Bế tắc trước Singapore tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam chịu sức ép lớn ở ASEAN Cup 2026 Trận hòa 0-0 ngay tại Mỹ Đình khiến tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026, dấy lên làn sóng tranh luận sâu rộng từ CĐV Đông Nam Á.

Trận hòa 0-0 bế tắc ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước Singapore tại bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ khiến tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp, mà còn tạo ra làn sóng phân tích sâu rộng khắp bóng đá khu vực. Thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm soát thế trận nhưng hoàn toàn bất lực trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự tổ chức vô cùng kỷ luật của đội khách.

Sự bế tắc của hàng công và bản lĩnh từ Singapore

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, trước một Singapore lựa chọn lối chơi pressing tầm cao và giữ cự ly đội hình hợp lý, các đợt hãm thành của đội chủ nhà dần trở nên bế tắc.

Những cơ hội dứt điểm lần lượt trôi qua trước mũi giày của Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thành Chung, Hoàng Hên và Trương Tiến Anh. Các cú sút hoặc đi thiếu chính xác, hoặc không đủ hiểm hóc để vượt qua hệ thống phòng thủ kiên cố. Ở chiều ngược lại, Singapore không hề chịu trận thụ động. Trong hiệp hai, đội khách thậm chí đã tung ra hai pha phản công sắc lẹm làm thót tim hàng thủ Việt Nam, chứng minh sự tiến bộ vượt bậc về khả năng chuyển trạng thái.

Việt Nam hòa 0-0 Singapore. Ảnh: VFF.

Làn sóng tranh luận từ cộng đồng bóng đá khu vực

Màn trình diễn kém duyên của tuyển Việt Nam nhanh chóng trở thành chủ đề mổ xẻ trên các diễn đàn thể thao Đông Nam Á. Nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang-sik, khi nhịp độ tấn công thiếu đi tính đột biến cần thiết.

Một bộ phận người hâm mộ hoài nghi về sự chuẩn bị tâm lý của đội chủ nhà, cho rằng tuyển Việt Nam đã quá tập trung vào đối thủ duyên nợ Indonesia mà bỏ qua sự nguy hiểm của Singapore. Bên cạnh đó, không ít ý kiến khách quan đánh giá cao sự tiến bộ của Singapore. Lối chơi khoa học, phòng ngự kỷ luật cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao đã giúp đội khách xứng đáng rời sân Mỹ Đình với 1 điểm quý giá.

Thử thách cực đại phía trước

Trận hòa không bàn thắng khiến tuyển Việt Nam đối mặt với bài toán khó tại bảng A. Hiện tại, toàn đội tạm xếp thứ 3 với 3 điểm kém hơn đội đầu bảng Singapore và kém Indonesia 2 điểm. Dù vậy, cơ hội tự quyết tấm vé vào vòng trong vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhiệm vụ cấp thiết lúc này là nhanh chóng xóc lại tinh thần và nâng cao hiệu suất dứt điểm. Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu then chốt trên sân khách gặp Indonesia vào ngày 3 tháng 8, trận đấu hứa hẹn quyết định trực tiếp tới cục diện tấm vé đi tiếp tại bảng đấu này.