉnh.

Trao giải cho các đội bóng chuyền nữ

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao các giải cá nhân và tập thể cho những vận động viên, đội bóng có thành tích xuất sắc.

Cụm 5 giành chức vô địch ở nội dung bóng chuyền nữ

Ở nội dung nữ: Cụm 5 giành chức Vô địch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đoạt giải Nhì, Cụm 10 đoạt giải Ba và Cụm 7 nhận giải Khuyến khích.

Ở nội dung nam: Cụm 4 đoạt giải Nhất , Cụm 10 giải Nhì , Cụm 2 giải Ba và Cụm 8 nhận giải Khuyến khích.

Trao giải Nhì cho đội bóng chuyền nữ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Giải bóng chuyền nam, nữ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 khép lại thành công, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị. Đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật tham gia các giải đấu cấp cao hơn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trao giải:

Trao giải cho các đội bóng chuyền nam

Trao giải Nhì cho đội bóng chuyền nam Cụm 10

Trao giải Ba cho đội bóng chuyền nam Cụm 2

Trao giải cá nhân cho các cầu thủ nữ xuất sắc