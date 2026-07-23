Beitar Jerusalem thắng tối thiểu, AEK Larnaca gục ngã trên sân nhà Beitar Jerusalem đánh bại AEK Larnaca 1-0 tại AEK Arena ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League nhờ bàn thắng của Carabali phút 77; đội khách giành chiến thắng, còn AEK Larnaca chịu thất bại trên sân nhà.

AEK Larnaca 0 - 1 Beitar Jerusalem Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AEK Larnaca tiếp đón Beitar Jerusalem.

7' E. Ansah nhận thẻ vàng sớm Phút 7', E. Ansah của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau lỗi Roughing. Trận đấu tại AEK Arena sớm xuất hiện điểm nóng khi hai đội vẫn đang hòa 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' O. Atzili nhận thẻ vàng Phút 54', O. Atzili của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Trận đấu tại AEK Arena vẫn đang diễn ra giằng co.

57' Beitar Jerusalem thay người ở phút 57 Phút 57', Beitar Jerusalem đưa T. Muzie vào sân thay Y. Shua. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên trong hiệp hai khi trận đấu vẫn đang giằng co.

57' S. Weissman vào sân thay E. Ansah Phút 57', Beitar Jerusalem thay người: S. Weissman vào sân, E. Ansah rời trận.

57' Beitar Jerusalem thay người ở phút 57 Phút 57', J. Kalu vào sân thay O. Atzili bên phía Beitar Jerusalem.

62' AEK Larnaca thay người ở phút 62 Phút 62', AEK Larnaca đưa Y. Gurfinkel vào sân thay K. Pileas. Khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tạo thêm sức sống.

62' AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự Phút 62', AEK Larnaca thay người: G. Ekpolo vào sân, Miramon rời cuộc chơi. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong thời điểm trận đấu đang diễn ra giằng co.

63' AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự phút 63 Phút 63', AEK Larnaca đưa Y. Amyn vào sân thay D. Ivanovic. Đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo thêm khác biệt trong thế trận 0-0.

65' N. Muche nhận thẻ vàng Phút 65, N. Muche của Beitar Jerusalem bị phạt thẻ vàng sau pha ngáng chân đối thủ.

69' AEK Larnaca điều chỉnh nhân sự Phút 69, AEK Larnaca đưa C. Kyriakou vào sân thay I. Pankov. Đội bóng này có thêm phương án mới trong thời điểm trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

75' AEK Larnaca nhận đòn đau với thẻ đỏ Phút 75, M. van der Hoorn của AEK Larnaca nhận thẻ đỏ vì lỗi Holding. Đội bóng này sẽ phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

76' AEK Larnaca thay người sau thẻ đỏ Phút 76, Z. Adoni vào sân thay A. Layouni bên phía AEK Larnaca. Quyết định điều chỉnh nhân sự diễn ra ngay sau thẻ đỏ của M. van der Hoorn, có thể nhằm củng cố đội hình trong phần còn lại.

77' B. Carabali đưa Beitar Jerusalem vượt lên Phút 77, B. Carabali lập công, đưa Beitar Jerusalem vượt lên dẫn 0-1 trước AEK Larnaca. Bàn thắng đến chỉ hai phút sau thẻ đỏ của M. van der Hoorn.

82' Beitar Jerusalem thay người ở phút 82 Phút 82', Beitar Jerusalem thay người: Z. Ben Shimol vào sân, N. Muche rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Beitar Jerusalem đang dẫn AEK Larnaca 1-0.

90+4' Z. Ben Shimol nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+4', Z. Ben Shimol của Beitar Jerusalem nhận thẻ vàng vì Holding. Beitar Jerusalem vẫn đang dẫn 0-1 và có lợi thế hơn người trong những phút cuối.

KT Kết thúc: AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:24 24/07/2026

Đội hình chính thức AEK Larnaca Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauro Camoranesi Beitar Jerusalem Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen 51 Andreas Paraskevas 21 Jorge Miramón 15 Hrvoje Miličević 3 Mike Van der Hoorn 17 Kostas Pileas 7 Gus Ledes 14 Amor Layouni 20 Jan Repas 6 Ivan Chavdarov Pankov 9 Đorđe Ivanović 11 Riad Bajić 55 Miguel Silva 2 Nana Antwi 5 Gil Cohen 4 Brayan Carabalí 16 Yarden Cohen 26 Daniel Worko 40 Boris Enow 15 Noam Muche 77 Omer Atzili 13 Eugene Ansah 7 Yarden Shua Dự bị AEK Larnaca 1 Vedad Muftić 99 Dimitris Dimitriou 13 Yahav Garfinkel 22 Godswill Ekpolo 44 Zacharias Adoni 8 Youssef Amyn 10 Waldo Rubio Marín 25 Chambos Kyriakou 29 Giorgos Naoum Beitar Jerusalem 22 Yehonatan Ozer 33 Dvir Nir 14 Roey Elimelech 20 Ori Dahan 25 Liel Deri 8 Ziv Ben Shimol 11 Timothy Muzie 24 Nadav Markovitch 9 Johnbosco Samuel Kalu Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

AEK Larnaca sẽ đối đầu Beitar Jerusalem tại AEK Arena lúc 23h30 ngày 23/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League.

Đây là trận đấu có bối cảnh cân bằng khi lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội không xác định được bên thắng. Vì vậy, những chi tiết trong cách nhập cuộc và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý.

Thế đối đầu cân bằng

AEK Larnaca và Beitar Jerusalem mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là AEK Larnaca không thắng, hai đội hòa một trận, còn Beitar Jerusalem cũng không giành chiến thắng.

Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện rõ qua kết quả đối đầu. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm tỷ số, phong độ gần đây, vị trí hoặc lực lượng, nên chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về ưu thế của từng bên.

Cuộc đấu tại AEK Arena

AEK Larnaca có lợi thế sân nhà khi trận đấu diễn ra tại AEK Arena. Dù vậy, lợi thế này không thể tự nó quyết định cục diện, đặc biệt trong bối cảnh hai đội từng hòa ở lần chạm trán gần nhất.

Về chuyên môn, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi cách hai đội tổ chức thế trận và xử lý các thời điểm chuyển đổi. Tuy nhiên, do không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, chưa thể khẳng định phương án chiến thuật cụ thể của AEK Larnaca hoặc Beitar Jerusalem.

Nhận định trước trận

Những dữ liệu được ghi nhận cho thấy đây là cặp đấu khó tạo ra sự chênh lệch rõ ràng. AEK Larnaca có điểm tựa AEK Arena, trong khi Beitar Jerusalem bước vào trận đấu với thành tích đối đầu gần nhất không thua.

Nhìn chung, thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng cơ hội của mỗi đội. Chưa có đủ cơ sở để nghiêng hẳn về một phía hay đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất AEK Larnaca · 0 thắng 1 hòa Beitar Jerusalem · 0 thắng Beitar Jerusalem 0 - 0 AEK Larnaca Hòa

AEK Larnaca 5 trận gần nhất H B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Beitar Jerusalem 5 trận gần nhất H T H H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới