Benrahma giúp NEOM thắng Las Palmas trong trận giao hữu CLB NEOM đánh bại Las Palmas 1-0 ở trận giao hữu CLB nhờ bàn thắng của Benrahma từ phút 8, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng còn Las Palmas nhận thất bại.

Las Palmas 0 - 1 NEOM Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Las Palmas tiếp đón NEOM.

8' S. Benrahma đưa NEOM vượt lên Phút 8', S. Benrahma lập công, giúp NEOM mở tỷ số 0-1.

19' NEOM điều chỉnh nhân sự từ phút 19 Phút 19, NEOM đưa A. Al Anzi vào sân thay S. Benrahma. Đội bóng này thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang có lợi thế sau bàn thắng ở phút 9.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' A. Al Oyayari nhận thẻ vàng Phút 53', A. Al Oyayari của NEOM nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ nhắc NEOM cần chơi tỉnh táo hơn trong phần còn lại của trận đấu, khi đang dẫn trước Las Palmas.

59' Las Palmas thay người ở phút 59 Phút 59, Las Palmas đưa A. Rodriguez vào sân thay V. Pezzolesi. Đội bóng này tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị NEOM dẫn trước.

64' Las Palmas thay người ở phút 64 Phút 64', Las Palmas điều chỉnh nhân sự khi R. Cruz vào sân thay C. Gutierrez. Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức sống cho những phút còn lại.

64' Las Palmas thay người ở phút 64 Phút 64, Las Palmas đưa R. Cruz vào sân thay Jese. Trong thế đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà hy vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo thêm sức bật cho mặt trận tấn công.

90+1' M. Al Saad nhận thẻ vàng phút cuối Phút 90+1', M. Al Saad (NEOM) nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến ở những phút cuối, khi NEOM vẫn đang dẫn Las Palmas 0-1.

90+1' J. Herzog nhận thẻ vàng phút 90+1 Phút 90+1, J. Herzog của Las Palmas nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Las Palmas 0-1 NEOM Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 17:57 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Las Palmas đối đầu NEOM tại giải Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) vào lúc 16:00 ngày 31/07/2026. Đây là trận đấu mà hai đội có thể tận dụng để kiểm tra sự ổn định và cách vận hành trước đối thủ có phong độ gần đây không giống nhau.

Las Palmas cần tìm lại sự ổn định

Las Palmas bước vào cuộc đối đầu sau chuỗi kết quả gần nhất gồm 1 trận thắng và 2 trận thua. Đáng chú ý, hai thất bại xuất hiện liên tiếp ở những trận gần nhất, khiến đội bóng cần nhanh chóng điều chỉnh để tránh khởi đầu thiếu chắc chắn.

Điểm đáng quan tâm với Las Palmas là khả năng phản ứng sau giai đoạn kết quả không thuận lợi. Trận giao hữu này không chỉ là cơ hội để cải thiện cảm giác thi đấu, mà còn giúp đội đánh giá mức độ ổn định trong cách tiếp cận trận đấu. Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định cụ thể đội sẽ sử dụng sơ đồ hay nhân sự nào, nhưng yêu cầu lớn nhất vẫn là hạn chế những màn trình diễn thiếu hiệu quả đã xuất hiện gần đây.

NEOM có nền tảng kết quả tích cực hơn

NEOM sở hữu chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. So với Las Palmas, đội bóng này có kết quả tổng thể tốt hơn, đặc biệt khi đã giành chiến thắng ở hai trận gần nhất.

Chuỗi kết quả đó tạo cho NEOM trạng thái chuẩn bị thuận lợi hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, một trận giao hữu vẫn có thể đặt ra những yêu cầu khác so với các cuộc đối đầu trước đó. NEOM cần duy trì sự tập trung, đồng thời biến sự ổn định về kết quả thành khả năng kiểm soát trận đấu trước một Las Palmas đang muốn phản ứng.

Điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Sự khác biệt rõ nhất nằm ở xu hướng phong độ. Las Palmas có 1 chiến thắng trong 3 trận gần nhất, còn NEOM có 2 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Vì vậy, đội khách bước vào trận đấu với chuỗi kết quả gần đây nhỉnh hơn, trong khi Las Palmas phải tìm cách cắt mạch hai thất bại liên tiếp.

Ở góc độ chiến thuật, dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ, đội hình dự kiến, số bàn thắng, số bàn thua hay các chỉ số kiểm soát trận đấu. Do đó, chưa có đủ cơ sở để khẳng định đội nào sẽ chiếm ưu thế về cách triển khai bóng hoặc kiểm soát khu vực giữa sân. Nhận định hợp lý nhất là kết quả có thể phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái của mỗi bên.

Nhận định Las Palmas vs NEOM

NEOM có lợi thế nhất định về phong độ khi vừa giành hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Las Palmas cần chấm dứt chuỗi hai trận thua gần nhất. Dù vậy, tính chất giao hữu khiến trận đấu có thể được tiếp cận theo hướng thử nghiệm, vì thế phong độ trước trận chỉ là một trong những yếu tố tham khảo.

Las Palmas được chờ đợi sẽ nhập cuộc với mục tiêu lấy lại sự tự tin, còn NEOM có cơ hội tiếp tục duy trì đà kết quả tích cực. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn các thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa vào sự khác biệt trên chuỗi phong độ.

Las Palmas 5 trận gần nhất T B B H B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới NEOM 5 trận gần nhất T T B H H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới