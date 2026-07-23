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    Beitar Jerusalem thắng tối thiểu, AEK Larnaca gục ngã trên sân nhà

    Tuệ Nhân23/07/2026 18:41

    Beitar Jerusalem đánh bại AEK Larnaca 1-0 tại AEK Arena ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League nhờ bàn thắng của Carabali phút 77; đội khách giành chiến thắng, còn AEK Larnaca chịu thất bại trên sân nhà.

    AEK Larnaca0 - 1Beitar JerusalemKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      AEK Larnaca tiếp đón Beitar Jerusalem.

    • 7'E. Ansah nhận thẻ vàng sớm

      Phút 7', E. Ansah của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau lỗi Roughing. Trận đấu tại AEK Arena sớm xuất hiện điểm nóng khi hai đội vẫn đang hòa 0-0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 54'O. Atzili nhận thẻ vàng

      Phút 54', O. Atzili của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Trận đấu tại AEK Arena vẫn đang diễn ra giằng co.

    • 57'Beitar Jerusalem thay người ở phút 57

      Phút 57', Beitar Jerusalem đưa T. Muzie vào sân thay Y. Shua. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên trong hiệp hai khi trận đấu vẫn đang giằng co.

    • 57'S. Weissman vào sân thay E. Ansah

      Phút 57', Beitar Jerusalem thay người: S. Weissman vào sân, E. Ansah rời trận.

    • 57'Beitar Jerusalem thay người ở phút 57

      Phút 57', J. Kalu vào sân thay O. Atzili bên phía Beitar Jerusalem.

    • 62'AEK Larnaca thay người ở phút 62

      Phút 62', AEK Larnaca đưa Y. Gurfinkel vào sân thay K. Pileas. Khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tạo thêm sức sống.

    • 62'AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự

      Phút 62', AEK Larnaca thay người: G. Ekpolo vào sân, Miramon rời cuộc chơi. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong thời điểm trận đấu đang diễn ra giằng co.

    • 63'AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự phút 63

      Phút 63', AEK Larnaca đưa Y. Amyn vào sân thay D. Ivanovic. Đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo thêm khác biệt trong thế trận 0-0.

    • 65'N. Muche nhận thẻ vàng

      Phút 65, N. Muche của Beitar Jerusalem bị phạt thẻ vàng sau pha ngáng chân đối thủ.

    • 69'AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự

      Phút 69, AEK Larnaca đưa C. Kyriakou vào sân thay I. Pankov. Đội bóng này có thêm phương án mới trong thời điểm trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 75'AEK Larnaca nhận đòn đau với thẻ đỏ

      Phút 75, M. van der Hoorn của AEK Larnaca nhận thẻ đỏ vì lỗi Holding. Đội bóng này sẽ phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

    • 76'AEK Larnaca thay người sau thẻ đỏ

      Phút 76, Z. Adoni vào sân thay A. Layouni bên phía AEK Larnaca. Quyết định điều chỉnh nhân sự diễn ra ngay sau thẻ đỏ của M. van der Hoorn, có thể nhằm củng cố đội hình trong phần còn lại.

    • 77'B. Carabali đưa Beitar Jerusalem vượt lên

      Phút 77, B. Carabali lập công, đưa Beitar Jerusalem vượt lên dẫn 0-1 trước AEK Larnaca. Bàn thắng đến chỉ hai phút sau thẻ đỏ của M. van der Hoorn.

    • 82'Beitar Jerusalem thay người ở phút 82

      Phút 82', Beitar Jerusalem thay người: Z. Ben Shimol vào sân, N. Muche rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Beitar Jerusalem đang dẫn AEK Larnaca 1-0.

    • 90+4'Z. Ben Shimol nhận thẻ vàng phút bù giờ

      Phút 90+4', Z. Ben Shimol của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng vì Holding. Beitar Jerusalem vẫn đang dẫn 0-1 và có lợi thế hơn người trong những phút cuối.

    • KTKết thúc: AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 01:24 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    AEK Larnaca
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauro Camoranesi
    Beitar Jerusalem
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen
    51
    Andreas Paraskevas
    21
    Jorge Miramón
    15
    Hrvoje Miličević
    3
    Mike Van der Hoorn
    17
    Kostas Pileas
    7
    Gus Ledes
    14
    Amor Layouni
    20
    Jan Repas
    6
    Ivan Chavdarov Pankov
    9
    Đorđe Ivanović
    11
    Riad Bajić
    55
    Miguel Silva
    2
    Nana Antwi
    5
    Gil Cohen
    4
    Brayan Carabalí
    16
    Yarden Cohen
    26
    Daniel Worko
    40
    Boris Enow
    15
    Noam Muche
    77
    Omer Atzili
    13
    Eugene Ansah
    7
    Yarden Shua
    Dự bị
    AEK Larnaca
    1 Vedad Muftić99 Dimitris Dimitriou13 Yahav Garfinkel22 Godswill Ekpolo44 Zacharias Adoni8 Youssef Amyn10 Waldo Rubio Marín25 Chambos Kyriakou29 Giorgos Naoum
    Beitar Jerusalem
    22 Yehonatan Ozer33 Dvir Nir14 Roey Elimelech20 Ori Dahan25 Liel Deri8 Ziv Ben Shimol11 Timothy Muzie24 Nadav Markovitch9 Johnbosco Samuel Kalu
    Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

    Thông tin trận đấu

    AEK Larnaca sẽ đối đầu Beitar Jerusalem tại AEK Arena lúc 23h30 ngày 23/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League.

    Đây là trận đấu có bối cảnh cân bằng khi lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội không xác định được bên thắng. Vì vậy, những chi tiết trong cách nhập cuộc và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý.

    Thế đối đầu cân bằng

    AEK Larnaca và Beitar Jerusalem mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là AEK Larnaca không thắng, hai đội hòa một trận, còn Beitar Jerusalem cũng không giành chiến thắng.

    Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện rõ qua kết quả đối đầu. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm tỷ số, phong độ gần đây, vị trí hoặc lực lượng, nên chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về ưu thế của từng bên.

    Cuộc đấu tại AEK Arena

    AEK Larnaca có lợi thế sân nhà khi trận đấu diễn ra tại AEK Arena. Dù vậy, lợi thế này không thể tự nó quyết định cục diện, đặc biệt trong bối cảnh hai đội từng hòa ở lần chạm trán gần nhất.

    Về chuyên môn, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi cách hai đội tổ chức thế trận và xử lý các thời điểm chuyển đổi. Tuy nhiên, do không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, chưa thể khẳng định phương án chiến thuật cụ thể của AEK Larnaca hoặc Beitar Jerusalem.

    Nhận định trước trận

    Những dữ liệu được ghi nhận cho thấy đây là cặp đấu khó tạo ra sự chênh lệch rõ ràng. AEK Larnaca có điểm tựa AEK Arena, trong khi Beitar Jerusalem bước vào trận đấu với thành tích đối đầu gần nhất không thua.

    Nhìn chung, thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng cơ hội của mỗi đội. Chưa có đủ cơ sở để nghiêng hẳn về một phía hay đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    AEK Larnaca · 0 thắng1 hòaBeitar Jerusalem · 0 thắng
    22/07/2021
    Beitar Jerusalem
    0 - 0
    AEK Larnaca
    Hòa
    AEK Larnaca
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Beitar Jerusalem
    5 trận gần nhất
    HTHHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Beitar Jerusalem thắng tối thiểu, AEK Larnaca gục ngã trên sân nhà
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