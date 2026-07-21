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    Bệnh binh đang hưởng lương hưu có được phụ cấp khu vực?

    21/07/2026 12:06

    Bác của bà Trần Kiều Anh là bệnh binh 61%, đồng thời hưởng lương hưu, đang sinh sống tại xã dân tộc và miền núi khu vực I, có phụ cấp khu vực 0,1. Từ tháng 01/2026, thương binh, bệnh binh tại xã đều được hưởng thêm 234.000 đồng tiền phụ cấp khu vực nhưng bác bà Kiều Anh không được hưởng với lý do đang hưởng lương hưu.

    Tuy nhiên bên chi trả lương hưu thông báo bác bà cũng không được hưởng phụ cấp khu vực 234.000 đồng.

    Bà Kiều Anh hỏi, theo Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT thì bác của bà có thuộc diện được hưởng phụ cấp khu vực không, nếu có thì được hưởng bên nào và liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Ngày 05/1/2005, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2026/TT-BNV ngày 30/6/2026).

    Trong đó, tại Mục I Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT đã quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, khoản 3 Mục II quy định cách tính trả phụ cấp khu vực và khoản 4 Mục II quy định nguồn kinh phí chi trả phụ cấp khu vực.

    Theo đó, đề nghị bà Trần Kiều Anh liên hệ với cơ quan BHXH tỉnh/thành phố để được hướng dẫn, thực hiện bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.


    Theo baochinhphu.vn
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      Bệnh binh đang hưởng lương hưu có được phụ cấp khu vực?
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