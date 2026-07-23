Beitar Jerusalem thắng tối thiểu, AEK Larnaca gục ngã trên sân nhà
Beitar Jerusalem đánh bại AEK Larnaca 1-0 tại AEK Arena ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League nhờ bàn thắng của Carabali phút 77; đội khách giành chiến thắng, còn AEK Larnaca chịu thất bại trên sân nhà.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AEK Larnaca tiếp đón Beitar Jerusalem.
- 7'E. Ansah nhận thẻ vàng sớm
Phút 7', E. Ansah của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau lỗi Roughing. Trận đấu tại AEK Arena sớm xuất hiện điểm nóng khi hai đội vẫn đang hòa 0-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 54'O. Atzili nhận thẻ vàng
Phút 54', O. Atzili của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Trận đấu tại AEK Arena vẫn đang diễn ra giằng co.
- 57'Beitar Jerusalem thay người ở phút 57
Phút 57', Beitar Jerusalem đưa T. Muzie vào sân thay Y. Shua. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên trong hiệp hai khi trận đấu vẫn đang giằng co.
- 57'S. Weissman vào sân thay E. Ansah
Phút 57', Beitar Jerusalem thay người: S. Weissman vào sân, E. Ansah rời trận.
- 57'Beitar Jerusalem thay người ở phút 57
Phút 57', J. Kalu vào sân thay O. Atzili bên phía Beitar Jerusalem.
- 62'AEK Larnaca thay người ở phút 62
Phút 62', AEK Larnaca đưa Y. Gurfinkel vào sân thay K. Pileas. Khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tạo thêm sức sống.
- 62'AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự
Phút 62', AEK Larnaca thay người: G. Ekpolo vào sân, Miramon rời cuộc chơi. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong thời điểm trận đấu đang diễn ra giằng co.
- 63'AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự phút 63
Phút 63', AEK Larnaca đưa Y. Amyn vào sân thay D. Ivanovic. Đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo thêm khác biệt trong thế trận 0-0.
- 65'N. Muche nhận thẻ vàng
Phút 65, N. Muche của Beitar Jerusalem bị phạt thẻ vàng sau pha ngáng chân đối thủ.
- 69'AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự
Phút 69, AEK Larnaca đưa C. Kyriakou vào sân thay I. Pankov. Đội bóng này có thêm phương án mới trong thời điểm trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.
- 75'AEK Larnaca nhận đòn đau với thẻ đỏ
Phút 75, M. van der Hoorn của AEK Larnaca nhận thẻ đỏ vì lỗi Holding. Đội bóng này sẽ phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.
- 76'AEK Larnaca thay người sau thẻ đỏ
Phút 76, Z. Adoni vào sân thay A. Layouni bên phía AEK Larnaca. Quyết định điều chỉnh nhân sự diễn ra ngay sau thẻ đỏ của M. van der Hoorn, có thể nhằm củng cố đội hình trong phần còn lại.
- 77'B. Carabali đưa Beitar Jerusalem vượt lên
Phút 77, B. Carabali lập công, đưa Beitar Jerusalem vượt lên dẫn 0-1 trước AEK Larnaca. Bàn thắng đến chỉ hai phút sau thẻ đỏ của M. van der Hoorn.
- 82'Beitar Jerusalem thay người ở phút 82
Phút 82', Beitar Jerusalem thay người: Z. Ben Shimol vào sân, N. Muche rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Beitar Jerusalem đang dẫn AEK Larnaca 1-0.
- 90+4'Z. Ben Shimol nhận thẻ vàng phút bù giờ
Phút 90+4', Z. Ben Shimol của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng vì Holding. Beitar Jerusalem vẫn đang dẫn 0-1 và có lợi thế hơn người trong những phút cuối.
- KTKết thúc: AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 01:24 24/07/2026
Thông tin trận đấu
AEK Larnaca sẽ đối đầu Beitar Jerusalem tại AEK Arena lúc 23h30 ngày 23/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League.
Đây là trận đấu có bối cảnh cân bằng khi lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội không xác định được bên thắng. Vì vậy, những chi tiết trong cách nhập cuộc và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý.
Thế đối đầu cân bằng
AEK Larnaca và Beitar Jerusalem mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là AEK Larnaca không thắng, hai đội hòa một trận, còn Beitar Jerusalem cũng không giành chiến thắng.
Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện rõ qua kết quả đối đầu. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm tỷ số, phong độ gần đây, vị trí hoặc lực lượng, nên chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về ưu thế của từng bên.
Cuộc đấu tại AEK Arena
AEK Larnaca có lợi thế sân nhà khi trận đấu diễn ra tại AEK Arena. Dù vậy, lợi thế này không thể tự nó quyết định cục diện, đặc biệt trong bối cảnh hai đội từng hòa ở lần chạm trán gần nhất.
Về chuyên môn, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi cách hai đội tổ chức thế trận và xử lý các thời điểm chuyển đổi. Tuy nhiên, do không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, chưa thể khẳng định phương án chiến thuật cụ thể của AEK Larnaca hoặc Beitar Jerusalem.
Nhận định trước trận
Những dữ liệu được ghi nhận cho thấy đây là cặp đấu khó tạo ra sự chênh lệch rõ ràng. AEK Larnaca có điểm tựa AEK Arena, trong khi Beitar Jerusalem bước vào trận đấu với thành tích đối đầu gần nhất không thua.
Nhìn chung, thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng cơ hội của mỗi đội. Chưa có đủ cơ sở để nghiêng hẳn về một phía hay đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)