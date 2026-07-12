Bellingham lập cú đúp tiễn Na Uy rời World Cup: Haaland tịt ngòi sau 636 ngày và tranh cãi thay người Thất bại 1-2 trước ĐT Anh tại tứ kết World Cup 2026 đánh dấu cột mốc buồn của Erling Haaland khi chuỗi ghi bàn kỷ lục bị chặn đứng, cùng quyết định thay người gây sốc của HLV Solbakken.

Tứ kết World Cup 2026 đã chứng kiến một trong những kịch bản nghiệt ngã nhất đối với bóng đá Na Uy. Dù có bàn dẫn trước và sở hữu chân sút thượng hạng Erling Haaland, đoàn quân của HLV Stale Solbakken vẫn phải dừng bước sau 120 phút nghẹt thở trước ĐT Anh. Trận đấu không chỉ là màn trình diễn đỉnh cao của Jude Bellingham mà còn để lại những dấu hỏi lớn về mặt chiến thuật xung quanh ngôi sao số một của Man City.

Sự sụp đổ sau 120 phút và khoảnh khắc của Jude Bellingham

Na Uy đã khởi đầu trận đấu đầy hứa hẹn khi Andreas Schjelderup tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số, thắp lên hy vọng về một tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, bản lĩnh của "Tam sư" đã lên tiếng đúng lúc. Jude Bellingham, trong một ngày thi đấu thăng hoa, đã sắm vai người hùng với một cú đúp đẳng cấp. Bàn thắng quyết định được thực hiện vào phút 93, ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, đã làm xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

Haaland mờ nhạt khiến Na Uy thua ĐT Anh

Cột mốc 636 ngày và sự im lặng của "Quái thú"

Trước khi bước vào trận tứ kết, Erling Haaland đang có phong độ cực cao với 7 pha lập công tại World Cup 2026. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của ĐT Anh đã thực hiện một kế hoạch phong tỏa hoàn hảo, khiến tiền đạo này gần như bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh. Thống kê cho thấy, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 13/10/2024 (trận gặp Áo), Haaland không thể ghi bàn trong một trận đấu quốc tế chính thức.

Việc Haaland "tịt ngòi" sau 636 ngày liên tiếp nổ súng ở cấp độ đội tuyển là một cú sốc lớn. Sự bế tắc của anh phản ánh sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu của ĐT Anh, khi họ sẵn sàng chơi áp sát và không cho tiền đạo sinh năm 2000 bất kỳ khoảng trống nào để xoay xở.

Quyết định thay người gây chấn động của HLV Solbakken

Điểm nhấn gây tranh cãi nhất trận đấu không đến từ một bàn thắng, mà từ băng ghế chỉ đạo. Khi Na Uy đang bị dẫn 1-2 và rất cần bàn gỡ, HLV Stale Solbakken đã đưa ra quyết định rút Erling Haaland ra nghỉ ngay sau khi kết thúc hiệp phụ thứ nhất. Mất đi điểm đến tiềm năng nhất trong vòng cấm, hàng công Na Uy trở nên vô hại trong những phút còn lại.

Khoảnh khắc Haaland chán nản sau khi bị rút ra sân

Hình ảnh Haaland ngồi thất thần trên băng ghế dự bị với vẻ mặt chán nản đã trở thành tâm điểm của truyền thông. Nhiều giả thuyết cho rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nền tảng thể lực suy giảm đã khiến anh không thể tiếp tục, nhưng dư luận vẫn không ngừng chỉ trích quyết định này.

Phản ứng từ giới chuyên môn

Cựu tiền đạo huyền thoại Alan Shearer chia sẻ trên BBC: "Chắc chắn phải có vấn đề về chấn thương. Không một huấn luyện viên nào tỉnh táo lại rút Haaland khỏi sân khi đội nhà đang cần bàn thắng để duy trì hy vọng tại World Cup. Đó là một quyết định khó hiểu nếu anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh".

Thất bại này không chỉ khiến Na Uy lỡ hẹn với vòng bán kết mà còn để lại một bài toán lớn về việc sử dụng và bảo vệ ngôi sao quan trọng nhất của mình trong những thời điểm ngặt nghèo. Với ĐT Anh, chiến thắng này là minh chứng cho sự trưởng thành và khả năng chịu đựng áp lực tuyệt vời để tiến gần hơn tới chức vô địch.