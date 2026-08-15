Văn hóa - Giải trí Bế mạc giải Pickleball Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 1 Sau 1 ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi, chiều 15/8 giải Pickleball Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã khép lại thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trao giải cho các vận động viên đôi nam nội dung dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý



Đến dự và trao giải có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Bí thư, các Phó Bí thư Đảng bộ 12 cơ quan trực thuộc Đảng ủy và đông đảo VĐV, cổ động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Giải lên phát biểu Bế mạc

Với tinh thần nhiệt huyết, trung thực, 82 vận động viên tranh tài 6 nội dung thi đấu, gồm: Đôi nam lãnh đạo, quản lý; Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ. Các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao, với những pha bóng đẹp, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trao giải cho các vận động viên đôi nam nội dung dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Giải trao giải cho các vận động viên đôi nam dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Nhiều trận có sự giằng co quyết liệt từng điểm số giữa 2 đội với vài chục lượt chạm bóng, tạo nên những khoảnh khắc nghẹt thở cho cổ động viên, lẫn vận động viên đang thi đấu.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy lên trao giải cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung đôi nữ

Đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy lên trao giải cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung đôi nam nữ

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, giải đấu là sân chơi lành mạnh, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và tạo sự giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao: Giải Nhất đôi nam cho cặp VĐV Y Quang BKrông, Nguyễn Đức Hải thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh ở nội dung Đôi nam lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lên trao giải cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung đơn nam

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Lâm Đồng lên trao giải cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung đơn nữ

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Giải lên trao giải đội cổ động viên sôi nổi, nhiệt tình nhất thuộc về Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Ở nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các VĐV thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giành nhiều giải Nhất: Nguyễn Hoàng Tuyến - Vũ Đức Thành (đôi nam), Lại Thị Huyền - Nguyễn Thị Quỳnh Nga (đôi nữ), Nguyễn Thanh Phong - Trương Thị Thu Hải (đôi nam - nữ) và Nguyễn Thuỳ (đơn nam). Nguyễn Thảo Nhi thuộc Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh giành giải Nhất đơn nữ.

Một pha bóng đẹp nội dung đôi nữ tại giải đấu

Các trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn

Giải đấu thu hút 82 vận động viên đến từ 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh

Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng trao giải cổ động viên cho đội cổ động viên Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng bởi sự cổ vũ sôi nổi, nhiệt tình trong suốt giải đấu.

Tại giải đấu năm nay, Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tham gia giải với 10 VĐV ở 5 nội dung thi đấu. Ở nội dung cán bộ lãnh đạo, quản lý, cặp VĐV Vũ Ngọc Tú - Nguyễn Văn Hải đạt giải Nhì; 2 VĐV Nguyễn Thị Lương - Hoàng Thị Hoài đạt giải Ba nội dung đôi nữ; cặp VĐV Lê Đình Phước - Hoàng Thị Hoài đạt giải Khuyến khích đôi nam nữ nội dung dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cổ động viên cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cổ vũ các vận động viên thi đấu tại giải