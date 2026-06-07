Bellingham rực sáng với cú đúp thần tốc, ĐT Anh khuất phục Mexico tại chảo lửa Azteca Jude Bellingham ghi hai bàn thắng chỉ trong vòng 120 giây, trực tiếp đưa ĐT Anh vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Trận đại chiến giữa ĐT Anh và Mexico tại World Cup 2026 đã chứng kiến sự bùng nổ của Jude Bellingham. Trong bối cảnh "Tam sư" bị vây hãm bởi sức ép khủng khiếp từ hơn 80.000 khán giả tại Mexico City, tiền vệ mang áo số 10 đã lên tiếng đúng lúc để xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

Bản lĩnh của Jude Bellingham giữa sức ép nghẹt thở

Sân vận động Azteca chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng cho bất kỳ đội bóng nào. Đội tuyển Mexico, với lợi thế sân nhà, đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi pressing tầm cao và giàu thể lực của đội bóng Trung Mỹ khiến hàng thủ của ĐT Anh phải lùi sâu chống đỡ trong hơn 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một ứng viên vô địch và đội bóng chiếu dưới chính là khả năng trừng phạt sai lầm từ những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Bellingham lập cú đúp chỉ trong vòng hai phút vào lưới Mexico

Hai phút định đoạt số phận trận đấu

Phút 36, bước ngoặt xảy ra khi Mexico đang ở đỉnh cao của sự hưng phấn. Từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên hành lang cánh phải, Bukayo Saka thực hiện quả tạt có độ xoáy cực khó. Jude Bellingham, với khả năng đánh hơi không gian nhạy bén, đã băng cắt dũng mãnh trước khi tung cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Raúl Rangel, mở tỷ số cho ĐT Anh.

Khi các cổ động viên tại Azteca còn chưa kịp hoàn hồn, Bellingham lại một lần nữa gieo rắc nỗi kinh hoàng. Chỉ hai phút sau, đến lượt Harry Kane sắm vai kiến tạo. Đội trưởng tuyển Anh lùi sâu nhận bóng và thực hiện đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương để Bellingham thoát xuống dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Thống kê ấn tượng của nhạc trưởng 22 tuổi

Màn trình diễn tại Mexico City không phải là khoảnh khắc lóe sáng nhất thời. Bellingham đang trải qua một kỳ World Cup bùng nổ nhất trong sự nghiệp. Tính đến hiện tại, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã trực tiếp góp dấu giày vào 6 bàn thắng của ĐT Anh chỉ sau 4 lần ra sân.

Trận đấu Bàn thắng Kiến tạo Ghi chú Anh vs Croatia 1 0 Vòng bảng Anh vs Panama 1 1 Vòng bảng Anh vs CHDC Congo 0 1 Vòng 1/16 Anh vs Mexico 2 0 Vòng 1/8

Với 4 pha lập công và 2 đường kiến tạo, tiền vệ 22 tuổi hiện là cầu thủ có hiệu suất đóng góp bàn thắng cao nhất trong đội hình của HLV Gareth Southgate tại giải đấu năm nay. Khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm đa dạng của anh đã biến Bellingham thành một "số 10" hiện đại hoàn hảo.

Chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Mexico không chỉ khẳng định bản lĩnh của ĐT Anh mà còn gửi một lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ còn lại. Tại vòng đấu tiếp theo, "Tam sư" sẽ chạm trán Na Uy vào lúc 4h ngày 12/7. Với phong độ chạm đỉnh của Bellingham, người hâm mộ xứ sở sương mù hoàn toàn có quyền mơ về chức vô địch thế giới sau nhiều thập kỷ chờ đợi.