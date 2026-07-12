Bellingham lập cú đúp đưa Anh vào bán kết World Cup 2026: Kỷ lục sánh ngang Pele Jude Bellingham một lần nữa sắm vai "vị cứu tinh" với cú đúp giúp Tam Sư lội ngược dòng nghẹt thở trước Na Uy, chính thức ghi danh vào bán kết và thiết lập những cột mốc lịch sử vĩ đại.

Trong một đêm rực sáng tại tứ kết World Cup 2026, Jude Bellingham đã chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của ĐT Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Chỉ 5 ngày sau màn trình diễn chói sáng trước Mexico, tiền vệ 23 tuổi này tiếp tục hóa thân thành người hùng, đưa Tam Sư lội ngược dòng vượt qua Na Uy để góp mặt tại bán kết.

Màn ngược dòng nghẹt thở và bàn thắng gây tranh cãi

Trận đấu bắt đầu với kịch bản đầy khó khăn cho đại diện xứ sở sương mù. Thủ thành Jordan Pickford đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú tạt bóng đổi hướng đầy may mắn của Andreas Schjelderup, giúp Na Uy vươn lên dẫn trước. Trong bối cảnh bế tắc, ĐT Anh cần một khoảnh khắc thiên tài, và Bellingham đã lên tiếng đúng lúc.

Phút bù giờ hiệp một, Bellingham ghi bàn gỡ hòa bằng một pha dứt điểm đẳng cấp. Tuy nhiên, bàn thắng này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Na Uy. Đội bóng Bắc Âu cho rằng bóng đã chạm vào dây cáp camera trước khi đến chân Elliot Anderson – người kiến tạo cho Bellingham. Tuy nhiên, công nghệ cảm biến trong trái bóng của FIFA đã xác nhận không có va chạm nào, giữ nguyên lợi thế cho tuyển Anh.

Jude Bellingham một lần nữa sắm vai người hùng, giải cứu tuyển Anh

Bellingham rực sáng, Haaland mờ nhạt

Trong khi Bellingham tỏa sáng rực rỡ, Erling Haaland – niềm hy vọng số một của Na Uy – lại có một ngày thi đấu đáng quên. Chân sút thuộc biên chế Man City hoàn toàn bị phong tỏa và phải rời sân ngay sau khi hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Sự phung phí của Na Uy, đặc biệt là tình huống Alexander Sorloth không chuyền bóng cho Haaland trong pha phản công hai đánh một, đã khiến họ phải trả giá đắt.

Khi trận đấu tưởng chừng phải định đoạt trên chấm luân lưu, Bellingham một lần nữa có mặt đúng lúc. Phút hiệp phụ, tiền vệ của Real Madrid phản ứng cực nhanh sau cú sút xa của Morgan Rogers bị thủ môn Nyland đẩy ra, đá bồi cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Anh.

Sánh ngang huyền thoại Pele và những con số lịch sử

Với cú đúp này, Jude Bellingham không chỉ đưa Anh vào bán kết World Cup lần thứ tư trong lịch sử mà còn thiết lập những thống kê khó tin:

Cân bằng kỷ lục của Pele: Ở tuổi 23 và 12 ngày, Bellingham đã có 7 bàn thắng tại các kỳ World Cup, san bằng thành tích của "Vua bóng đá" Pele cho các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Hiện tại, chỉ có Kylian Mbappe sở hữu thành tích tốt hơn ở độ tuổi này (12 bàn).

Ở tuổi 23 và 12 ngày, Bellingham đã có 7 bàn thắng tại các kỳ World Cup, san bằng thành tích của "Vua bóng đá" Pele cho các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Hiện tại, chỉ có Kylian Mbappe sở hữu thành tích tốt hơn ở độ tuổi này (12 bàn). Thứ hai lịch sử: Bellingham là cầu thủ trẻ thứ hai ghi từ 2 bàn trở lên ở hai trận vòng knock-out World Cup liên tiếp, chỉ sau Pele (tại World Cup 1958).

Bellingham là cầu thủ trẻ thứ hai ghi từ 2 bàn trở lên ở hai trận vòng knock-out World Cup liên tiếp, chỉ sau Pele (tại World Cup 1958). Chân sút vĩ đại của Tam Sư: Với tổng cộng 7 bàn thắng, Bellingham đã vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách các cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất tại World Cup, chỉ xếp sau Gary Lineker (10 bàn) và Harry Kane (14 bàn).

Tại World Cup 2026 năm nay, Bellingham hiện đã bỏ túi 6 pha lập công, ngang bằng với người đàn anh Harry Kane và chỉ kém Erling Haaland đúng 1 bàn trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Với phong độ khủng khiếp này, Bellingham đang là niềm hy vọng lớn nhất để ĐT Anh mơ về chiếc cúp vàng danh giá.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Anh tại World Cup Số bàn thắng Harry Kane 14 Gary Lineker 10 Jude Bellingham 7

Chiến thắng trước Na Uy không chỉ khẳng định bản lĩnh của các cầu thủ Anh mà còn cho thấy sự nhạy bén chiến thuật của HLV Thomas Tuchel khi biết cách khai thác tối đa tiềm năng của Bellingham trong những thời điểm quyết định.