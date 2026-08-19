Nhịp cầu nhân ái Bếp ăn ấm tình người Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, nơi mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân tới khám và điều trị ngoại trú, nội trú, nhất là những bệnh của người cao tuổi, một bếp ăn ấm áp tình người, với những món ăn đầy đủ dinh dưỡng đang hằng ngày giúp người cao tuổi thêm ấm lòng.

Sơ chế thực phẩm tại Bếp ăn tình thương

Những bữa cơm tình nghĩa

Cụ Nguyễn Văn Viết là bệnh nhân xương khớp của Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc Bảo Lộc. Cụ bảo, với người cao tuổi, các bệnh như xương khớp, đau nhức, tiểu đường, tai biến, tim mạch… là rất thường xuyên. “Được cung cấp bữa ăn từ thiện nóng, ngon, phù hợp với người cao tuổi, chúng tôi rất cảm ơn các nhóm thiện nguyện, cảm ơn bà con tới nấu ăn cho chúng tôi”, cụ Nguyễn Văn Viết tâm sự.

Đồng hành với những bệnh nhân đang nằm viện, Bếp ăn tình thương của bệnh viện đã được hình thành và duy trì gần 20 năm nay.

Rau tươi được gửi tới từ các tình nguyện viên

Ông Hoàng Thế Kiêm, Giám đốc bệnh viện cho biết, ngay từ khi bệnh viện mới thành lập, đã có một vài nhóm thiện nguyện bày tỏ ý định, phối hợp với bệnh viện để cung cấp các suất ăn hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân. “Người bệnh khi phải nằm viện sẽ kéo theo những vấn đề về kinh tế. Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân là niềm an ủi rất lớn với bệnh nhân. Vì vậy, Bếp ăn tình thương của bệnh viện được lập ra và duy trì hoạt động suốt nhiều năm, với sự hỗ trợ của nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn”.

Bà Nguyễn Thị Minh Thuận, chi hội Sen Hồng chia sẻ, nhóm Sen Hồng là một trong những nhóm thường xuyên tổ chức nấu cơm, nấu cháo đưa đến cho bệnh nhân thông qua Bếp ăn tình thương.

Tình nguyện viên cắt tóc cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

“Chúng tôi thường xuyên nấu cháo, nấu cơm đầy đủ dinh dưỡng để đưa tới cho bệnh nhân đang nằm viện. Thức ăn, thực phẩm cho người bệnh phải luôn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nấu nướng hợp vệ sinh. Bệnh viện cũng hướng dẫn các nhóm từ thiện cách nấu nướng phù hợp với sức khỏe người bệnh. Như người lớn tuổi thì thức ăn, cơm phải nấu mềm, dễ tiêu, không được nấu mặn ảnh hưởng tới huyết áp”, chị Minh Thuận cho biết.

Tinh thần sẻ chia

Bà Minh Thuận cho biết, không chỉ có nhóm Sen Hồng tham gia Bếp ăn tình thương, còn nhiều nhóm từ thiện khác cùng chia sẻ hoạt động này. Để tránh nấu trùng ngày, trùng bữa, các nhóm đã phối hợp với bệnh viện, lên “lịch” nấu ăn cho phù hợp, bảo đảm bệnh nhân luôn có những bữa ăn nóng hổi, giàu dinh dưỡng.

“Nhóm nào tham gia vào bếp cũng nhiệt tình với tất cả nhiệt huyết. Chúng tôi đều mong mỏi được đóng góp chút sức lực hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện”, bà Minh Thuận cho biết.

Giám đốc bệnh viện Hoàng Thế Kiêm cho biết, mỗi ngày các nhóm từ thiện hỗ trợ bếp ăn 150 - 170 suất ăn miễn phí. Những phần cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng này đã giúp bệnh nhân và người nhà đang chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện vơi bớt khó khăn.

Các quỹ tín dụng trên địa bàn Bảo Lộc tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện

Không chỉ duy trì bếp ăn tập thể luôn ấm, các tổ chức thiện nguyện còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ bệnh viện, hỗ trợ bệnh nhân như tặng trang thiết bị y tế, tổ chức cắt tóc cho bệnh nhân, tặng quà người bệnh và thân nhân… Mỗi hành động đều ấm áp tình người, đồng hành với lực lượng y tế xoa dịu nỗi đau cơ thể cho mỗi người bệnh trên hành trình chữa bệnh.