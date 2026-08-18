Belarus tự chủ sản xuất vũ khí bộ binh và hoàn thiện dòng súng trường tấn công VSK-100B mới Belarus đang hoàn thiện dự án sản xuất khép kín súng trường VSK-100B, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tự chủ chế tạo vũ khí bộ binh quốc gia.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa qua đã tới kiểm tra thực địa tại nhà máy của Công ty Cổ phần Kidma tech, nơi đang triển khai hoàn thiện dự án sản xuất khép kín dòng súng trường tấn công VSK-100B. Việc tự chủ chế tạo dòng vũ khí này được lãnh đạo Belarus nhấn mạnh là yếu tố cốt lõi nhằm nâng cao năng lực tác chiến và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đặc tính kỹ thuật và khả năng tác chiến của súng VSK-100B

Mẫu súng trường tấn công VSK-100B được phát triển dựa trên cơ sở hệ thống cơ khí kiểu AK truyền thống nhưng mang nhiều cải tiến kỹ thuật đáng kể. Dòng súng mới có tuổi thọ nòng được nâng cao, cải thiện rõ rệt về độ chính xác cũng như độ chụm của loạt đạn so với các sản phẩm cùng phân khúc.

Về mặt thiết kế khí tài, VSK-100B tích hợp báng rút dạng telescopic có khả năng gấp gọn, cùng tay cầm trang bị khoang chứa phụ kiện. Súng hỗ trợ đồng bộ nhiều thiết bị đi kèm như kính ngắm quang học, ống giảm thanh và súng phóng lựu kẹp nòng. Cấu trúc linh hoạt này cho phép súng dễ dàng chuyển đổi công năng sang vai trò súng máy hạng nhẹ hoặc súng trường bắn tỉa tùy theo yêu cầu tác chiến.

Lộ trình tự chủ công nghệ chế tạo vũ khí của Belarus

Ngành công nghiệp chế tạo súng bộ binh và sản xuất đạn dược của Belarus bắt đầu vận hành từ năm 2018. Đến đầu năm 2021, phiên bản VSK-100 sử dụng cỡ đạn 7,62x39 mm đầu tiên do nước này tự sản xuất đã chính thức được đưa vào biên chế quân đội.

Tính đến nay, Công ty Cổ phần Kidma tech đã phát triển thành công 5 mẫu súng với 6 phiên bản cải tiến, trong đó 4 mẫu đã được đưa vào sử dụng thực tế trong lực lượng vũ trang. Tiến trình tự chủ này được tăng tốc từ năm 2023 thông qua việc nâng cấp quy mô nhà xưởng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc hiện đại và đào tạo đội ngũ chuyên gia chuyên sâu.

Kế hoạch mở rộng danh mục vũ khí bộ binh nội địa

Song song với việc hoàn thiện dòng VSK-100B, Belarus tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất sang các dòng vũ khí bộ binh khác nhằm hoàn thiện hệ sinh thái trang bị cho quân đội.

Trong các giai đoạn tiếp theo, danh mục sản xuất nội địa của quốc gia này dự kiến sẽ bổ sung thêm: