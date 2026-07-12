Bellingham rực sáng đưa ĐT Anh vào bán kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng kịch tính Cú đúp của Jude Bellingham đã giúp "Tam sư" vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 sau 120 phút căng thẳng. Trong khi đó, Erling Haaland bị phong tỏa hoàn toàn tại Miami.

Trong cái nóng hầm cập của Miami, khi những đôi chân của cả hai đội đã bắt đầu rệu rã, đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc. Jude Bellingham, với hai khoảnh khắc thiên tài, đã một tay kéo ĐT Anh vượt qua thử thách mang tên Na Uy để ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026.

Bellingham: Điểm tựa trong gian khó của "Tam sư"

ĐT Anh bước vào trận tứ kết với hành trang là chiến thắng tưng bừng trước Mexico, nhưng sự mệt mỏi là điều có thể nhận thấy rõ. Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ, các học trò của HLV Thomas Tuchel không còn duy trì được cường độ pressing nghẹt thở như thường lệ. Tuy nhiên, trong một ngày mà hệ thống vận hành có phần chệch choạc, cá nhân Jude Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ.

Jude Bellingham tiếp tục sắm vai người hùng của ĐT Anh tại World Cup 2026.

Bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ hiệp một là minh chứng cho đẳng cấp thế giới của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid. Một pha xử lý kỹ thuật thanh thoát trước khi dứt điểm quyết đoán đã làm câm lặng các khán đài phía Na Uy. Đáng chú ý hơn cả là thái độ của Bellingham: không ăn mừng quá khích, anh lẳng lặng đưa bóng về vạch vôi giữa sân, một hành động khẳng định niềm tin sắt đá vào chiến thắng.

Sự hiện diện của Bellingham không chỉ mang lại bàn thắng. Với 8 pha thắng tranh chấp tay đôi (cao nhất đội), anh là cầu nối quan trọng giúp ĐT Anh thoát pressing và duy trì áp lực trong những thời điểm khó khăn nhất của hiệp phụ.

Khoảnh khắc Bellingham ấn định chiến thắng cho ĐT Anh trong hiệp phụ.

Erling Haaland và sự im lặng tại Miami

Trước trận đấu, mọi ánh nhìn đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Erling Haaland và Harry Kane. Haaland, người đã có 7 bàn thắng tại giải đấu năm nay, được kỳ vọng sẽ là cơn ác mộng của hàng thủ ĐT Anh. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược.

Hàng phòng ngự của ĐT Anh đã có một ngày thi đấu tập trung để phong tỏa Haaland.

Cặp trung vệ John Stones và Marc Guehi đã có một trận đấu xuất sắc khi gần như chia cắt hoàn toàn Haaland với các vệ tinh xung quanh. Tiền đạo của Man City chỉ có đúng hai cú dứt điểm không mấy nguy hiểm và một tình huống phạm lỗi dẫn đến việc bàn thắng của đồng đội bị VAR từ chối. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của chân sút sinh năm 2000 khi anh hiểu rằng hành trình kỳ diệu của Na Uy đã đi đến hồi kết.

Dấu ấn chiến thuật của Thomas Tuchel

Nếu Bellingham là người thực thi, thì Thomas Tuchel chính là kiến trúc sư cho chiến thắng này. Nhận thấy sự bế tắc trong hiệp hai, chiến lược gia người Đức đã không ngần ngại thay đổi. Việc rút Declan Rice và Madueke để tung vào sân bộ đôi Eberechi Eze và Bukayo Saka đã giúp ĐT Anh lấy lại thế trận.

Những điều chỉnh nhân sự của HLV Thomas Tuchel đã phát huy tác dụng đúng lúc.

Sự linh hoạt trong việc chuyển đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1, rồi sau đó là kéo Reece James vào đá tiền vệ trung tâm để gia cố tuyến giữa, cho thấy khả năng đọc trận đấu nhạy bén của Tuchel. Những sự thay đổi này không chỉ giúp "Tam sư" đứng vững trước các đợt phản công của Na Uy mà còn tạo tiền đề cho bàn thắng quyết định của Bellingham trong hiệp phụ.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Na Uy ĐT Anh Sút khung thành (trúng đích) 13 (4) 14 (8) Kiểm soát bóng 48% 52% Phạm lỗi 10 8 Thẻ vàng 1 0 Phạt góc 7 4 Cứu thua 6 3

Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng này đưa ĐT Anh tiến gần hơn bao giờ hết tới giấc mơ vô địch World Cup. Với một Bellingham đang ở đỉnh cao phong độ và một Tuchel đầy biến hóa trên băng ghế chỉ đạo, người hâm mộ xứ sương mù hoàn toàn có quyền tin vào việc "bóng đá sẽ trở về nhà".