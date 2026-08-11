Benjamin Sesko tái phát chấn thương, lỡ cơ hội ra sân trận MU gặp Leeds tại Croke Park Tiền đạo Benjamin Sesko gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận giao hữu giữa Manchester United và Leeds do chấn thương ống chân tái phát kéo dài.

Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Manchester United đang gặp phải một trở ngại đáng lo ngại. Tiền đạo Benjamin Sesko gần như chắc chắn không thể tham dự trận giao hữu sắp tới gặp Leeds tại Croke Park. Nguyện nhân bắt nguồn từ chấn thương ống chân mà anh gặp phải trong cuộc đối đầu với Liverpool từ mùa giải trước tái phát và diễn biến phức tạp hơn dự kiến.

Sesko vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Hiện tại, toàn đội Manchester United đang trải qua đợt tập huấn cường độ cao tại County Kildare dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Ngoại trừ Lisandro Martinez chưa góp mặt, các trụ cột khác đều đã hội quân. Trung vệ Matthijs de Ligt cũng đã trở lại tập luyện bình thường, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của Sesko khi chân sút này vẫn chưa có được thể lực tốt nhất.

Nỗi lo lặp lại kịch bản khởi đầu chậm chạp

Dù ban huấn luyện Quỷ đỏ từng hy vọng chân sút mang áo số 30 kịp bình phục cho trận mở màn mùa giải mới gặp Hull, thông tin mới nhất lại mang đến mối lo lớn cho các cổ động viên. Báo chí Anh tiết lộ khả năng ra sân của Sesko ở trận gặp Leeds là rất thấp.

Tờ Manchester Evening News nhận định: "Benjamin Sesko sẽ rất vui mừng và nhẹ nhõm khi trở lại hội quân cùng toàn đội sau khi vắng mặt ở các trận giao hữu vừa qua. Khó có khả năng Sesko ra sân ở lần đụng độ Leeds tại Croke Park, nhưng anh ấy nên có cơ hội tìm lại cảm giác bóng trong trận giao hữu cuối cùng gặp AC Milan."

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng đưa ra lời khuyên cho người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, bởi kịch bản tương tự từng xảy ra trước cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain. Việc tái ngộ HLV cũ Ruben Amorim trong trận giao hữu với AC Milan có thể là cột mốc đánh dấu sự trở lại của tiền đạo 23 tuổi này.

Ở mùa giải trước, Sesko đóng góp 12 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 32 lần ra sân (tương đương 1.817 phút thi đấu). Việc từng bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải trong quá khứ khiến anh khởi đầu rất khó khăn khi chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn trong nửa đầu mùa giải, trước khi bùng nổ trở lại dưới sự chỉ đạo của Carrick. Việc tiếp tục nghỉ thi đấu ở các trận giao hữu hiện tại được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác bóng và phong độ của tiền đạo sinh năm 2003 khi bước vào chiến dịch mới.