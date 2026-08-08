Y tế - Sức khỏe Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đưa Đơn vị Tiêm chủng vào hoạt động Sáng 8/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa Đơn vị Tiêm chủng thuộc Khoa Khám bệnh của bệnh viện vào hoạt động.

Ban giám đốc và các trưởng khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tại buổi khai trương Đơn vị Tiêm chủng.

Để phục vụ nhu cầu tiêm chủng, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống bảo quản vắc xin, vật tư y tế và các điều kiện chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế. Đơn vị giúp người dân, người bệnh và thân nhân thuận tiện tiếp cận dịch vụ tiêm chủng ngay tại bệnh viện. Qua đó, góp phần mở rộng công tác y tế dự phòng, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Tập thể Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tham dự khai trương Đơn vị Tiêm chủng.

Theo đó, bệnh viện thực hiện niêm yết công khai giá các loại vắc xin theo quy định, gồm vắc xin phòng uốn ván, viêm gan B, vắc xin phế cầu, vắc xin cúm mùa (4 chủng), vắc xin Zona (Shingrix), vắc xin 6 trong 1, vắc xin 3 trong 1, vắc xin phòng ung thư cổ tử cung (HPV 9 chủng) và vắc xin phòng dại.

Người dân đăng ký tiêm chủng tại buổi khai trương Đơn vị Tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Trong đó, vắc xin 6 trong 1 giúp phòng ngừa 6 bệnh gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do vi khuẩn Hib. Vắc xin được sử dụng theo chỉ định và lịch tiêm phù hợp với từng độ tuổi.

Ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phát biểu tại lễ khai trương Đơn vị Tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết: Tiêm chủng là một trong những biện pháp chủ động, hiệu quả trong phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc thành lập Đơn vị Tiêm chủng thể hiện định hướng của bệnh viện trong phát triển y tế dự phòng song hành với công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đây đồng thời là bước phát triển mới trong quá trình đa dạng hóa các dịch vụ y tế. Từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.