Ben Shelton lên tiếng bảo vệ Jannik Sinner trước quyết định rút khỏi Rogers Cup Tay vợt Ben Shelton khẳng định việc bỏ Rogers Cup của Jannik Sinner là hợp lý nhằm tránh rủi ro chấn thương trước lịch thi đấu ATP quá dày đặc.

Quyết định rút lui khỏi Canadian Open 2026 (Rogers Cup) của tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong giới quần vợt đỉnh cao. Trong bối cảnh cả Novak Djokovic và Carlos Alcaraz cũng lựa chọn vắng mặt, ngôi sao trẻ người Mỹ Ben Shelton đã công khai lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp, cho rằng việc ưu tiên hồi phục thể lực là bước đi sinh tồn hoàn toàn chính xác.

Áp lực quá tải và sự thấu hiểu từ đồng nghiệp

Lịch thi đấu khắc nghiệt của hệ thống ATP Tour từ lâu đã trở thành bài toán hóc húa với các ngôi sao hàng đầu. Việc Jannik Sinner tuyên bố rút khỏi giải Masters 1000 tại Canada để tập trung dưỡng sức cho giai đoạn di chuyển sang mặt sân cứng Bắc Mỹ đã nhận được sự đồng cảm lớn từ Ben Shelton.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Washington Open, "máy giao bóng" người Mỹ nhấn mạnh rằng không ai có thể hiểu rõ giới hạn thể trạng của một vận động viên bằng chính bản thân họ. Shelton chia sẻ thẳng thắn về mối lo ngại chấn thương khi mật độ thi đấu duy trì ở mức báo động.

"Tôi không chắc lịch thi đấu hiện tại có thực sự bền vững hay không. Điều khiến tôi lo ngại nhất chính là nguy cơ chấn thương rình rập. Jannik hiểu rõ cơ thể của mình hơn bất kỳ ai. Nếu anh ấy hay Novak cảm thấy đủ thể lực và tinh thần, chắc chắn họ sẽ thi đấu. Họ không bao giờ bỏ lỡ một giải đấu lớn mà không có lý do chính đáng," Shelton khẳng định.

Jannik Sinner lỡ cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên vô địch tất cả các giải ATP 1000 trong một mùa giải dương lịch.

Bài toán thể lực từ những con số biết nói

Những số liệu thống kê thực tế trên ATP Tour cho thấy nhận định của Shelton hoàn toàn có cơ sở. Tính từ đầu mùa giải, Jannik Sinner đã phải cày ải tổng cộng 47 trận đấu, con số vượt trội so với 36 trận của Ben Shelton.

Điều đáng chú ý là cường độ vận động của ngôi sao người Ý khủng khiếp hơn nhiều so với số lượng trận đấu đơn thuần. Ngoại trừ Australian Open, Qatar Open và Roland Garros, Sinner đều góp mặt trong trận chung kết ở tất cả các giải đấu mà anh tham dự trong năm. Lịch trình tiến sâu liên tục ở mọi giải đấu buộc thể trạng của tay vợt số 1 thế giới luôn phải hoạt động ở ngưỡng cực đại.

Ben Shelton cảm thông cho quyết định khó khăn của đồng nghiệp.

Đánh đổi cột mốc lịch sử để duy trì đỉnh cao

Rút lui khỏi Rogers Cup đồng nghĩa với việc Sinner chấp nhận từ bỏ cơ hội đi vào lịch sử với tư cách tay vợt đầu tiên vô địch trọn bộ các giải ATP Masters 1000 trong cùng một năm dương lịch. Tuy nhiên, sự đánh đổi này được giới chuyên môn đánh giá là cái giá xứng đáng để bảo vệ sự nghiệp lâu dài.

Trọng tâm của Sinner hiện tại là chuẩn bị thể trạng tốt nhất cho các chiến dịch quan trọng phía trước, đặc biệt là đợt du đấu sân cứng Bắc Mỹ và giải US Open. Quyết định dũng cảm của anh không chỉ là lời nhắc nhở về giới hạn chịu đựng của cơ thể con người, mà còn đặt ra câu hỏi lớn cho ban tổ chức ATP Tour về việc tái cấu trúc lịch thi đấu trong tương lai.