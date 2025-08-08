Tin mới

    Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cạn kiệt nguồn máu dự trữ

    An Nhiên 08/08/2025 11:00

    Ngày 8/8, Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thông báo sẽ tiếp nhận người hiến máu tình nguyện ở tất cả các nhóm máu đến hiến vào giờ hành chính.

    gen-h-8-8-hinh-8(1).jpg
    Hơn 200 y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện trong dịp hè

    Từ tháng 7 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng luôn trong tình trạng thiếu máu để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Khoa Xét nghiệm có 27 y bác sĩ, kỹ thuật viên luân phiên hiến máu để kịp thời cứu chữa cho người bệnh.

    Chị Bùi Thị Minh Lý, Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm cho biết: “Cứ đủ 3 tháng kể từ lần hiến máu trước là chúng tôi tiếp tục hiến máu ngay không nán được thêm ngày nào. Hơn 1 tháng qua, đã có hơn 200 y bác sỹ của bệnh viện tình nguyện hiến máu để đáp ứng công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân ngay tại bệnh viện”.

    gen-h-8-8-hinh-1(2).jpg
    Tất cả vì người bệnh thân yêu, các y bác sỹ sẵn sàng hiến máu

    Hàng ngày, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận trên 800 bệnh nhân điều trị nội trú; trong đó có nhiều bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông, xuất huyết tiêu hóa, các bệnh lý về máu… Nhu cầu truyền máu rất lớn, trung bình sử dụng 50 đơn vị máu/ngày cho cấp cứu, điều trị; có lúc cao điểm 1 ngày bệnh viện sử dụng đến 70 đơn vị máu để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân.

    Thạc sĩ Đoàn Hoàng Anh, Trưởng khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết: “Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận khoảng 12 ngàn đơn vị máu cung cấp cho tại Bệnh viện và các Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, Bệnh viện Sản Nhi Lâm Đồng, các Trung tâm Y tế Khu vực Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông… Nhân viên của Bệnh viện như một “ngân hàng máu sống”, bất kể đêm hay ngày hễ có ca cấp cứu cần máu thì kêu gọi anh em bác sĩ trực hiến luôn”.

    Tuy nhiên, sức cùng lực kiệt, những người chiến sĩ áo trắng đang tích cực kêu gọi các tình nguyện viên hiến máu cứu người trong thời điểm “ngân hàng máu sống” của bệnh viện cần phục hồi sức khỏe.

