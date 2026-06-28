Belkin ra mắt dock Thunderbolt 5 14 trong 1: Băng thông 120Gbps và sạc nhanh 140W Trạm kết nối mới của Belkin tận dụng sức mạnh của chuẩn Thunderbolt 5 để hỗ trợ tối đa ba màn hình 4K cùng lúc và cung cấp công suất sạc ngược lên đến 140W cho laptop.

Belkin vừa chính thức giới thiệu mẫu trạm kết nối (docking station) Thunderbolt 5 14 trong 1 mới tại thị trường Trung Quốc. Với mức giá khoảng 2.299 nhân dân tệ (tương đương 338 USD), thiết bị này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khai thác băng thông cực cao của chuẩn kết nối thế giới mới, hướng tới người dùng chuyên nghiệp cần không gian làm việc đa màn hình và tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh chóng.

Trạm kết nối Belkin 14-in-1 Thunderbolt 5 mới.

Đột phá về băng thông và công suất sạc

Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm chính là khả năng tận dụng chuẩn Thunderbolt 5. Theo mặc định, thiết bị cung cấp hiệu suất truyền tải dữ liệu 80Gbps. Tuy nhiên, dock có khả năng tự động mở rộng băng thông lên tới 120Gbps (Bandwidth Boost) khi phát hiện hệ thống đang kết nối với các màn hình độ phân giải cao yêu cầu tài nguyên lớn.

Về khả năng cung cấp năng lượng, Belkin đi kèm với bộ chuyển đổi nguồn 180W. Thông qua một kết nối Thunderbolt 5 duy nhất đến máy chủ, dock có thể sạc ngược cho laptop với công suất lên đến 140W, đủ sức đáp ứng nhu cầu của các dòng MacBook Pro hoặc laptop gaming cao cấp hiện nay.

Khả năng xuất hình ảnh đa nhiệm chuyên sâu

Thiết bị được trang bị các cổng xuất hình hiện đại nhất bao gồm một cổng DisplayPort 2.1 và một cổng HDMI 2.1. Cả hai đều hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K ở tần số quét 60Hz hoặc 4K ở 240Hz, tùy thuộc vào khả năng của màn hình kết nối.

Đối với người dùng Windows, dock hỗ trợ vận hành tối đa ba màn hình 4K ngoại vi ở tần số 144Hz, hoặc tổng cộng bốn màn hình bao gồm cả màn hình laptop. Đối với hệ sinh thái Apple, khả năng hỗ trợ sẽ khác nhau tùy thuộc vào thế hệ chip xử lý. Các mẫu chạy chip M4 hoặc M5 mới nhất có thể điều khiển nhiều màn hình ngoại vi, trong khi các dòng máy dùng chip M1, M2 hoặc M3 sẽ bị giới hạn theo cấu trúc phần cứng của Apple.

Trạm kết nối Belkin 14-in-1 Thunderbolt 5 mới.

Hệ thống cổng kết nối đa dạng

Với cấu hình 14 trong 1, Belkin cung cấp gần như đầy đủ các cổng giao tiếp cần thiết cho một bàn làm việc hiện đại. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai cổng Thunderbolt 5 hạ nguồn (downstream), hỗ trợ truyền video và cung cấp công suất 15W cho mỗi phụ kiện.

Loại cổng Số lượng / Thông số Thunderbolt 5 2 cổng hạ nguồn (15W mỗi cổng) Mạng Ethernet 1 cổng 2.5 Gigabit USB-C 3.2 1 cổng (30W) và 1 cổng (7.5W) USB-A 1 cổng 3.2 (10Gbps) và 2 cổng 3.0 (5Gbps) Thẻ nhớ UHS-II SD 4.0 và microSD 4.0 (tối đa 312MB/s) Âm thanh Jack 3.5mm

Thiết kế và tính tương thích

Sản phẩm sở hữu lớp vỏ nhôm bền bỉ với kích thước 22,2 x 8,5 x 2 cm và trọng lượng 510g. Bên trong tích hợp hệ thống quản lý nhiệt để đảm bảo hiệu suất ổn định khi hoạt động cường độ cao. Ngoài ra, dock còn có nút nguồn riêng, đèn LED trạng thái và khe khóa Kensington để bảo mật.

Về khả năng tương thích, thiết bị hoạt động tốt với các chuẩn Thunderbolt 4, USB4 và USB-C, tuy nhiên băng thông sẽ bị giới hạn theo chuẩn cũ. Một lưu ý quan trọng là thiết bị không hỗ trợ Thunderbolt 3. Mặc dù hiện tại mới chỉ ra mắt chính thức tại Trung Quốc, nhưng việc Belkin từng niêm yết ngắn hạn sản phẩm trên trang web toàn cầu với giá 350 USD cho thấy ngày mở bán quốc tế đang đến gần.