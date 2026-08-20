Thời sự Lâm Đồng Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận làm chủ kỹ thuật tim mạch can thiệp Sáng 20/8, Bệnh viện Bình Thuận (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết kỹ thuật tim mạch can thiệp do Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và lãnh đạo các sở, ban ngành dự hội nghị

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chia sẻ, trước thực trạng bệnh tim mạch ngày càng phổ biến, việc triển khai can thiệp tim mạch ngay tại địa phương trở nên hết sức cần thiết.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phát biểu khai mạc

Ngày 18/9/2025, những trường hợp tim mạch can thiệp đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, đánh dấu bước phát triển mới trong năng lực chuyên môn của bệnh viện.

Các đại biểu dự hội nghị

Chương trình chuyển giao kỹ thuật Tim mạch can thiệp giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã được triển khai đúng định hướng, có lộ trình, có sự phối hợp chặt chẽ và đạt mục tiêu đề ra.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã tiếp nhận, làm chủ kỹ thuật và đủ năng lực triển khai độc lập các kỹ thuật tim mạch can thiệp theo kết quả chuyển giao, nghiệm thu và phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền cho phép.

Các đại biểu dự hội nghị

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận Lê Huỳnh Phúc nhấn mạnh, giá trị lâu dài của chương trình không chỉ nằm ở số lượng ca đã thực hiện, mà ở việc hình thành một quy trình điều trị tương đối hoàn chỉnh: từ tiếp nhận cấp cứu, chẩn đoán, xác định chỉ định, can thiệp đến theo dõi sau thủ thuật.

Qua đó, nhiều người bệnh phù hợp được điều trị tại chỗ, giảm chuyển tuyến không cần thiết, giảm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao năng lực cấp cứu tim mạch của bệnh viện.

Sự kiện tạo nền tảng để bệnh viện tiếp tục phát triển tim mạch can thiệp và mở rộng hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy

Sau gần 1 năm triển khai, chương trình chuyển giao đã hoàn thành điều trị cho 200 người bệnh, đạt 100% chỉ tiêu theo hợp đồng. Đặc biệt, trong 200 trường hợp được chuyển giao kỹ thuật, không ghi nhận tai biến, biến chứng nghiêm trọng liên quan đến quá trình điều trị.

Qua chương trình, bệnh viện từng bước hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng tiếp nhận và triển khai kỹ thuật tại chỗ, góp phần giảm số ca phải chuyển tuyến, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ điều trị chuyên sâu cho người dân.

Sự kiện góp phần tạo nền tảng để bệnh viện tiếp tục phát triển tim mạch can thiệp và mở rộng hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận về quá trình tiếp nhận, triển khai và làm chủ kỹ thuật tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận; đồng thời trao đổi, đánh giá về kết quả chuyển giao kỹ thuật, năng lực tiếp nhận và triển khai của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, chương trình hỗ trợ tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã góp phần giảm thiểu nguy cơ, biến chứng cho bệnh nhân, tiết kiệm chi phí và thời gian sinh hoạt; đồng thời giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Sau buổi lễ này, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận về kỹ thuật, can thiệp các ca khó và tận dụng các ưu thế của hệ thống DSA hiện đại (chụp mạch máu số hóa xóa nền), từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát huy trách nhiệm để triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại khác.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quá trình đào tạo, chuyển giao và triển khai kỹ thuật giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Qua đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã từng bước xây dựng được đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn và triển khai kỹ thuật tim mạch can thiệp ngay tại địa phương.

Kết quả này có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người bệnh, nhất là những trường hợp cấp cứu tim mạch, được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu kịp thời; giảm dần việc chuyển tuyến, giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế biến chứng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của y tế địa phương.

UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Minh đề nghị Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có để triển khai kỹ thuật an toàn, bài bản, đồng thời tiếp tục đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực kế cận.

“ Đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để các bệnh viện phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu; nhân rộng mô hình chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trong ngành Y tế; tăng cường kết nối, hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối để nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực đột quỵ, tim mạch, cấp cứu. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Tỉnh Lâm Đồng mong muốn Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và các bệnh viện khác trên địa bàn trong việc đào tạo nhân lực, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật và điều trị khi vượt quá khả năng chuyên môn của địa phương.

Sở Y tế tặng Giấy khen cho tập thể Tổ thực hiện kỹ thuật tim mạch can thiệp thuộc Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Ngoài ra, tập thể Tổ thực hiện kỹ thuật Tim mạch can thiệp thuộc Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cũng được Sở Y tế tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp.