Thông tin Belluni khai trương cửa hàng thứ hai tại Lâm Đồng Ngày 8/8, thương hiệu thời trang nam Belluni thuộc Tổng công ty 28 khai trương cửa hàng thứ hai tại tỉnh Lâm Đồng. Cửa hàng mới đi vào hoạt động góp phần bổ sung thêm địa điểm mua sắm thời trang phục vụ người dân và du khách tại Đà Lạt.

Cửa hàng tọa lạc tại D12 Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt, được tổ chức theo mô hình bán lẻ hiện đại, trưng bày các nhóm sản phẩm thời trang nam như áo sơ mi, áo polo, áo thun, quần tây, quần khaki, veston và phụ kiện.

Việc mở thêm cửa hàng tại Đà Lạt nằm trong kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối của Belluni tại khu vực Tây Nguyên, đồng thời tăng khả năng tiếp cận sản phẩm của người tiêu dùng tại Lâm Đồng.

Cửa hàng Belluni mới khai trương tọa lạc tại D12 Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Mở rộng hệ thống bán lẻ tại Tây Nguyên

Belluni là thương hiệu thời trang nam được phát triển từ năm 2011, hướng đến các nhóm sản phẩm sử dụng trong môi trường công sở, giao tiếp, hội họp và sinh hoạt hằng ngày.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, sau 15 năm hoạt động, Belluni hiện có hệ thống gần 100 cửa hàng và đại lý trên toàn quốc. Cửa hàng tại đường Phan Chu Trinh là điểm kinh doanh thứ hai của thương hiệu tại tỉnh Lâm Đồng.

Không gian cửa hàng được bố trí theo từng nhóm sản phẩm, giúp khách hàng thuận tiện lựa chọn trang phục phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh các dòng sản phẩm công sở truyền thống, cửa hàng còn giới thiệu một số mẫu trang phục có thiết kế theo hướng tăng tính ứng dụng và sự thoải mái cho người mặc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Đà Lạt được lựa chọn để mở rộng hệ thống do đây là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ và thương mại của tỉnh Lâm Đồng, có nhu cầu mua sắm từ cả người dân địa phương và du khách.

Việc mở thêm cửa hàng cũng góp phần bổ sung nguồn cung sản phẩm thời trang nam tại khu vực, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng bên cạnh các hệ thống bán lẻ đang hoạt động trên địa bàn.

Các sản phẩm của Belluni có chất liệu từ nguồn gốc tự nhiên và thân thiện với môi trường

Ứng dụng một số chất liệu mới trong sản phẩm

Trong quá trình phát triển sản phẩm, Belluni tập trung nghiên cứu chất liệu và công nghệ may mặc nhằm đáp ứng các yêu cầu về độ bền, sự thuận tiện và khả năng sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Theo doanh nghiệp, một số dòng sản phẩm được phát triển từ các loại nguyên liệu như sợi chuối, sợi bắp, sợi tre, sợi gỗ sồi và sợi sen. Tùy theo đặc tính của từng loại vải, sản phẩm được thiết kế theo hướng tăng khả năng thoáng khí, thấm hút, hạn chế nhăn hoặc hỗ trợ chống tia cực tím.

Việc đưa các loại sợi có nguồn gốc tự nhiên vào sản xuất cũng nằm trong xu hướng nghiên cứu vật liệu mới của ngành may mặc, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu và yếu tố môi trường.

Bên cạnh chất liệu, doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh phom dáng, kích cỡ và các chi tiết thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Trong năm 2026, Belluni dự kiến tiếp tục giới thiệu một số bộ sưu tập theo hướng tăng tính ứng dụng, phù hợp với công việc và hoạt động thường ngày.

Cửa hàng mới kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng tại Đà Lạt và các khu vực lân cận

Thêm địa điểm mua sắm cho người dân và du khách

Đà Lạt hiện là địa bàn tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, lưu trú và du lịch. Cùng với nhu cầu mua sắm của người dân địa phương, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp bán lẻ mở rộng hoạt động.

Cửa hàng Belluni mới đi vào hoạt động góp phần đa dạng hóa mạng lưới bán lẻ thời trang tại Đà Lạt, tạo thêm địa điểm mua sắm cho người dân và du khách.

Thông qua việc mở rộng hệ thống tại Lâm Đồng, doanh nghiệp cũng kỳ vọng tăng khả năng tiếp cận thị trường, đồng thời tìm hiểu thêm nhu cầu và thói quen tiêu dùng tại khu vực Tây Nguyên để điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Sự kiện khai trương cửa hàng Belluni Đà Lạt diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 8/8/2026 tại D12 Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.