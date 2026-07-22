Beholder Conductor: Trải nghiệm mô phỏng chính trị phản địa đàng đang giảm giá sâu trên Steam Tựa game Beholder: Conductor hiện đang giảm giá 70% trên Steam, chạm mức thấp nhất lịch sử. Trò chơi đưa người chơi vào vai một soát vé tàu hỏa dưới chế độ độc tài với những lựa chọn đạo đức đầy ám ảnh.

Beholder: Conductor, phiên bản ngoại truyện trong vũ trụ dystopian (phản địa đàng) nổi tiếng của Alawar, đang được giảm giá 70% trên Steam. Với mức giá chỉ 4,19 USD (áp dụng đến hết ngày 03/08), đây là cơ hội để game thủ sở hữu tựa game này ở mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 04/2025.

Beholder: Conductor nhận được 91% đánh giá tích cực từ hơn 4.600 người dùng trên Steam.

Cơ chế vận hành: Khi sự sinh tồn nằm ở những bản báo cáo

Trong game, người chơi vào vai Winston Smith, một nhân viên soát vé mới được bổ nhiệm trên con tàu mang tên "Determination Bringer". Khác với các phần trước thường diễn ra trong một tòa chung cư cố định, bối cảnh tàu hỏa mang lại sự luân chuyển liên tục của các nhân vật và tình huống mới.

Nhiệm vụ chính của người chơi bao gồm kiểm tra vé, đáp ứng nhu cầu hành khách và báo cáo những hành vi khả nghi cho Bộ máy cầm quyền. Điểm mấu chốt tạo nên sức hút của series Beholder chính là những tình huống tiến thoái lưỡng nan: liệu bạn sẽ báo cáo một hành khách vi phạm để bảo toàn vị trí, hay nhắm mắt làm ngơ để giúp đỡ họ, thậm chí là tống tiền để trục lợi cá nhân?

Phân tích lối chơi và những tranh luận trái chiều

Mặc dù nhận được đánh giá "Rất tích cực" từ cộng đồng người dùng, Beholder: Conductor vẫn gây ra những tranh luận nhất định trong giới phê bình. Một số ý kiến cho rằng bối cảnh tàu hỏa giúp làm mới công thức mô phỏng chính trị vốn dễ gây nhàm chán, mang lại dòng chảy liên tục của các nhân vật và tình huống kịch tính.

Tuy nhiên, một bộ phận chuyên gia lại chỉ trích cấu trúc tuyến tính và vòng lặp lối chơi có phần lặp đi lặp lại. Việc kiểm tra hành lý và chờ đợi hành khách đôi khi làm giảm đi cảm giác về sự tự do trong các quyết định mà series này vốn nổi tiếng. Điều này vô tình làm suy yếu ảo giác về quyền lựa chọn của người chơi.

Sự thay đổi về phong cách đồ họa

Một điểm đáng lưu ý khác là sự chuyển đổi sang phong cách pixel-art tươi sáng hơn. Đây là một bước đi táo bạo nhưng cũng đầy rủi ro khi nó trái ngược hoàn toàn với thẩm mỹ đen trắng u tối, ảm đạm đặc trưng của các phần game trước. Một số người chơi cảm thấy phong cách này chưa thực sự lột tả được sự ngột ngạt và khắc nghiệt của một chế độ độc tài.

Đánh giá giá trị thực tế

Với mức giá ưu đãi hiện tại, Beholder: Conductor là một lựa chọn đáng cân nhắc để trải nghiệm công thức của dòng game Beholder trong một bối cảnh mới lạ. Dù có những thay đổi gây tranh cãi về mặt hình ảnh và tính chất tuyến tính của kịch bản, trò chơi vẫn cung cấp một trải nghiệm mô phỏng chính trị sâu sắc và đầy tính gợi mở.

Người chơi quan tâm có thể tìm thấy ưu đãi này trực tiếp trên cửa hàng Steam cho đến khi chương trình giảm giá kết thúc vào đầu tháng 8.