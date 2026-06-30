Thời sự Lâm Đồng Bế mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tại Lâm Đồng Sáng 30/6, tại Trường THPT Trần Phú (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

Văn nghệ tại Lễ bế mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Giải diễn ra từ ngày 20 - 30/6, thu hút hơn 2.200 vận động viên là học sinh đến từ 30 Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước, tranh tài ở 5 môn gồm: bơi, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và võ cổ truyền, với tổng cộng 214 bộ huy chương được trao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức giải cùng các đại biểu tham dự

Sau 8 ngày thi đấu sôi nổi, giải đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, đúng điều lệ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện cho học sinh theo mục tiêu giáo dục của ngành.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tham dự

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức giải đánh giá cao tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết và nỗ lực của các đoàn vận động viên.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong trường học theo tinh thần cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu bế mạc

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh bày tỏ tin tưởng tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và ý chí vượt khó được lan tỏa từ giải đấu sẽ tiếp tục góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, phát triển cả thể chất và nhân cách cho học sinh.

Trao Cờ lưu niệm cho các đoàn đạt thành tích cao ở môn bơi

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc ở từng môn thi đấu.

Đoàn TP Hồ Chí Minh giành giải Nhất toàn đoàn ở cả 5 môn thi đấu.

Đoàn Lâm Đồng đạt giải Nhì môn bóng bàn và võ cổ truyền, đồng giải Ba môn điền kinh, giải Khuyến khích môn cầu lông.

Trao Cờ lưu niệm cho các đoàn đạt thành tích cao ở môn võ cổ truyền