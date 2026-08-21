Thời sự Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng: Nối thành công cẳng tay đứt gần lìa Ngày 21/8, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã phẫu thuật nối thành công cẳng tay phải bị đứt gần lìa cho ông T.Đ.D. (54 tuổi), một nạn nhân gặp tai nạn lao động nghiêm trọng do máy nghiền đá.

BS.CKI Nguyễn Duy Huân, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cùng bệnh nhân trong ngày xuất viện

Trước đó, lúc 16h30 ngày 30/7/2026, bệnh nhân D. nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương nặng do đau đớn và mất máu cấp, tinh thần hoảng loạn. Tai nạn xảy ra khi cẳng tay phải bị cuốn vào máy nghiền đá, chịu lực xoắn vặn cực mạnh, khiến 1/3 dưới cẳng tay phải bị đứt gần lìa. Bệnh nhân gãy phức tạp 2 xương cẳng tay, đứt bó mạch thần kinh quay cùng toàn bộ hệ thống gân cơ, dập nát mô mềm nghiêm trọng.

Tình trạng bệnh nhân khi vào viện

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ Khoa Khám bệnh - Cấp cứu đã triển khai quy trình báo động đỏ: khẩn trương giảm đau, an thần, cho thở oxy, truyền dịch bù thể tích tuần hoàn và cố định tạm thời vùng xương gãy. Nhận định tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nguy cơ hoại tử cẳng tay, bệnh nhân lập tức được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

Hình ảnh xử trí xương cẳng tay phải cho bệnh nhân

Ca phẫu thuật do Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Huân cùng kíp mổ thực hiện kéo dài suốt 4 giờ. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc tỉ mỉ, súc rửa các mô dập nát, kết hợp cố định 2 xương cẳng tay bằng nẹp vít chuyên dụng. Đồng thời vi phẫu nối phục hồi thành công động mạch, thần kinh và hệ thống gân cơ.

Sau phẫu thuật và trải qua 3 tuần điều trị, chăm sóc tích cực tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn. Bàn tay phục hồi lưu thông máu tốt, hồng ấm, vết mổ lành đẹp không nhiễm trùng, chức năng vận động cẳng tay đang tiến triển rõ rệt. Bệnh nhân hiện đã được xuất viện và tiếp tục tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng theo hướng dẫn.