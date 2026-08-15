Bế mạc giải Pickleball Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 1
Sau 1 ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi, chiều 15/8 giải Pickleball Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã khép lại thành công tốt đẹp.
Đến dự và trao giải có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Bí thư, các Phó Bí thư Đảng bộ 12 cơ quan trực thuộc Đảng ủy và đông đảo VĐV, cổ động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng.
Với tinh thần nhiệt huyết, trung thực, 82 vận động viên tranh tài 6 nội dung thi đấu, gồm: Đôi nam lãnh đạo, quản lý; Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ. Các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao, với những pha bóng đẹp, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.
Nhiều trận có sự giằng co quyết liệt từng điểm số giữa 2 đội với vài chục lượt chạm bóng, tạo nên những khoảnh khắc nghẹt thở cho cổ động viên, lẫn vận động viên đang thi đấu.
Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, giải đấu là sân chơi lành mạnh, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và tạo sự giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.
Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao: Giải Nhất đôi nam cho cặp VĐV Y Quang BKrông, Nguyễn Đức Hải thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh ở nội dung Đôi nam lãnh đạo, quản lý.
Ở nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các VĐV thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giành nhiều giải Nhất: Nguyễn Hoàng Tuyến - Vũ Đức Thành (đôi nam), Lại Thị Huyền - Nguyễn Thị Quỳnh Nga (đôi nữ), Nguyễn Thanh Phong - Trương Thị Thu Hải (đôi nam - nữ) và Nguyễn Thuỳ (đơn nam). Nguyễn Thảo Nhi thuộc Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh giành giải Nhất đơn nữ.
Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng trao giải cổ động viên cho đội cổ động viên Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng bởi sự cổ vũ sôi nổi, nhiệt tình trong suốt giải đấu.
Tại giải đấu năm nay, Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tham gia giải với 10 VĐV ở 5 nội dung thi đấu. Ở nội dung cán bộ lãnh đạo, quản lý, cặp VĐV Vũ Ngọc Tú - Nguyễn Văn Hải đạt giải Nhì; 2 VĐV Nguyễn Thị Lương - Hoàng Thị Hoài đạt giải Ba nội dung đôi nữ; cặp VĐV Lê Đình Phước - Hoàng Thị Hoài đạt giải Khuyến khích đôi nam nữ nội dung dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.