Beelink ME Pro 370: Mẫu NAS nhỏ gọn sở hữu sức mạnh từ chip AMD Ryzen AI 9 Beelink ME Pro 370 gây ấn tượng với vi xử lý Ryzen AI 9 HX 370 mạnh mẽ, khả năng mở rộng lưu trữ tới 72TB và hỗ trợ RAM DDR5 lên đến 256GB trong một thiết kế chỉ 2,25 lít.

Beelink vừa chính thức ra mắt ME Pro 370 tại thị trường Trung Quốc, một thiết bị lưu trữ mạng (NAS) 2 khay nhưng sở hữu cấu hình phần cứng tương đương với những mẫu máy tính cao cấp hiện nay. Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm nằm ở việc tích hợp vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370, mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và khả năng hỗ trợ các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cục bộ.

Hiệu năng vượt trội với kiến trúc AI từ AMD

Trái tim của Beelink ME Pro 370 là vi xử lý Ryzen AI 9 HX 370, đi kèm với nhân đồ họa tích hợp Radeon 890M mạnh mẽ. Đáng chú ý, con chip này sở hữu NPU XDNA 2 với khả năng xử lý AI chuyên sâu, giúp người dùng có thể triển khai các mô hình AI hoặc tính năng nhận diện thông minh ngay trên thiết bị NAS mà không cần phụ thuộc vào đám mây.

ME Pro 370 có giá khởi điểm khoảng 590 USD, hỗ trợ tổng dung lượng lưu trữ 72TB.

Về khả năng đa nhiệm, Beelink cho biết ME Pro 370 có thể trang bị tối đa lên tới 256GB RAM DDR5. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng đối với một thiết bị NAS nhỏ gọn, cho phép hệ thống vận hành mượt mà các máy ảo (VM), container Docker hoặc các cơ sở dữ liệu lớn.

Khả năng lưu trữ khổng lồ 72TB trong thiết kế mini

Mặc dù chỉ có 2 khay ổ cứng chính, ME Pro 370 vẫn cung cấp không gian lưu trữ đáng kinh ngạc nhờ sự kết hợp giữa ổ cứng HDD/SSD truyền thống và ổ cứng NVMe tốc độ cao. Cụ thể, thiết bị hỗ trợ:

2 khay SATA: Hỗ trợ ổ cứng dung lượng lên đến 30TB mỗi khay.

3 khe cắm M.2: Hỗ trợ ổ cứng SSD dung lượng lên đến 4TB mỗi khe.

Tổng cộng, người dùng có thể sở hữu tới 72TB dung lượng lưu trữ trong một thân máy chỉ có dung lượng khoảng 2,25 lít. Thiết kế của máy mang phong cách hiện đại với tông màu đen đỏ chủ đạo, đi kèm hệ thống tản nhiệt được tối ưu để hoạt động êm ái.

Các thông số kỹ thuật cốt lõi của mẫu NAS Beelink ME Pro 370.

Kết nối tốc độ cao và giá bán

Để đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu lớn, Beelink trang bị cho ME Pro 370 hệ thống cổng kết nối đa dạng, bao gồm cả cổng mạng 10GbE cao cấp. Dưới đây là bảng thông số kết nối chi tiết:

Loại kết nối Thông số chi tiết Mạng dây 1x 10GbE Ethernet, 1x 2.5GbE Ethernet USB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB4 Xuất hình ảnh 1x HDMI (hỗ trợ 4K 60Hz) Không dây WiFi 6E, Bluetooth 5.4 Âm thanh 1x Jack 3.5mm

Tại thị trường Trung Quốc, Beelink ME Pro 370 có giá khởi điểm từ 3.999 Nhân dân tệ (khoảng 590 USD) cho phiên bản barebone (không kèm RAM và ổ cứng). Phiên bản cấu hình sẵn với 32GB RAM và 500GB SSD có giá khoảng 7.495 Nhân dân tệ (tương đương 1.107 USD). Hiện Beelink chưa công bố kế hoạch mở bán sản phẩm này tại các thị trường quốc tế, nhưng dự kiến thiết bị sẽ sớm xuất hiện thông qua các kênh phân phối toàn cầu.